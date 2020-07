Ngọc lục bảo: Một trong "tứ đại đá" giá trị nhất thế giới

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 09:08 AM (GMT+7)

Ngọc lục bảo là một trong tứ đại đá quý giá trị nhất trên thế giới nhưng ít ai biết rằng nhiều viên quý hiếm và đắt hơn cả kim cương.

1. Ngọc lục bảo: Kho báu cổ xưa nhất trong lịch sử

Ngọc lục bảo lâu đời nhất có niên đại gần ba tỷ năm. Tuy nhiên, chúng lần đầu tiên được khai thác ở Ai Cập vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, nơi người ta tin rằng ngọc lục bảo tượng trưng cho khả năng sinh sản và tái sinh. Xác ướp thường được chôn cùng với chúng để tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh cửu. Người Inca và người Aztec cũng coi trọng những viên đá quý màu xanh lá cây, tôn thờ họ như những vị thần.

Vì vậy, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi ngọc lục bảo tốt nhất thế giới đến từ Nam Mỹ. Ngày nay, Colombia mang lại số lượng ngọc lục bảo lớn nhất, đóng góp vào hơn 50% sản lượng trên toàn thế giới.

2. Điều gì làm cho ngọc lục bảo có màu xanh

Ngọc lục bảo là một trong bốn loại đá quý được công nhận trên toàn cầu (những loại đá khác là kim cương, sapphires và hồng ngọc), ngọc lục bảo được làm từ beryl. Chúng có màu xanh lục từ lượng crôm và / hoặc vanadi. Không giống như các loại đá quý khác, có thể được tìm thấy trong nhiều màu sắc khác nhau, ngọc lục bảo chỉ có màu xanh lá cây, mặc dù màu sắc của chúng có màu từ vàng lục đến xanh ngọc sâu.

Những viên đá đẹp nhất không thực sự là ngọc lục bảo, mà được gọi là beryl xanh. Các màu ngọc lục bảo được mong muốn nhất là màu hơi xanh lục đến xanh lục, với độ bão hòa sống động và tông màu trung bình đến tối.

3. Ngọc lục bảo hiếm hơn và thường đắt hơn kim cương

Khi nói đến đá quý hiếm và đắt tiền, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến kim cương, nhưng trên thực tế, ngọc lục bảo hiếm hơn kim cương gấp 20 lần và do đó, thường có giá cao hơn. Điều đó nói rằng, ngọc lục bảo là một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tối đa hóa kích thước đá với ngân sách, vì chúng có vẻ lớn hơn một viên kim cương có cùng trọng lượng vì chúng ít đậm đặc hơn.

Ngọc lục bảo Gachala được tìm thấy ở Colombia vào năm 1967 nặng 858 carat và là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất và lớn nhất về đá. Với trọng lượng chỉ 200 cara, Mogul Mughal không phải là người khổng lồ nhưng là viên ngọc lục bảo khắc lớn nhất thế giới, với những lời cầu nguyện của người Hồi giáo Shia trong kinh Naskh. Năm 2001, nó đã được bán đấu giá với giá 2,2 triệu đô la.

4. Gần như tất cả các viên ngọc lục bảo đều có vết nứt

Không giống như kim cương, nơi độ tinh khiết đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá một viên đá, các đường nứt sẽ được mong đợi trong ngọc lục bảo. Thật vậy, chúng có thể được tìm thấy trong 99% ngọc lục bảo tự nhiên, vì vậy nếu bạn tìm thấy một viên đá mà không có, thì rất có thể đó là tổng hợp. Các vết nứt được hình thành từ các chất khí, khoáng chất và tinh thể khác, và chất lỏng mà ngọc lục bảo đảm nhận trong quá trình kết tinh và thường được xem là các tính năng mong muốn. Được biết đến với cái tên ‘jardin’, (tiếng Pháp là vườn), chúng có thể tạo ra các cấu trúc hấp dẫn, làm cho không có hai viên đá nào giống nhau, điều này thực sự làm tăng giá trị của đá quý.

Độ trong của ngọc lục bảo thường được đánh giá bằng mắt thường, thay vì dưới độ phóng đại. Do các vết nứt cố hữu của chúng, ngọc lục bảo thường được xử lý bằng dầu hoặc nhựa resin để tăng cường độ trong và cải thiện chất lượng và cấp độ của chúng.

5. Ngọc lục bảo là loại đá quý mềm nhất mà con người biết đến

Mặc dù các vết nứt có thể làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngọc lục bảo, nhưng chúng làm cho chúng dễ bị nứt hơn nếu đập vào bề mặt cứng hoặc chịu sự thay đổi nhiệt độ cao. Do đó, hầu hết các viên ngọc lục bảo được xử lý bằng cách lấp đầy các vết nứt bằng dầu để tránh sứt mẻ. Do đó, không bao giờ nên làm sạch ngọc lục bảo bằng hóa chất hoặc máy siêu âm. Thay vào đó, chỉ cần sử dụng nước ấm để rửa sạch mọi vết bẩn, để khô và sau đó chà bằng vải mềm. Bạn cũng có thể phủ ngọc lục bảo bằng dầu em bé để phòng ngừa thêm để giúp đá không bị giòn quá mức.

