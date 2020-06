Chồng không "tiêu hóa" nổi cách ăn mặc, Kim Kardashian vẫn diện quần yếm kỳ quặc

Ông xã Kim Kadashian từng tiết lộ bản thân khó chịu vì lối mặc của vợ.

Kim Kadashian mặc gợi cảm, tình tứ bên ông xã.

Những ngày gần đây, vợ chồng Kim Kadashian cùng các con dành thời gian nghỉ dưỡng ở trang trại riêng trị giá 14 triệu đô la. Người đẹp "siêu vòng 3" không ngại ngần đăng tải nhiều khoảnh khắc tình tứ bên ông xã rapper. Tuy nhiên, bộ trang phục mà Kim mặc mới là điều gây chú ý.

Theo đó, Kim diện trang phục cut - out của nhà mốt Mowalola, may bằng chất liệu da bóng, không ôm sát cơ thể như thói quen của cô. Bộ bodysuit nhìn đằng trước có vẻ kín đáo nhưng phía sau lưng khá kiệm vải. Chất liệu da cộng với kiểu dáng ống suông khiến tổng thể nhăn nhúm, "dìm dáng" Kim Kadashian.

Bức ảnh của Kim nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt tương tác chỉ trong 10 tiếng đồng hồ. Nhiều người để lại bình luận về cách ăn mặc của Kim. Có người khen, có kẻ chê Kim rằng: "Cô ấy đang mặc cái quái gì thế này?", "trông thật sự không phù hợp", "bộ trang phục này quá cứng nhắc", "tôi chưa từng thấy cô ấy mặc xấu cho tới bây giờ", "mọi người sẽ cười vào mặt tôi nếu tôi mặc thế này"....

Kim Kadashian mặc trang phục cut-out khi ở cùng chồng.

Kim Kadashian bị mẹ đẻ và chồng nhiều lần phàn nàn về cách ăn mặc. Họ "không tiêu hóa" nổi các kiểu mốt khó hiểu, táo bạo của người đẹp "siêu vòng 3". Trong đó, ngay từ khi mới quen với Kim, chính Kanye West đã thẳng thừng chê bai cách ăn mặc của vợ tương lai.

Năm ngoái, trong một tập phim Keeping Up With The Kardashians, rapper Kanye West khẳng định một lần nữa, những hình ảnh gợi cảm của Kim Kardashian làm tổn hại tới hình tượng người chồng, người cha của anh. "Tôi đã không sớm nhận ra rằng điều này ảnh hưởng tới tâm hồn và tinh thần của mình. Trong khi tôi đã thay đổi, hãy nhìn những cô gái này xem, hãy nhìn vợ tôi xem. Vợ của tôi đang cảm thấy cần khoe thân giống như các cô gái khác", Kanye bực bội nói.

Kim Kadashian bị chồng phàn nàn cách ăn mặc.

Trong buổi phỏng vấn với The Cut, Kim Kadashian cũng thừa nhận chuyện ăn mặc kiệm vải, sexy của mình khiến chồng khó chịu. Cô nói: "Chồng tôi có phàn nàn do tôi mặc trang phục gợi cảm quá mức và anh ấy không thoải mái vì điều đó. Tôi lắng nghe và hiểu cho anh ấy".

Kanye West từng tỏ thái độ về bộ trang phục có như không của Kim Kardashian tại Met Gala 2019. Anh nói với vợ rằng họ đã là người có gia đình và cô là mẹ của 4 đứa con. "Một bộ đầm bốc lửa, nhưng với ai và bốc lửa để làm gì?" - Kanye West chia sẻ. Trong khi đó Kim Kadashian thẳng thắn bày tỏ, mình đã có đủ lo lắng trước sự kiện và cô không muốn gặp thêm bất cự sự tiêu cực nào nữa.

Kim mặc chiếc váy bó sát tới Met Gala và Kanye West là người luôn theo sát để hỗ trợ.

