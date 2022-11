Những bộ phim truyền hình đang hot có phong cách thời trang đi vào lòng người

Cùng điểm danh những bộ phim truyền hình với gu thời trang không thể nào quên.

Bridgerton Phần 2

Ngay từ mùa đầu tiên, Bridgerton đã nhận được nhiều lời khen ngợi về tủ quần áo đã được chọn, và lời khen ngợi đó tiếp tục đến với Phần 2. Trang phục cốt lõi của hoàng gia đã tạo nên một dấu ấn lớn trong thời trang với việc quần chúng thích áo nịt ngực, ngọc trai, găng tay opera,... Bridgerton đã mở ra một cánh cửa thần tiên để mỗi khi khoác lên mình chiếc váy hoa, chúng ta có thể cảm thấy như chính Penelope Featherington.

The Kardashians

Bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi theo dõi thế giới hào nhoáng của các cô gái nhà Kardashian, nhưng vì một số lý do, chúng ta sẵn sàng lấy bất cứ thứ gì mà họ mặc. Trong chương trình The Kardashians mới, chúng ta có thể nhìn thoáng qua thế giới thời trang cao cấp mà mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tiếp cận. Từ Balenciaga đến Prada, mỗi tập phim đều khiến chúng ta mãn nhãn khi thể hiện phong cách độc đáo mà mỗi thành viên mang đến cho nhóm.

Do Revenge

Không thể xem Do Revenge mà không đánh giá cao gu thẩm mỹ thời trang thịnh hành của Y2K xuyên suốt bộ phim. Từ những chiếc váy mini ánh kim cho đến đồng phục kẻ sọc màu pastel cho đến những bức tranh in hoa rực rỡ, mỗi khung cảnh đều xứng đáng là những bông hoa cho những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ mà nó đã phục vụ.

Euphoria Phần 2

Thời trang thử nghiệm của Euphoria chưa bao giờ thất bại trong việc tạo ra sức ảnh hưởng lớn đối với những người theo dõi nó. Mặc dù mỗi nhân vật có một phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi cá nhân đều cố gắng thu hút khán giả bằng những lựa chọn trang phục độc đáo của họ. Mặc dù không có trang phục nào chính xác phù hợp với trường học, nhưng cách chương trình đã bỏ qua bất kỳ quy tắc thực tế nào liên quan đến quy định về trang phục của trường chỉ khiến chương trình trở nên thú vị hơn nhiều. Từ trang phục casual của Rue đến gu thẩm mỹ quyến rũ của Maddy, ở cuối mỗi tập phim, Euphoria khiến người xem muốn tạo lại kiểu dáng từ tủ quần áo của chính họ.

Inventing Anna

Đối với một người phụ nữ đóng giả làm nữ thừa kế cực kỳ giàu có của Đức để được lọt vào vòng trong của tầng lớp cao nhất, chúng ta nhất định sẽ thấy được sự hào nhoáng kinh ngạc trong Inventing Anna. Anna Delvey (Julia Garner) đã vào vai người thừa kế giả và vì thế, chúng ta có thể thấy những cái tên như Chanel, Valentino, Ralph Lauren và Dior là một vài cái tên nổi tiếng trên màn ảnh. Đối với một người phụ nữ mà thậm chí không có một đô la, cô ấy chắc chắn biết cách tạo ra một tuyên bố thời trang và chúng ta phải bị choáng ngợp thực sự.

Not okay

Trong Not okay có sự tham gia của Zoey Deutch, tủ quần áo của bộ phim là một lời ca ngợi rõ ràng về thời trang của Gen Z. Bộ quần áo lấy cảm hứng từ TikTok, mái tóc hai tông màu, dây đeo điện thoại đính hạt, kẹp bướm — Deutch trông như thể cô ấy đến từ đầu năm 2021. Mặc dù bạn không thể không thu mình lại với thời trang lỗi thời, nhưng cũng có một mức độ hoài cổ đối với toàn bộ quần thể. Xem xét mọi thứ mà Deutch mặc từng được coi là diện mạo chỉ mới cách đây một năm, thì việc nhìn vào thời trang của bộ phim giống như đang đi du ngoạn ngược dòng ký ức. Mặc dù điều tốt nhất là chúng ta bỏ mặc quần áo theo xu hướng vi mô trong quá khứ, nhưng đó vẫn là một khoảnh khắc thú vị để thưởng thức phong cách khi chúng ta xem phim.

Don’t Worry Darling

Đối với một số khán giả, phần hay nhất của Don’t Worry Darling là “cảm giác như một bộ phim chiếu rạp”. Đối với những người khác, đó là những bộ trang phục lấy cảm hứng từ thập niên 50 mà chúng ta không bao giờ cảm thấy đủ. Khi Florence Pugh và Harry Styles đón nhận cuộc sống của họ ở vùng ngoại ô không tưởng của họ, thì những chiếc váy New Look, những họa tiết in hoa cổ điển và những chiếc áo sơ mi color blocking mới là niềm vui thực sự. Rất may, chúng ta không phải gặp khó khăn trong việc mô phỏng để tự mình thử kiểu dáng cổ điển.

Blonde

Trong một bộ phim về cố Marilyn Monroe, những khoảnh khắc thời trang nổi bật là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù bản thân bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều, nhưng vẫn có sự đồng thuận nhất trí rằng sự lựa chọn trang phục không kém gì sự hoàn hảo. Ana De Armas thực sự lột tả được bản chất của Monroe khi cô ấy thể hiện một số kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất của Monroe. Những kiểu dáng bao gồm chiếc váy hồng rực rỡ của Gentlemen Prefer Blondes và chiếc váy xếp ly màu trắng nổi tiếng của Seven Year Itch.

Stranger Things phần 4

Đối với một bộ phim lấy bối cảnh vào những năm 80, Stranger Things đã làm một công việc tuyệt vời khi khắc họa chính xác phong cách linh hoạt từ thời đại đó. Với những lựa chọn trong tủ quần áo như áo sơ mi flannel của Eleven và áo phông họa tiết của Eddie Munson, bộ phim đã nắm bắt hoàn hảo phong cách thời trang thập niên 80 trong khi vẫn giữ được sự chân thực của các nhân vật. Với tất cả sự hỗn loạn diễn ra sau đó trong suốt bộ phim, thật ấn tượng khi thấy nó cung cấp một số cảm hứng thời trang nghiêm túc xuyên suốt bộ phim.

House of The Dragon

Không ai có thể phủ nhận rằng trang phục trong House Of The Dragon đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của bộ phim. Tủ quần áo phức tạp của mỗi nhân vật là một phần mở rộng của một ý nghĩa lớn hơn, chẳng hạn như màu đen của Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) so với màu xanh lá cây của Alicent Hightower (Olivia Cooke). Với Phần 2 đã được xác nhận, sẽ rất thú vị khi xem phong cách phát triển như thế nào khi cuộc nội chiến bắt đầu.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-bo-phim-truyen-hinh-ang-hot-co-phong-cach-thoi-trang-i-vao-long-nguoi-a579051.html