6. Chúng được cho là có phẩm chất đặc biệt

Theo văn hóa dân gian cổ đại, đặt một viên ngọc lục bảo dưới lưỡi của bạn sẽ giúp một người nhìn vào tương lai. Đeo ngọc lục bảo cũng được cho là để bảo vệ chống mất trí nhớ và tăng cường trực giác. Và, nếu bạn muốn biết người yêu của bạn, lời hứa của bạn có đúng không, người ta tin rằng ngọc lục bảo có thể hoạt động như một loại thuốc thật, giúp giải mã nếu họ trung thực.

7. Ngọc lục bảo có con dấu hoàng gia

Từ Cleopatra đến Nữ công tước xứ Cambridge, có một vài điều về hoàng gia và ngọc lục bảo. Năm 1845, Hoàng tử Albert đã đặt một viên kim cương và ngọc lục bảo lấy cảm hứng từ gothic cho Nữ hoàng Victoria. Được chế tác bởi thợ kim hoàn hoàng gia Joseph Kitching, nó có 19 viên ngọc lục bảo hình quả lê ngược, trong đó lớn nhất nặng 15 cara. Đối với Delhi Durbar vào năm 1911, Nữ hoàng Mary đã đeo một chiếc vòng ngọc lục bảo Art Deco tuyệt đẹp mà sau này sẽ được trao cho Công nương Diana như một món quà cưới từ Nữ hoàng Elizabeth. Hoàng gia Anh thời hiện đại cũng là những người hâm mộ lớn. Nữ công tước xứ Cambridge có một bộ trang sức ngọc lục bảo và kim cương bao gồm bông tai, vòng cổ và vòng đeo tay. Và khi Công chúa Eugenie kết hôn với Jack Brooksbank vào năm 2018, cô đã đeo Greville Emerald Kokoshnik Tiara, được trang trí với sáu viên ngọc lục bảo ở hai bên. Được tạo ra bởi Boucheron theo phong cách 'kokoshnik' của đế quốc Nga cho Margaret Greville vào năm 1919, Tiara là 'thứ gì đó được mượn' của cô dâu, vì nó được cho mượn từ Nữ hoàng. Cô kết hợp nó với bông tai thả kim cương và ngọc lục bảo được chú rể tặng cho cô.

8. Ngọc lục bảo nổi tiếng

Không hoàn toàn hoàng tộc, nhưng cũng tốt như Stateside, John F Kennedy đã chọn một chiếc nhẫn kim cương hai cara và nhẫn ngọc lục bảo baguette hai cara khi ông cầu hôn Jacqueline Bouvier vào năm 1953. Được thiết kế bởi Van Cleef & Arpels, chiếc nhẫn đã lấy của tổng thống tương lai 1 triệu đô. Sau cái chết của Jackie, nó đã được tặng cho Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F Kennedy. Khi cặp vợ chồng kỷ niệm 10 năm ngày cưới - cùng năm ông bị ám sát - Tổng thống lại chọn ngọc lục bảo, đặt một chiếc nhẫn vĩnh cửu gồm 10 viên đá để đại diện cho mỗi năm của cuộc hôn nhân của họ. Tất nhiên, không có dòng trang sức nổi tiếng nào được hoàn thành nếu không có thứ gì đó thuộc về Elizabeth Taylor. Đam mê tất cả các loại đá quý, huyền thoại Hollywood đã có một số mảnh ngọc lục bảo và vào năm 2011, một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền ngọc lục bảo thuộc sở hữu của bà được bán với giá 6,5 triệu đô la, đó là khoảng 280.000 đô la trả cho mỗi carat.

9. Loại đá yêu thích của ngôi sao

Năm ngoái, khi các ngôi sao tham dự Quả cầu vàng mặc trang phục màu đen để ủng hộ phong trào Time Up, nhiều người trong số họ đã chọn trang trí áo choàng đơn sắc bằng trang sức ngọc lục bảo. Sự trùng hợp? Hay cố ý? Không ai biết chắc chắn, nhưng vì ngọc lục bảo từ lâu đã được coi là biểu tượng của hy vọng, đổi mới và phát triển, nên nó hoàn toàn có thể Debra Messing, Zoe Kravitz, Catherine Zeta Jones và Ashley Judd sử dụng trang sức của họ để đưa ra tuyên bố.

10. Spoiler: Emerald City đã không thực sự xanh!

Nó đã có 80 năm kể từ khi bộ phim giả tưởng bom tấn The Wizard of Oz được công chiếu, nhưng bạn có biết rằng trong cuốn sách gốc của L. Frank Baum, xuất bản năm 1900, Thành phố Ngọc lục bảo không còn xanh hơn bất kỳ thành phố nào khác? Khi câu chuyện xảy ra, nó chỉ xuất hiện như vậy bởi vì cư dân của nó được Pháp sư yêu cầu phải đeo kính râm màu xanh lá cây để bảo vệ mắt khỏi độ sáng và vinh quang của nó, do đó lừa họ tin rằng thành phố được làm bằng ngọc lục bảo. Vào thời điểm câu chuyện của Baum lên màn ảnh rộng vào năm 1939, thành phố này được miêu tả là một đô thị lấp lánh được xây dựng bằng đá quý màu xanh lá cây, không nghi ngờ gì để tạo ra hiệu ứng đầy đủ của bộ phim sử dụng phương thức Technicolor.

