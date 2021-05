Mơ ước về “cánh chim tự do” của Chanel được truyền tải qua BST Cruise 2021/2022

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 15:29 PM (GMT+7)

Buổi biểu diễn diễn ra ở Carrières de Lumières

“Lời mời đi du lịch” là cách Chanel mô tả buổi trình diễn Cruise 2021/2022 của mình, lấy bối cảnh tại Carrières de Lumières ở làng Les Baux-de-Provence. Trước đây là một mỏ đá, hiện là nơi diễn ra các buổi trình diễn ánh sáng hoành tráng thu hút đám đông khi không có đại dịch xung quanh. Vào năm 1959, Jean Cocteau đã quay bộ phim của mình “Mơ ước của Orpheus” tại đó, tuyển chọn một nhóm nghệ sĩ xuất sắc từ Pablo Picasso đến Brigitte Bardot. Virginie Viard – giám đốc sáng tạo của Chanel là một người hâm mộ, cô nói: “Đặc biệt là cảnh tuyệt đẹp này - một người đàn ông với đầu con ngựa đen đi xuống Carrières de Lumières, hình bóng của anh ta nổi bật trên những bức tường trắng”. Hai thế giới của họ hợp nhất trong bộ sưu tập của Viard, được củng cố bởi sự háo hức của ngôi nhà chung và được quay trở lại cuộc sống du lịch đã tạo ra bộ sưu tập Cruise ngay từ đầu.

Đó là chủ nghĩa hiện đại mùa hè

Lấy bối cảnh là đá vôi trắng vàng của Carrières de Lumières, Viard cho ra mắt bộ sưu tập theo chủ nghĩa hiện đại bắt nguồn từ những nét quen thuộc của du lịch mùa hè. “Sự đơn giản, chính xác và chất thơ trong phim của Cocteau khiến tôi muốn tạo ra một bộ sưu tập thật sạch sẽ, với hai tông màu rất riêng biệt, được tạo thành từ màu trắng sáng và màu đen đậm,” cô nói. Những chiếc váy đen và trắng có họa tiết hoa văn mang một cảm giác hải quân về chúng, mà khi được hỗ trợ bởi những chiếc váy và áo choàng macramé dệt kim, chúng hoàn toàn thân thiện với đại dương. Thêm những peplos phóng đại và những ký ức trước đại dịch ở Địa Trung Hải thật khó quên. Đây có lẽ là bộ sưu tập hướng đến sự thoải mái nhất của Viard kể từ khi nắm quyền điều hành Chanel, một tuyên bố được thể hiện trong bộ đồ thể thao dệt kim, áo lưới xếp lớp ngẫu nhiên trên áo phông và những chiếc túi đan chéo có viền sờn.

Có diềm xếp và tua rua rất nhiều

Để tăng thêm sự nhẹ nhàng cho tất cả, Viard đã trang trí quần áo và túi xách của mình bằng những đường diềm và tua rua mang lại cảm giác chuyển động liên tục cho bộ sưu tập. “Thể hiện sự hiện đại tột độ trong phim của Cocteau, tôi muốn một thứ gì đó khá rock,” cô nói. Rất nhiều tua rua, bằng da, hạt cườm và sequins, áo phông mang khuôn mặt của người mẫu Lola Nicon như một ngôi sao nhạc rock, mặc với bộ đồ vải tuýt được trang trí bằng bím tóc rộng và Mary-Janes màu bạc nhọn. Một cái nhìn gợi nhớ nhiều đến sự hiện đại của những năm 1960.

Ước mơ về một sự tự do

Gabrielle Chanel chia sẻ với Jean Cocteau về mối quan hệ với động vật, trong khi đó Viard đã chuyển sự mê hoặc thành nhiều họa tiết khác nhau trong các bản in và trang sức “bùa may mắn”, dễ dàng thể hiện được tinh thần tự do của bộ sưu tập. Cuối cùng, sau buổi biểu diễn, mỗi người mẫu thả một con chim bồ câu trắng trước khi ca sĩ người Pháp Sébastian Tellier biểu diễn một bản hòa tấu trầm bổng có thể đã ghi điểm cho bữa tối mùa hè ở miền Nam nước Pháp.

Chanel tiếp tục phát triển định dạng kỹ thuật số của mình

Kể từ khi đại dịch bùng phát, hãng phải dừng lại các buổi biểu diễn đối với khán giả trực tiếp và du lịch. Chanel đã và đang phát triển đều đặn các trải nghiệm kỹ thuật số của mình để làm cho chúng trở nên thu hút hơn cho người xem và khách hàng - đồng thời không giấu giếm việc họ có ý định quay trở lại với một buổi biểu diễn trực tuyến càng sớm càng tốt.

