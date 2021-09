Michael Kors nâng cấp sự thanh lịch trong các thiết kế mới nhất

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 20:04 PM (GMT+7)

Michael Kors là vị vua không thể phủ nhận của những tác phẩm thời trang thanh nhã và tinh tế

Michael Kors là vị vua không thể phủ nhận của những tác phẩm kinh điển. Hàng năm, ông luôn thiết kế những sản phẩm chất lượng mà cảm giác như thể chúng có thể được lưu giữ và mặc suốt đời và không bao giờ lỗi mốt. Như người ta vẫn nghĩ, bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 của ông chỉ tiếp tục xu hướng này.

Show diễn có 65 kiểu dáng, tất cả đều sang trọng, thiết kế đơn giản và màu sắc khá dịu. Một loạt các bộ váy, bộ quần áo, váy và áo khoác là hình ảnh thu nhỏ của sự thanh lịch mùa xuân và trông hoàn hảo như bức tranh cho một bữa tiệc khu vườn mùa xuân ở Mỹ. Có lẽ ví dụ điển hình nhất của phong cách thẩm mỹ này là một bộ váy ba mảnh midi màu trắng kết hợp với váy bút chì, bralette và áo khoác bằng vải ren trắng. Buổi biểu diễn khép lại với một loạt trang phục phù hợp hơn với các sự kiện buổi tối. Cụ thể, bốn chiếc váy đen đính sequin đã được ra mắt trong show diễn và khiến khán giả phấn khích trước viễn cảnh tham dự một buổi dạ tiệc hoặc sự kiện black-tie trong tương lai gần.

Tuy nhiên, có một vài khoảnh khắc mà Kors dường như bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bắt kịp xu hướng hiện tại. Có lẽ ví dụ điển hình nhất về điều này là những bộ đồ đơn sắc quá khổ và kiểu dáng hào hoa. Đầu tiên là một bộ quần áo ngắn với màu hồng bong bóng lặng, trong khi bộ thứ hai có quần dài hơn và có màu xanh bột. Với cả hai, các sản phẩm may mặc dường như chảy tự do và các rãnh nổi lên phía sau các người mẫu, ám chỉ sự phổ biến hiện nay của các loại kiểu dáng lớn hơn, không có hình dạng.

Không cần phải nói, bộ sưu tập này là một ví dụ điển hình cho những gì Michael Kors làm tốt nhất: sạch sẽ, tinh tế và vượt thời gian. Khi thế giới hò hét về phía trước với một tốc độ đáng kinh ngạc và chúng ta liên tục trở lại từ xu hướng này sang xu hướng khác, những tác phẩm kinh điển của anh ấy đang được làm mới. Chúng nhắc nhở chúng ta sống chậm lại và nhớ rằng những điều cơ bản quan trọng như thế nào và sự thanh lịch sẽ không bao giờ lỗi mốt.

