Fendi ra mắt chiến dịch Xuân/Hè 2022

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 11:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2022 của Fendi là sự tôn vinh nét vui tươi và sự nữ tính mạnh mẽ, tiếng vọng của màu sắc tươi sáng và bầu không khí mê hoặc.

Chiến dịch quảng cáo cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2022 của Fendi là sự tôn vinh nét vui tươi và sự nữ tính mạnh mẽ, tiếng vọng của màu sắc tươi sáng và bầu không khí mê hoặc. Được đạo diễn sáng tạo bởi Ronnie Cooke Newhouse và Karl Bolander, và quay bởi Craig McDean, hình ảnh và video phản ánh cùng một thẩm mỹ đặc trưng cho bộ sưu tập do Kim Jones thiết kế, cùng với Silvia Venturini Fendi, giám đốc nghệ thuật về trang phục nam và phụ kiện, và Delfina Delettrez Fendi , giám đốc nghệ thuật của trang sức.

Vittoria Ceretti, Yilan Hua, Barbara Valente, Rianne Van Rompaey và Anok Yai là năm người mẫu mang đến sự sống động cho chiến dịch, được chụp trong studio với tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Các bộ mẫu được chụp cùng nhau, theo cặp hoặc đơn lẻ trên nền đồ họa, với màu sắc lạnh nhạt dần thành màu xanh lam hoặc hình đám mây màu đỏ đặc.

Cảm hứng đến từ một logo được phác thảo bằng tay bởi họa sĩ thời trang và có tầm nhìn xa Antonio López, dựa trên khả năng nhạy cảm được giải phóng của nghệ sĩ và môi trường Studio 54 được tìm thấy trong kho lưu trữ của Fendi. Từ điểm xuất phát này, một bộ sưu tập đã ra đời thể hiện quan điểm hiện đại về những khoảnh khắc trọng đại nhất của kỷ nguyên disco và làm nổi bật sự nữ tính đa dạng và mạnh mẽ, làm nổi bật cái tên Fendi.

Kiểu dáng của nhà mốt có chung một tầm nhìn, được rút ra từ The Estate and Archive của Antonio López và Juan Ramos: một sự trừu tượng trang nhã của các nét vẽ và các bức vẽ tượng trưng của López xuất hiện trên áo sơ mi và đồ khảm da, trong khi logo Fendi viết tay tương tự nổi lên theo đường chéo màu caramel sọc. Những chiếc túi mang tính biểu tượng của Fendi trở thành những tấm vải bạt cho cả tác phẩm của ông và nghệ nhân nổi tiếng của xưởng may trong nhà, biến thành những tác phẩm nghệ thuật đồ họa.

Nguồn: http://danviet.vn/fendi-ra-mat-chien-dich-xuan-he-2022-50202210211298656.htmNguồn: http://danviet.vn/fendi-ra-mat-chien-dich-xuan-he-2022-50202210211298656.htm