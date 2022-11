Balenciaga chọn công sở cho bộ sưu tập hợp tác với addidas

Balenciaga và adidas hiện giới thiệu chiến dịch hợp tác mới nhất của họ.

Lần đầu tiên được nhìn thấy trên sàn diễn thời trang trong một show diễn lấy cảm hứng từ sàn giao dịch chứng khoán cho mùa Xuân / Hè 2023, Balenciaga và adidas hiện giới thiệu chiến dịch hợp tác mới nhất của họ, cho thấy các nhân vật toàn cầu đang đổ bộ vào các văn phòng nhộn nhịp ở Manhattan.

Lấy bối cảnh là những tòa nhà chọc trời sôi động của New York, hai nữ diễn viên Isabelle Huppert và Han So Hee nằm thư giãn trong khi võ sĩ quyền anh Jermell Charlo sát cánh cùng Khadim Sock và ra mắt Balenciaga gal Bella Hadid. Đưa bạn đến nơi làm việc với bộ sưu tập SS23 của nhà mốt, Hadid mặc áo sơ mi bóng đá mang nhãn hiệu Balenciaga và quần thể thao ống rộng Three Stripes cổ điển.

Các công cụ hàng ngày trong ngày làm việc sẽ nâng cao mọi cảnh quay khi những chiếc giày hai trong một Pantashoes có gót của Balenciaga kết hợp với áo khoác thể thao, thay thế cho bộ vest công sở truyền thống. Những chiếc áo phông tees đóng vai trò như đồng phục công sở được tái thiết kế bên cạnh áo cổ thuyền nhiều lớp và áo khoác puffer.

Cuối cùng, hãy chọn những món đồ da Three Stripes để trang trí một cách tinh tế cho bàn làm việc bằng gỗ, bao gồm Túi hourglass trí và thiết bị tập gym để lưu trữ dễ dàng tại nơi làm việc.

