Giữa dịch Covid, những thương vụ kết hợp thời trang này vẫn gây chấn động

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 14:40 PM (GMT+7)

Tại đây, chúng ta cùng tổng hợp các hợp tác thiết kế lớn nhất trong năm nay.

Vào năm 2020, ngành công nghiệp thời trang đã tìm ra chìa khóa để phát triển và quảng bá cho chính mình trong một năm đầy khó khăn: Các hãng thời trang cao cấp như Gucci, Prada và Dior hợp tác với các thương hiệu thể thao như North Face hoặc Adidas hay khi Supreme hợp tác với Pat McGrath cho một loại son môi, điều mà không ai có thể đoán trước được trong lịch sử thời trang. Tại đây, chúng ta cùng tổng hợp các hợp tác thiết kế lớn nhất trong năm nay.

Yeezy x Gap

Vào tháng 6, Kanye West thông báo trên Twitter rằng thương hiệu của anh, Yeezy, đã đạt được hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, có thời hạn 10 năm với Gap. Ngay sau đó, cổ phiếu của nhà bán lẻ Mỹ đã tăng 39% và thông báo này đã mang về cho Gap hơn 1,4 tỷ USD vốn hóa thị trường. Dòng sản phẩm dành cho nam giới, phụ nữ và trẻ em dự kiến ​​ra mắt vào năm 2021, nhưng West đã tiết lộ một chút kiểu dáng đầy màu sắc vào tháng 7 qua.

Dior x Nike

Thương hiệu Jordan của Dior và Nike lần đầu tiên ra mắt mẫu giày Air Jordan 1 hợp tác của họ tại triển lãm Dior Men's Pre-Fall 2020 ở Miami, nơi đã khiến giới mộ điệu và sneakerhead trở nên điên cuồng. Vào dịp kỷ niệm 35 năm của Air Jordan, Giám đốc sáng tạo Kim Jones đã đặt mục tiêu tạo ra "Air Jordan 1 sang trọng nhất từ ​​trước đến nay" và chiếc giày đã được bán trực tuyến với giá hơn 2.300 đô la trong đợt giảm giá trước vào tháng 6. Giày Air Dior và một bộ sưu tập capsule đi kèm đều được lên kế hoạch bán tại các cửa hàng của Dior, nhưng do sự gia tăng các quy định về COVID-19 và lo sợ quá tải do thị trường phản ứng đáng kinh ngạc đối với sự hợp tác lần này, Dior đã hủy bỏ việc bán tại các cửa hàng.

Telfar x Ugg

2020 là năm của túi mua sắm Telfar được thiết kế bởi Telfar Clemens, người được CFDA vinh danh là nhà thiết kế phụ kiện của năm. Vào tháng 9, không lâu sau khi Telfar hợp tác với Gap bị hủy bỏ, nhà thiết kế đã công bố hợp tác với Ugg. Túi mua sắm Telfar x Ugg có hình dạng giống như chiếc túi đặc trưng của thương hiệu, nhưng có màu hạt dẻ cổ điển của Ugg với biểu tượng Telfar cắt ngang màu trắng. Một đợt bán trước cho những chiếc túi diễn ra trên trang web của Telfar vào ngày 30 tháng 11 chỉ trong 24 giờ.

Supreme x Pat McGrath

Thật công bằng khi dự án sản phẩm làm đẹp đầu tiên của Supreme là với một huyền thoại: Pat McGrath, một trong những nghệ sĩ trang điểm có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Vào ngày 10 tháng 9, cặp đôi này đã ra mắt một thỏi son đỏ duy nhất, mang màu sắc của Supreme, được bán lẻ với giá 38 đô la Mỹ và bán hết ngay lập tức.

Gucci x The North Face

Trong thời trang năm 2020, Gucci lần đầu tiên công bố sự hợp tác với The North Face trên TikTok và Instagram trong một loạt video ngắn. Mặc dù bộ sưu tập vẫn chưa ra mắt, nhưng nó sẽ đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của giám đốc sáng tạo Alessandro Michele với một thương hiệu và hình ảnh chiến dịch đã được phát hành vào ngày 22 tháng 12. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những năm 70 bao gồm mọi thứ từ áo khoác và giày dép đến lều và túi ngủ. Sự hợp tác này sẽ ra mắt tại Trung Quốc trong một số cửa hàng được chọn lọc và một số sản phẩm cũng sẽ được bán độc quyền trên trang web của Gucci.

Prada x Adidas

Miuccia Prada đã hợp tác với Adidas để tạo ra một mẫu giày thể thao Superstar cổ điển của thương hiệu Adidas ban đầu đã tạo ra vào năm 1969. Đôi giày da này ra mắt với ba màu sắc khác nhau vào ngày 8 tháng 9 tại các cửa hàng của Prada và Adidas. Đây là giai đoạn hợp tác thứ hai của Prada với Adidas sau khi hai thương hiệu ra mắt đôi giày Superstar toàn màu trắng vào cuối năm 2019.

Billie Eilish và Takashi Murakami x Uniqlo

Billie Eilish đã hợp tác với nghệ sĩ Nhật Bản Takashi Murakami để thiết kế một dòng áo phông đầy màu sắc cho bộ sưu tập UT của Uniqlo. Thế giới yêu mến Eilish vì phong cách của cô ấy cũng như họ yêu âm nhạc của cô và các tác phẩm đạt được sự kết hợp độc đáo giữa vẻ ngoài thư sinh đặc trưng của Eilish và sự vui tươi mang tính biểu tượng của Murakami.

Aimé Leon Dore x New Balance

Thương hiệu thời trang và phong cách sống Aimé Leon Dore đã hợp tác với New Balance trên một dòng giày và quần áo vào tháng Ba. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu này hợp tác với New Balance, nhưng giày Aimé Leon Dore x New Balance 827 đã lan truyền mạnh mẽ nhờ kiểu dáng đầy màu sắc và giống như trò chơi lego. Đôi giày ra mắt vào ngày 13 tháng 3 với màu kem, đỏ và vàng.

Cuối năm 2020, cặp đôi này đã hợp tác một lần nữa với một đôi giày thể thao được chú ý không kém. Aimé Leon Dore x New Balance P550 được ra mắt với bốn màu vào ngày 9 tháng 10.

Jil Sander x Uniqlo

Nhà thiết kế người Đức Jil Sander đã hợp tác với Uniqlo vào năm 2009 cho một nhãn hiệu hợp tác có tên + J. Một trong những quan hệ đối tác đầu tiên của loại hình này, + J bao gồm các thiết kế mang phong cách thành thị thị đơn giản và kéo dài trong hai năm trước khi ngừng hoạt động. Vào tháng 11, quan hệ đối tác đã khởi động lại + J ra mắ bộ sưu tập Thu/Đông 2020 online và tại các cửa hàng Uniqlo.

