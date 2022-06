Irina Shayk như ly coctail đặc sắc trong bộ sưu tập biển mới của Jean Paul Gaultier

Mùa hè ở French Riviera nghe như một giấc mơ: làn nước trong xanh, những bãi biển đầy cát trắng và quang cảnh tuyệt đẹp. Thêm một bộ sưu tập mới táo bạo của siêu mẫu Irina Shayk và Jean Paul Gaultier vào hỗn hợp và bạn sẽ có được ly cocktail hoàn hảo cho một chiến dịch mùa hè quyến rũ.

Shayk đóng vai chính trong chiến dịch mới nhất của Jean Paul Gaultier do nhiếp ảnh gia người Anh Charlotte Wales chụp. Đi dạo trên bờ biển French Riviera, Shayk thể hiện gu thẩm mỹ sang trọng của mùa hè trong những bức hình Gaultier màu sắc rực rỡ.

Gaultier gần đây đã được chuyển đổi khi các nhà sáng tạo bước vào để mang lại ánh sáng mới cho thương hiệu, giới thiệu những ý tưởng mới mẻ đồng thời tôn vinh nguồn gốc của nhà mốt. Đối với bộ sưu tập Ready-To-Wear này, nhà tạo mẫu Lotta Volkova đã pha trộn sự gợi cảm bóng bẩy của những năm 2000 với những bản in mang tính biểu tượng của Gaultier 1994.

Bộ sưu tập mới mang đến cho các thiết kế cổ điển của Jean Paul Gaultier một hơi hướng đương đại khi Volkova sử dụng mẫu áo dệt kim marniére cổ điển của Gaultier và mô phỏng lại bản in tiền giấy từ bộ sưu tập Les Tatouages ​​Xuân/Hè 1994 của nhà mốt với ba hình in đậm mới.

Denim cạp thấp với đường may co giãn và đồ bơi kết hợp chất liệu neon với đường viền gợi nhớ đến nội y. Pareos có nhiều mặt, được cuộn lại như váy hoặc quấn quanh như váy mùa hè sang trọng và kiểu may vừa lỏng nhưng có tác dụng bảo vệ, hoàn hảo cho một ngày hè phơi nắng. Chúng ta có thể không đi du lịch đến French Riviera vào mùa hè này nhưng chúng ta vẫn có thể được truyền tải gu thẩm mỹ mùa hè đầy màu sắc của Irina Shayk với bộ sưu tập Ready-To-Wear của Gaultier.

