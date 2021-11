Gucci trình diễn bộ sưu tập lấp lánh, xa hoa tại đại lộ Holywood

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 13:41 PM (GMT+7)

Đã từng có thời gian ở Hollywood, Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele đã sử dụng Đại lộ Hollywood mang tính biểu tượng của California làm sàn diễn cho buổi trình diễn mới nhất của Gucci để giới thiệu tầm nhìn của ông về La La Land trong 115 kiểu dáng.

Đã từng có thời gian ở Hollywood, Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele đã sử dụng Đại lộ Hollywood mang tính biểu tượng của California làm sàn diễn cho buổi trình diễn mới nhất của Gucci để giới thiệu tầm nhìn của ông về La La Land trong 115 kiểu dáng. Những ánh đèn đỏ cam rực rỡ ở Nhà hát El Capitana thắp sáng con đường bên dưới xếp đầy những chiếc ghế. Các ngôi sao đến ủng hộ với đội hình hàng ghế đầu gồm Serena Williams, Dakota Johnson, Chris Martin, Miley Cyrus, Lizzo, Steven Yuen, Salma Hayek, Trace Ellis Ross và Gwyneth Paltrow, những người đã mặc một bộ đồ để tỏ lòng kính trọng với kỷ nguyên Tom Ford Gucci. Ánh đèn sân khấu chuyển động trên bầu trời, giống như một buổi chiếu ra mắt phim.

Giám đốc sáng tạo đã trưng bày các bộ sưu tập ở khắp mọi nơi từ Milan đến New York, Rome đến Paris. Phiên bản Americana của chính Michele đã tỏa sáng ở vị trí hàng đầu trong bộ sưu tập, hoàn toàn phù hợp với con phố nổi tiếng này. Với bộ phim House of Gucci của Ridley Scott sẽ ra mắt vào cuối tháng này, một lễ kỷ niệm về sự kỳ diệu của việc làm phim dường như là hợp thời. Những đề cập của Michele về Hollywood không bắt đầu và kết thúc ở đây, nhưng có thể được nhìn thấy trong suốt quá trình làm việc của anh ấy. Vào năm 2019, bộ sưu tập Chateau Marmont của Gucci xoay quanh sự vượt thời gian của khách sạn Sunset Boulevard cao tầng. Niềm say mê của ông với thế giới L.A đã chìm sâu vào cảnh tượng của sự nổi tiếng. Pha trộn chủ đề cao bồi với sự hào nhoáng của Hollywood cũ trong khi vẫn duy trì sự quyến rũ hay thay đổi mà ông đã tạo ra cho thương hiệu, Michele đã tạo ra một khoảnh khắc đúng lúc và một tập hợp các thiết kế hoàn toàn độc đáo từ tất cả các khía cạnh mà nó đề cập đến.

Macaulay Culkin đã ra mắt sàn diễn của mình, tham gia sàn diễn quy tụ nhiều ngôi sao với sự góp mặt của một loạt các ngôi sao nổi tiếng như nhạc sĩ Phoebe Bridgers, St. Vincent và Steve Lacy, cùng với các diễn viên Jodie Turner-Smith, Jeremy Pope và biểu tượng Gucci Jared Leto.

Kiểu dáng được chọn lọc từ những thứ tốt nhất của cả hai thế giới: Hollywood cổ kính với áo khoác lông được tạo kiểu trên những chiếc váy trơn bóng và văn hóa kỳ nghỉ với những chiếc áo sơ mi phong cách Hawaii lấy cảm hứng từ khách du lịch về thời trang. Sự sang trọng pha trộn với sự bình thường khi những chiếc áo choàng lộng lẫy được trang trí bằng lông vũ đi theo những chiếc mũ cao bồi kết hợp với áo khoác thể thao phù hợp với khách du lịch. Những chiếc quần tất có thể nhìn thấy và xuyên thấu bằng ren có màu xanh nhạt và màu trung tính đã mang lại sự gợi cảm cho những chiếc váy của những năm 50 và 60. Những bộ veston cổ điển được thiết kế riêng của Gucci nổi bật, một số nhận được bản cập nhật được tạo kiểu không có áo sơ mi và quần hoặc áo khoác kết hợp với quần short biker luôn hợp thời trang. Một số ngoại hình thậm chí còn được trang bị phụ kiện bằng những chiếc vòng cổ đồ chơi tình dục.

Nguồn: http://danviet.vn/gucci-trinh-dien-bo-suu-tap-lap-lanh-xa-hoa-tai-dai-lo-holywood-50202151113422...Nguồn: http://danviet.vn/gucci-trinh-dien-bo-suu-tap-lap-lanh-xa-hoa-tai-dai-lo-holywood-502021511134221499.htm