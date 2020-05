Mặc đồ phải biết các loại túi áo vừa xinh

Thứ Năm, ngày 07/05/2020 09:30 AM (GMT+7)

Túi áo rất đa dạng với nhiều kiểu dáng, dưới đây là một vài mẫu túi áo phổ biến hiện nay

Túi áo Patch

Túi áo patch là túi áo cơ bản. Túi áo patch trên áo sơ mi và nhiều phong cách thời trang khác. Đó đúng là những gì tên của nó gợi ý - một miếng vải được may để làm túi. Sử dụng các kỹ thuật khác nhau, túi áo patch cơ bản có thể chỉ dùng để trang trí hơn là giá trị sử dụng.

Túi áo Side seam:

Túi áo side seam nằm ở hai bên áo. Nó thường được gọi là túi bí mật, vì nó không hiển thị hoặc có mục đích trang trí. Các mẫu của mặt hàng được may sẽ có một mảnh túi để cắt và may vào đường may.

Túi áo Flap:

Các túi áo Flap là chiếc túi có nắp mở. Nắp túi là một phần của áo khoác phù hợp và nắp thường có hình chữ nhật nhưng cũng có thể có đáy nhọn hoặc cong. Một số nắp túi có một khuy áo và nút buộc. Túi áo Flap đôi được sử dụng trong một số kiểu áo sơ mi và áo khoác nhưng túi đơn cũng phổ biến.

Túi khóa zip:

Túi khóa zip là túi có khóa kéo để đóng túi ở phía trên, hoặc thậm chí ở bên cạnh, thêm một đóng túi an toàn và một số lợi ích trang trí đồng đều. Khóa kéo có thể được chèn vào phía trên hoặc bên của túi áo patch bình thường.

Túi áo ẩn

Những túi áo này được thực hiện có chủ ý để che giấu. Khách du lịch thường sử dụng túi áo ẩn cho tài liệu của họ và các vật dụng du lịch quan trọng để giữ an toàn. Nhiều áo khoác veston được thiết kế có túi áo ẩn bên trong.

Túi mở rộng và túi cargo:

Một số túi có thể có co giãn để thêm khối lượng vào kích thước của chúng và cho phép chúng giữ được nhiều đồ hơn. Một chiếc túi mở rộng có các mặt xếp li cho nhiều không gian hơn vào túi.

Túi áo cargo là một loại túi có thể mở rộng với nắp và có thể được xếp lớp với các loại túi khác. Túi này được tìm thấy trên thiết kế quần cargo. Những người thích phong cách bụi bặm hoặc di chuyển sẽ thích kiểu túi cargo này.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/mac-do-phai-biet-cac-loai-tui-ao-vua-xinh-1085422.htmlNguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/mac-do-phai-biet-cac-loai-tui-ao-vua-xinh-1085422.html