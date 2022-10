Minecraft và Burberry hợp tác cho bộ sưu tập mới?

Chủ Nhật, ngày 23/10/2022 11:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Với hàng triệu người chơi trên toàn cầu, Minecraft đã trở thành nền tảng của bối cảnh game đương đại - và giờ đây, nhà sản xuất sang trọng của Anh Burberry cũng muốn đến lượt mình.

Được công bố vào ngày hôm nay, Burberry và Minecraft sẽ kết hợp với nhau trên sự hợp tác nhiều mặt, xoay quanh một cuộc phiêu lưu trong trò chơi được tùy chỉnh có tên Burberry: Freedom to Go Beyond.

Tại đây, người chơi sẽ có thể khám phá vũ trụ độc đáo của Burberry (mong đợi một loạt các bản in của Nova Check ở dạng pixel nhất và chữ lồng của Thomas Burberry), cùng với 15 giao diện có thể tải xuống dựa trên “thời trang, giả tưởng và phiêu lưu”.

Ngoài trò chơi, bộ đôi hợp tác đã cùng nhau phát triển một thứ mà tất cả chúng ta đều có thể thưởng thức IRL - một bộ sưu tập quần áo. Tuy nhiên, vẫn chưa được tiết lộ, có thể giả sử bộ sưu tập sẽ kết hợp các nét đặc trưng của nhà mốt Burberry với các hình khối và đồ họa 8-bit của Minecraft.

Burberry: Freedom to Go Beyond ra mắt vào ngày 1 tháng 11, trong khi những khách hàng thân thiết của Burberry sẽ có thể truy cập mọi thứ từ ngày 31 tháng 10. Hãy nhớ theo dõi buổi ra mắt bộ sưu tập IRL, sẽ đến với một số cửa hàng chọn lọc ở Phố Spring, New York ; Vịnh Thâm Quyến, Trung Quốc; Phố Regent, London; Omotesando, Tokyo; Cheongdam-dong Seoul, Hàn Quốc; Đài Bắc 101, Khu Đài Loan, Trung Quốc; và Siam Paragon, Thái Lan.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/minecraft-va-burberry-hop-tac-cho-bo-suu-tap-moi-c47a15349.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/minecraft-va-burberry-hop-tac-cho-bo-suu-tap-moi-c47a15349.html