Huyền thoại những viên đá Swarovski ra đời thế nào?

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 05:29 AM (GMT+7)

Những viên đá Swarovski là phát mình vĩ đại của Daniel Swarovski và làm thay đổi ngành công nghiệp kim hoàn cũng như thế giới trang sức.

Vậy làm thế nào mà tất cả bắt đầu?

Câu chuyện bắt đầu với Daniel Swarovski, hay chính xác hơn là với cha của ông, người sở hữu một nhà máy cắt kính nhỏ. Đây là nơi Daniel bé nhỏ bắt đầu học nghề cắt kính. Ông say mê với công việc và vào năm 1892, ở tuổi 30, ông đã sẵn sàng để có được bằng sáng chế cho một chiếc máy cắt kính chạy điện mà ông đã chế tạo. Ba năm sau, ông, anh rể Franz Weis và Armand Kosmann đã thành lập công ty pha lê của họ dưới tên A. Kosmann, Daniel Swarovski & Co. Tên này sau đó được rút ngắn thành K.S. & Co., và sau đó nó trở thành công ty Swarovski mà chúng ta biết ngày nay.

Sau bước này, thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như công ty đã mất gần 20 năm để thực sự xây dựng nhà máy cắt đá riêng của họ ở Wattens (Áo). Họ đã chọn địa điểm cụ thể này vì thủy điện địa phương rất cần thiết trong quá trình nghiền. Lý do mà nhà máy chỉ được xây dựng vào năm 1913 là vì Swarovski muốn hoàn thiện máy cắt và phương pháp đánh bóng của mình trước khi đầu tư lớn như vậy. Và với sự giúp đỡ của ba đứa con trai, tất cả đều dành cho nghệ thuật cắt kính, cuối cùng ông đã đạt được mục tiêu của mình: tạo ra những viên pha lê tốt nhất và những viên đá trang sức hoàn hảo. Đây là bản chất của công việc của Swarovski và nó vẫn giữ nguyên. Mục đích chính là phát triển các phương pháp ngày càng tiên tiến hơn để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật pha lê. Swarovski là nhà sản xuất hạt pha lê đầu tiên sử dụng máy cắt đá, do đó bỏ lại phương pháp cắt tay. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả về thời gian cho công ty mà còn giảm rủi ro tai nạn lao động trong nhà máy, vì việc cắt đá bằng tay là một công việc nguy hiểm. Kết quả của sự phát triển này, không chỉ số lượng sản xuất tăng lên, mà giờ đây Swarovski đã có thể tạo ra một lượng lớn các hạt có hình dạng giống hệt nhau, điều mà trước đây không thể có được khi các công nhân chỉ sử dụng tay để tạo hình vật liệu. Chẳng mấy chốc, pha lê Swarovski đã trở thành một trong những viên đá nổi tiếng nhất thế giới và các đơn đặt hàng bắt đầu tăng lên đáng kể.

Sản phẩm Swarovski

Thời gian trôi qua, dòng sản phẩm Swarovski trở nên đa dạng hơn và công ty trở thành Tập đoàn Swarovski nắm giữ nhiều công ty con. Tyrolit là tên của nhà sản xuất dụng cụ cắt và mài được thành lập vào năm 1919 bởi Daniel Swarovski, Swareflex sản xuất các sản phẩm an toàn trên đường và phản quang, và Swarovski Optik tạo ra các dụng cụ quang học rất chính xác, thanh lịch và không rườm rà như ống kính riffle, ống nhòm hoặc kính thiên văn . Danh sách các sản phẩm khá ấn tượng, vì nó bao gồm các tác phẩm điêu khắc, tiểu cảnh, tượng nhỏ và sưu tầm (có thể thú vị cho bạn biết rằng bức tượng đầu tiên từng được tạo ra là một con chuột cách điệu), đèn chùm, trang trí nhà cửa, couture và tất nhiên là trang sức. Chúng ta đã đề cập đến couture. Chà, đây là một lĩnh vực khác mà Swarovski đã chứng tỏ mình sáng tạo và không thể thiếu. Vào những năm 1920, ông đã chinh phục thế giới thời trang bằng cách giới thiệu một mảnh vải trên đó các hạt pha lê nhỏ quý giá đã được đính vào. Phát minh đã được cấp bằng sáng chế và ngay sau đó các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như Schiaparelli và Chanel bắt đầu sử dụng nó rất nhiều. Tuy nhiên, vào năm 1999, một phương pháp tô điểm khác đã được giới thiệu. Họ gọi nó là hình xăm pha, và lần này không cần vải. Trong số các phát minh quý giá khác của Swarovski có Rèm Swarovski, thường được sản xuất cho các cung điện, quan chức chính phủ và những người rất giàu. Sau đó, “Active crystal” được phát triển với sự hợp tác của Philips. Đó là các phím nhớ USB, tai nghe không dây Bluetooth và tai nghe trong tai được trang trí bằng đá Swarovski nhỏ. Và danh sách có thể tiếp tục.

Sự tỏa sáng đặc biệt

Bạn có thể nhận thấy ánh sáng chói đặc biệt mà những viên đá này có. Để thu được phổ cầu vồng của ánh sáng khúc xạ, những viên đá cắt cần phải được phủ trong một hóa chất kim loại đặc biệt. Nổi tiếng nhất trong số các chất này là Aurora Borealis, một phát minh tuyệt vời của những năm 1950. các chất phủ khác như vậy là Dorado, Aurum, Crystal Transmission và Volcano. Những viên đá có thể có được hai lớp phủ và khi hoàn thiện, chúng được gọi là Dorado 2X, Aurum 2X, v.v.

Truyền thống qua hơn một thế kỷ

Cái tên Swarovski không bao giờ ngừng nổi tiếng. Đúng là sau cuộc Đại khủng hoảng và sau Thế chiến thứ hai, mọi người không cảm thấy muốn tiêu tiền vào đồ trang sức và pha lê. Nhưng công ty đã sớm hồi phục sau giai đoạn khó khăn này và tiếp tục lan truyền vẻ đẹp và ánh hào quang trên khắp thế giới.

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, công ty Swarovski đã khai trương công viên giải trí trong nhà tuyệt vời của họ. Swarovski Kristallwelten (có nghĩa là Thế giới pha lê) nằm ở Wattens (Áo), gần Innsbruck. Đó là một nơi tuyệt vời, được trang trí với những sáng tạo pha lê, công trình nước đẹp, mê cung và hiệu ứng ánh sáng mê hoặc. Một nơi chắc chắn đáng ghé thăm! Đặc biệt là trong khi đeo đồng hồ Swarovski quý giá của bạn - chỉ để phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Nguồn: http://danviet.vn/huyen-thoai-nhung-vien-da-swarovski-ra-doi-the-nao-5020202165272835.htmNguồn: http://danviet.vn/huyen-thoai-nhung-vien-da-swarovski-ra-doi-the-nao-5020202165272835.htm