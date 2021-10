Harry Styles xứng danh biểu tượng thời trang trong tour diễn đình đám

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 08:40 AM (GMT+7)

Với việc đêm nhạc "Love On Tour" được mong đợi của Harry Styles đã đi được nửa chặng đường, không có gì ngạc nhiên khi chàng ca sĩ "Quả dưa hấu" đã đi sâu vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ không chỉ qua ngoại hình và sân khấu ấn tượng mà còn qua những bộ trang phục sân khấu sống động mà Alessandro Michele của Gucci đang thiết lập xu hướng phong cách của mùa. Từ những chiếc quần ống rộng cho đến những chiếc áo cài cúc bắt mắt, Styles nhân cách hóa tính cách sôi nổi nhưng bí ẩn của anh ấy thông qua phong cách cá tính và độc đáo của anh ấy.

Năm 2019, nam diễn viên Dunkirk được bổ nhiệm làm đồng chủ tọa cho Met Gala với chủ đề camp, nơi anh mặc một chiếc áo ren xuyên thấu và quần cạp cao. Trong lễ trao giải Grammy năm 2021, Styles đã gây chú ý với màn trình diễn "Water Cucro Sugar" đầy hùng dũng của mình trong bộ đồ giả da màu đen được quàng một chiếc khăn lông vũ màu chanh sáng.

Cùng với sự phát triển của phong cách ăn mặc thập niên 70, Styles không còn xa lạ với sự hào nhoáng, quyến rũ và đường nét đã định hình nên âm nhạc của thế hệ này. Bắt đầu "Love On Tour" với chiếc áo veston có viền màu hồng kim loại kết hợp với quần ống rộng và đôi bốt màu be biểu tượng cho những biểu tượng của thập niên 70 như Elton John và David Bowie, cả hai đều nổi tiếng với phong cách lập dị, Trang phục của Styles trong chuyến lưu diễn tạo cảm hứng cho một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt bắt chước phong cách của anh từ những bộ vest phối màu rực rỡ cho đến những bộ đồ lông vũ lấy cảm hứng từ ca sĩ "Adore You".

