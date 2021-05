Họa tiết nào xinh cho nàng diện váy ngày hè

Thứ Bảy, ngày 08/05/2021 17:06 PM (GMT+7)

Sau đây là một vài họa tiết dễ thương cho phái đẹp diện váy xinh ngày hè:

Họa tiết hình học thú vị

Các khối hình học thường mang đến cảm giác khô khan, kém mềm mại, nhưng dưới bàn tay “ma thuật” của các nhà mốt, chúng đã trở nên thú vị và thời trang hơn. Dù là dáng váy suông hay jumpsuit, váy đuôi cá mềm mại thì họa tiết hình học cũng vẫn cân được hết.

Họa tiết hoa tinh tế trên nền vải denim

Vài cánh hoa to bản nở rộ trên nền vải sẽ mang đến nét tinh tế cho trang phục. Đặc biệt hoa thêu tay hay được in trên nền vải denim sẽ toát lên vẻ thanh lịch tuyệt đối. Các quý cô đã có thể tự tin diện đồ jean đến văn phòng mà không lo kém trang nhã và sang trọng.

Họa tiết bé li li

Họa tiết bé li ti thường mang đến điều gì đó nhẹ nhàng và đáng yêu cho trang phục. Nhất là khi nó được in trên nền vải mỏng nhẹ sẽ giúp bạn dễ trở nên thanh thoát hơn so với họa tiết to bản. Cho dù là một chiếc váy dáng suông, chiếc quần hay cái áo in họa tiết này đều khiến bạn trông lạ mắt và tinh tế.

Họa tiết kẻ sọc

Kẻ sọc được biết đến là một “vị cứu tinh” giúp hack chiều cao vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, nếu muốn tìm một item thanh lịch tuyệt đối mà không hề nhàm chán thì kẻ sọc chính là ứng cử viên sáng giá nhất dành cho bạn. Chúng vốn dĩ không được xem là xu hướng mà thiên về cơ bản hơn, song năm nay kẻ sọc xuất hiện thường xuyên trên các sàn catwalk của các thương hiệu đình đám và các tuyến phố thời trang. Do đó, phái đẹp diện kẻ sọc vào năm nay không chỉ đẹp mà còn chuẩn trend.

Họa tiết hoa rực rỡ

Nếu như màu nhã nhặn và trầm ấm thường được ưa chuộng hơn vào mùa đông, thì sang xuân và hè, phái đẹp có thể thỏa sức diện những gam màu rực rỡ nhất. Vàng, cam, đỏ, hồng sẽ mang lại cho bạn một nguồn năng lượng đầy sức sống xoá tan vẻ ảm đạm của mùa đông và dịch bệnh trong thời gian qua.

Họa tiết loang

Họa tiết loang đã xuất hiện từ vài mùa trước, đến thời điểm hiện tại chúng vẫn giữ vững vị thế của mình trong làng thời trang. Chúng đặc biệt tỏa sáng khi in trên những tà váy suông mềm giống dải ngân hà huyền bí hay tựa như hoa trên vải voan,…

Họa tiết hoa mờ ảo

Dựa trên ý tưởng của họa tiết loang, các nhà thiết kế làm cho cánh hoa sắc nét hơn nhưng không kém phần mờ ảo và bay bổng. Họa tiết này sẽ thật sự tuyệt đẹp với kiểu váy xếp li và chi tiết trang trí nơ, bèo nhún để tôn lên nét lãng mạn cho trang phục.

