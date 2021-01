Domestic art, phong cách quần áo lấy cảm hứng từ DIY đang quay trở lại sàn diễn thời trang

Thứ Tư, ngày 20/01/2021 20:57 PM (GMT+7)

Trong thời kỳ dịch bệnh, ngoại hình chịu ảnh hưởng từ phong cách domestic art (thủ công tại nhà) đã trở lại không chỉ trong thời trang cao cấp mà còn cả văn hóa đại chúng.

Trong năm qua, nhiều người yêu thời trang đã phát hiện ra sức hấp dẫn của những bộ quần áo mang đậm tinh thần DIY hoặc yếu tố thủ công. Vào mùa Thu/Đông 2020, Celine đã chia sẻ những chiếc áo khoác patchwork, trong khi Tom Ford khâu lại các loại vải khác nhau cho quần, quần jean và váy lấy cảm hứng từ DIY. Các nhà thiết kế khác đã vẽ trên các sợi tự nhiên gợi nhớ đến kiểu dáng hippie của thập niên 60. Simone Rocha và Oscar de la Renta làm trang sức từ chất liệu rơm rạ. Sau đó, vào mùa Xuân/Hè 2021, crochet đóng vai chính trong các bộ sưu tập của Fendi, Salvatore Ferragamo và Valentino. Các sản phẩm may mặc thoải mái, nhiều trong số đó lấy cảm hứng từ các quy trình DIY, tỏ ra hoàn hảo cho những tháng dài bất ngờ ở nhà.

Trong thời kỳ dịch bệnh, ngoại hình chịu ảnh hưởng từ phong cách domestic art (nghệ thuật thủ công tại nhà) đã trở lại không chỉ trong thời trang cao cấp mà còn cả văn hóa đại chúng. Thời gian ở nhà thậm chí còn khuyến khích việc tạo ra các sản phẩm may mặc theo nhu cầu. Những chiếc áo patchwork, áo hoodie xẻ tà và mũ xô lông đã thống trị trên Instagram và TikTok. Mọi người đang quay trở lại việc đan lát, học thêu thùa.

Với mối quan hệ gần gũi và phức tạp của nghệ thuật dệt với cả quan niệm về gia đình và giới tính, chúng ta cảm thấy thích hợp khi sử dụng những đồ thủ công này và tính thẩm mỹ liên quan của chúng cho thời điểm hiện tại. Trong lịch sử, đặc biệt là ở Mỹ và Châu Âu, quần áo và dệt may là một phần quan trọng của cuộc sống và được coi là công việc của phụ nữ. Móc, thêu, may và những thứ tương tự không được coi là nghệ thuật thực sự, mà thay vào đó được coi là hàng thủ công. Trong khi các nghệ sĩ nam và các nghệ sĩ có đặc quyền khác được tự do sử dụng các phương tiện hình ảnh để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thuần túy, thì các nghệ nhân nữ được xếp hạng để tạo ra những gì chủ yếu có chức năng. Mặc dù hầu hết sản xuất quần áo kể từ đó đã chuyển sang các nhà máy công nghiệp, nhưng dấu ấn trực quan của phong cách thủ công vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Nghệ thuật dệt may đóng một vai trò to lớn trong nghệ thuật phản đối được sử dụng trong phong trào nữ quyền làn sóng thứ hai vào những năm 1970 và những người tham gia Ngày hội Phụ nữ 2017 đội mũ cổ động đan bằng tay đã bày tỏ sự tôn kính đối với những hoạt động này. Cần lưu ý rằng trong lịch sử, các sản phẩm domestic art thường được sản xuất bởi không chỉ phụ nữ, mà cả phụ nữ da màu hoặc những người phụ thuộc vào nó để kiếm sống, những người được thuê để giúp việc trong các hộ gia đình giàu có. Di sản của những hoạt động bóc lột này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong ngành công nghiệp thời trang khi các công ty hàng xa xