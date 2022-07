Gianni Versace và di sản không thể lãng quên

Đó là vào buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 1997, khi Gianni Versace bị bắn hai lần khi ông trở về nhà tại dinh thự của mình ở Bãi biển Miami, bị sát hại bởi kẻ giết người hàng loạt Andrew Cunanan.

Bây giờ là chính xác 25 năm sau và công ty cùng tên của Versace đã tôn trọng duy trì tầm nhìn của nhà thiết kế quá cố, mặc dù nằm trong một ngành liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng. Từ bản in medusa mang tính biểu tượng đến những phong cách nóng bỏng khác với thiết kế nữ tính truyền thống, Versace đã ghi dấu ấn của một di sản phong phú vào nhà mốt được xác định bằng rủi ro và nâng cao bởi sự sang trọng đã lưu giữ những dấu tích tài tình của ông được chắt lọc trong khắp thế giới thời trang.

Giovanni Maria “Gianni” Versace được sinh ra vào ngày 2 tháng 12 năm 1946 tại Reggio Calabria, Ý bởi Antonio và Francesca Versace. Gianni khi ấy chỉ mới chín tuổi khi ông ấy chế tạo chiếc váy đầu tiên của mình, một chiến công nhỏ sẽ sớm trở thành một đế chế thời trang.

Sau khi hoàn thành trung học, Versace làm việc cho công việc kinh doanh của mẹ trước khi chuyển đến Milan vào năm 1972, nơi ông bắt đầu làm nghề tự do, làm việc cho các thương hiệu Ý bao gồm Callaghan, Complice và Genny. Ngay sau đó, Versace đảm nhận vai trò thiết kế tại Byblos, một nhãn hiệu quần áo ready to wear của Ý thuộc Genny.

Vào năm 1978, chỉ sáu năm sau khi chuyển đến, nhà mốt Versace đã ra đời ở Via Della Spiga, Milan. Với sự giúp đỡ của anh chị em Santo và Donatella, Versace đã ra mắt bộ sưu tập quần áo ready to wear đầu tiên dành cho phụ nữ dưới nhãn hiệu cùng tên của mình tại Palazzo della Permanente, trước khi khai trương cửa hàng đầu tiên cùng năm đó. Trung tâm của nguồn cảm hứng Versace luôn là di sản Ý của ông; ông được cho là đã lấy cảm hứng từ những tàn tích của Ý lớn lên ở Calabria. Chủ nghĩa biểu tượng Greco-La Mã cổ đại được lồng ghép đáng kể vào các thiết kế mang tính biểu tượng của ông như Medusa, uốn khúc, thánh giá và Đức mẹ đồng trinh.

Được biết đến với những thiết kế quyến rũ và con mắt tinh tường về sự hoa lệ, Versace đã thách thức cái nhìn của công chúng về phụ nữ, biến họ thành một biểu tượng bất kể trường hợp nào. Là người đi tiên phong trong thời đại của mình, ông được ghi nhận một phần trong việc tạo ra và định nghĩa siêu mẫu thập niên 90, một số cô gái nổi tiếng nhất của ông là Naomi Campbell, Cindy Crawford và Christy Turlington. “Nếu ngày nay chúng ta thấy Lily James trong chiến dịch Versace, Dua Lipa trên Versace Runway, và nhiều người nổi tiếng khác với tư cách là đại sứ của các thương hiệu thời trang toàn cầu, chúng ta không thể quên rằng Gianni là người đầu tiên biến những người nổi tiếng trở thành một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp thời trang”, Keti Gagoshidze, quản trị viên của @datewithversace trên Instagram, một tài khoản người hâm mộ thời trang chuyên giới thiệu các thương hiệu trong quá khứ và hiện tại, cho biết.

Dành riêng cho nghệ thuật của một lối sống xa hoa, nhà mốt nhanh chóng mở rộng với nước hoa vào năm 1981, dòng thời trang cao cấp vào năm 1989 và đồ nội thất gia đình vào năm 1992. Không bao giờ đi lạc khỏi tầm nhìn của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang, Versace liên tục đẩy mạnh giới hạn của việc xây dựng hàng may mặc, sử dụng công nghệ để kết hợp các vật liệu như da, cao su và lưới nhôm lại với nhau để tạo thêm góc cạnh ấn tượng cho các thiết kế vốn đã rất gợi cảm của ông ấy. Tác phẩm của ông nhanh chóng được công nhận, vì nó đã sớm được nhìn thấy trên các nhân vật nổi tiếng từ Elton John, Madonna đến Michael Jackson và Công nương Diana. Có lẽ, chiếc váy mang tính biểu tượng nhất của ông đã được Elizabeth Hurley mặc trong buổi ra mắt bộ phim Bốn đám cưới và một đám tang vào năm 1994, một chiếc váy màu đen được gắn với nhau ở hai bên chỉ bằng những chiếc đinh ghim an toàn bằng vàng. Thông qua những thiết kế chiết trung và đôi khi gây tranh cãi của mình, Versace đã xây dựng nên một đế chế với phong cách thời trang đương đại nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của nghệ thuật, văn hóa và lịch sử. Vào thời điểm ông qua đời, nhà thiết kế nổi tiếng đã để lại một doanh nghiệp trị giá 807 triệu đô la được cho là do chị gái ông và nàng thơ lâu năm Donatella tiếp quản.

Chỉ ba tháng sau khi Versace có buổi trình diễn đầu tiên cho thương hiệu dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Donatella. Nó đã vấp phải nhiều ý kiến ​​khác nhau, vì chị gái của Versace sẽ mất vài mùa trước khi kết hợp thành công tầm nhìn của mình về tương lai của thương hiệu với kho lưu trữ của em trai mình.

Trong những năm tiếp theo, việc sử dụng các họa tiết và bản in của Ý lần đầu tiên được Gianni giới thiệu và năng khiếu của cô đối với các sản phẩm may mặc gợi cảm nhấn mạnh sự tự tin và gợi cảm đã hiện đại hóa thành công tầm nhìn của Gianni theo cách giữ ông ấy là trung tâm của thương hiệu. “Tôi nghĩ rằng chìa khóa thành công của Versace nằm ở chỗ nó luôn đáp ứng thời điểm hiện tại, đồng thời không bao giờ quay lưng lại với bản sắc của mình”, Gagoshidze nói. Sự đồng nghĩa của Versace với siêu mẫu vẫn là một đặc điểm nổi bật của nhà mốt, mà chương trình Xuân / Hè 2018 đã vinh danh Big Five — Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni và Helena Christensen — trong sự hồi sinh của thập niên 90 và tầm nhìn của Gianni.

Với cùng tinh thần chủ nghĩa tối đa và sự sang trọng, Versace đã ra đời một thế hệ mới của Versace, được xác định bằng cảm giác nữ tính mang tính cách mạng với cách tiếp cận tiên phong. “Những đặc trưng Versace có trong tất cả các bộ sưu tập của thương hiệu đã khiến tôi yêu Versace”, Gagoshidze cho biết. "Bạn luôn có thể cảm nhận được Gianni”. Tác phẩm của Versace kể từ đó đã được vinh danh trong Bảo tàng Victoria & Albert, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Groninger. Biệt thự của ông đã được chuyển đổi thành một nhà hàng cùng tên, và tên của ông vẫn được ca ngợi trong các cuộc trò chuyện với các nhà thiết kế thời trang, các ông trùm và những người đam mê.

Không có Versace nếu không có Gianni. “Dù đã 25 năm trôi qua, tôi vẫn thường xuyên nhận được thư từ những người đã từng gặp Gianni ít nhất một lần. Sau ba thập kỷ, họ vẫn nhớ về những câu chuyện liên quan đến Gianni với sự ngưỡng mộ vô cùng”, Gagoshidze nói. “Đó là một cảm giác rất đặc biệt khi bạn trở thành một phần của lịch sử kéo dài hàng thập kỷ”.

