"Tiểu tam hot nhất làng bóng đá" chăm diện đồ không phòng hộ, khoe "báu vật nước Nga"

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 10:23 AM (GMT+7)

Mỹ nhân nước Nga với thân hình quyến rũ có gu ăn vận rất đỗi đàn bà.

Người mẫu Helga Lovekaty bị cho là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân của James Rodriguez từng gây xôn xao làng túc cầu một thời gian dài.

Người mẫu Helga Lovekaty từng nhận phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng vì mang danh kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cụ thể, năm 2017, "chiếc giày vàng World Cup" James Rodriguez bất ngờ tuyên bố ly hôn cô vợ Daniela Ospina sau 6 năm chung sống. Mặc dù cả hai đã có con chung nhưng vẫn đường ai nấy đi. Theo báo giới Tây Ban Nha, nguyên nhân khiến gia đình cầu thủ Colombia tan vỡ là có bóng dáng của kẻ thứ 3. Tờ Marca cho biết James ly dị vì chân dài người Nga - Helga Lovekaty xen vào.

Helga Lovekaty sở hữu thân hình cực kỳ gợi cảm.

Có nguồn tin cho rằng, Helga Lovekaty chủ động tiếp cận James. Cô từng thừa nhận yêu thích James từ lâu: "Tôi thầm yêu James Rodriguez vì anh ấy hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn tài năng". Cả hai đã hẹn hò bí mật một khoảng thời gian dài trước khi bị vợ danh thủ phát hiện. Cũng có thông tin ngược lại, James Rodriguez đã say đắm cô nàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chính CR7 là người đã mai mối chân dài cho đồng đội của mình tại một bữa tiệc.

Cuộc tình của hai người khiến báo chí tốn bao giấy mực vì luôn nằm trong màn bí mật. Helga Lovekaty nhờ đó cũng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút 4 triệu người theo dõi. Cô liên tục được bình chọn là nàng WAG gợi cảm nhất nhì các mùa giải có James thi đấu. Tuy nhiên, đến giữa năm 2019, cuộc tình chưa sáng tỏ của Helga Lovekaty đã đặt dấu chấm hết khi James bất ngờ công khai bạn gái mới, là chân dài người Venezuela.

Helga Lovekaty có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang gần đây.

Sinh năm 1992, Helga Lovekaty hiện là người mẫu vô cùng nổi tiếng ở xứ sở Bạch Dương. Cô sở hữu đường cong hình thể đẹp tựa "thần Vệ nữ" với số đo lần lượt là 91-58-86 (cm). Thời gian còn qua lại với James, chân dài thường xuyên đăng tải rất nhiều bức hình đồ bơi nóng bỏng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, khoảng 1 năm gần đây, cô nàng lại có sở thích mới. Đó là lăng xê mốt mặc không phòng hộ, không nội y.

Helga Lovekaty từng giải thích đó là vì công việc yêu cầu. Tuy nhiên, ai cũng nhận thấy sau khi chia tay tình cũ, chân dài người Nga có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang, trở nên vừa quyến rũ, nữ tính vừa táo bạo, nổi loạn.

Nói riêng về kiểu mặc "no bra", đây là hot trend ở trời Tây hiện nay, được nhiều siêu sao hàng đầu thế giới yêu thích. Cách mặc này được đánh giá là tốt cho sức khỏe vòng 1, ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư vú. Trong một năm, có 2 ngày thế giới kêu gọi phụ nữ không mặc áo lót. Đó là ngày 13.10 - National No Bra Day (Quốc tế không mặc áo lót) và 9.7 - Free your breast (Hãy "thả rông vòng 1"). Hai ngày này nhắc nhở phái đẹp hãy cởi bó chiếc áo lót của chính mình, để vòng 1 tự do trong suốt 24 tiếng vì một sức khỏe tốt.

Helga Lovekaty chụp một số bộ ảnh thời trang và quay clip du lịch với mốt không nội y.

Mặc dù cố tình để lộ điểm nhạy cảm nhưng chân Helga Lovekaty lại không bị khán giả chê bai phản cảm. Ngược lại, cô luôn nhận được những lời khen như dáng vóc hoàn hảo, body nữ thần,...

Thậm chí có người còn cho rằng Helga Lovekaty là người đẹp nhất thế gian.

Nguồn: http://danviet.vn/tieu-tam-hot-nhat-lang-bong-da-cham-dien-do-khong-phong-ho-khoe-bau-vat-nuoc-n...Nguồn: http://danviet.vn/tieu-tam-hot-nhat-lang-bong-da-cham-dien-do-khong-phong-ho-khoe-bau-vat-nuoc-nga-502020196102461.htm