Valentino chọn Rome cho bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2022

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 08:27 AM (GMT+7) Chia sẻ

Các người mẫu từ từ bước xuống với màu sắc tươi sáng và những bộ trang phục nổi bật khi Valentino ra mắt bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2022 tại một trong những quảng trường nổi tiếng nhất của Rome, Piazza di Spagna.

Khi ca sĩ Labrinth mang đến một màn trình diễn hấp dẫn, bao gồm các bài hát, “All For Us”, “Beneath Your Beautiful” và bản cover “The First Time Ever I Saw Your Face”, các thiết kế với đủ loại kết hợp màu sắc và trang sức xuất hiện .

Bộ sưu tập mới nhất của Giám đốc Sáng tạo Pierpaolo Piccioli, “The Beginning - Sự khởi đầu” không chỉ bao gồm màu hồng Valentino nổi bật đã gắn liền với thương hiệu. Thay vào đó, các màu nổi bật của bộ sưu tập bao gồm đỏ, xanh lá cây neon và tím đậm, thường được kết hợp với nhau.

Với rất nhiều yếu tố thiết kế, có một điểm chung của các sản phẩm: chúng đều mang lại sự kịch tính. Từ chi tiết lông vũ trên nhiều chiếc áo khoác cho đến trang phục với tông màu bạc và sâm panh lấp lánh, đến những tấm vải tuyn bóng bẩy, tất cả đều mang lại yếu tố "wow". Những gì dường như là lưới cá xếp nếp và một loại đồ đính hoa cũng thống trị sàn diễn.

Vài ngày trước buổi biểu diễn, Piccioli đã chia sẻ một tình cảm ngọt ngào trên Instagram. Ông ấy viết, "Sự khởi đầu. Roma là nơi mọi thứ bắt đầu. Cuộc sống, con người, câu chuyện và danh tính của chúng tôi là ở đây. Chúng tôi thuộc về nơi này nhiều như nơi này thuộc về thế giới và của Valentino".

Những người nổi tiếng và những tên tuổi lớn trong làng thời trang đã có mặt tại sự kiện này. Anna Wintour, trong chiếc váy hoa màu cam và trắng với chiếc kính râm đen cổ điển, ngồi bên cạnh nữ diễn viên Florence Pugh của Don’t Worry Darling, người nổi bật trong chiếc váy vải tuyn màu hồng tuyệt đẹp. Kate Hudson, Charles Melton, Anne Hathaway, Naomi Campbell, Andrew Garfield, Ariana DeBose, Tommy Dorfman, và Ashley Park là một số người tham dự đáng chú ý khác.

