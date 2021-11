Moncler tung bộ sưu tập “chất chơi” và đẳng cấp cho mùa đông

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 08:41 AM (GMT+7)

Hãng thời trang cao cấp Moncler có trụ sở tại Milan nổi tiếng là nơi tổ chức các cuộc hợp tác với các thương hiệu thú vị nhất thế giới. Từ đồng hồ G-Shock do Casio cung cấp đến áo len dệt kim lấy cảm hứng từ Cowichan của nhãn hiệu Kanaya của Canada, Moncler hướng tới mục tiêu làm phong phú thêm ý tưởng của mỗi thương hiệu bằng cách kết hợp các nguyên tắc thiết kế của riêng mình để tiếp cận mọi nơi trên thế giới.

Hồi tháng 9, Mondogenius đã mang tất cả cộng đồng của Moncler lại với nhau trong một trải nghiệm kỹ thuật số toàn cầu nêu bật 11 nhà thiết kế, hiện đang được chuyển thành các không gian bán lẻ của House of Genius. David Fischer, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Highsnobiety, đã thiết kế bộ sưu tập capsule House of Genius với các sản phẩm hợp tác độc quyền, phiên bản giới hạn và các thiết kế được mô phỏng lại.

Mùa này, Moncler House of Genius kỷ niệm cuộc phiêu lưu đô thị và tầm nhìn bền vững với hai sự hợp tác mới. Gia nhập lực lượng với ngôi sao đang lên của giày hiệu năng cao Hoka bằng cách tạo ra phiên bản giới hạn của giày chạy bộ Mafate Speed ​​2, Moncler và Hoka giới thiệu tầm nhìn của họ về việc tạo ra trang phục hiệu năng chất lượng cao được thiết kế để chinh phục địa hình đồi núi và sự hỗn loạn của thành phố bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất và đổi mới để chế tạo cẩn thận những tác phẩm tiên tiến này.

Ngoài ra, Chen Peng có tầm nhìn xa trông rộng về khái niệm đã tạo ra một bộ sưu tập capsule Upcycling ấn tượng thể hiện sự sáng tạo trong một loạt các áo khoác Moncler cổ điển. Với mối quan tâm về môi trường, một loạt áo khoác từ các bộ sưu tập trước đã được cải tiến với các chi tiết bổ sung để tạo thêm một sự thay đổi mới.

Không gian sống động của Moncler House of Genius kết hợp màu vàng Genius sống động và gợi lên môi trường núi non trong một khung cảnh tương lai. Các cửa hàng pop-up ở London, Seoul, Thượng Hải và New York tái tạo lại địa hình nhà nghỉ trên núi mang dấu ấn di sản của thương hiệu dành cho nhà thám hiểm, cũng như các cửa hàng pop-up khác nằm bên trong các cửa hàng Moncler hiện có trên 16 thành phố trên toàn thế giới.

Các tác phẩm chính từ các dòng Moncler Genius những năm trước cũng sẽ được giới thiệu bao gồm 1 Moncler JW Anderson, 2 Moncler 1952 Man, 2 Moncler 1952 Woman, 3 Moncler Grenoble, 4 Moncler HYKE, 5 Moncler Craig Green, 6 Moncler 1017 ALYX 9SM, 7 Moncler FRGMT Hiroshi Fujiwara, và 8 thiên thần Palm Moncler. House of Genius có túi đựng quần áo, phụ kiện, tiện ích và đồ sưu tầm dành riêng cho bạn.

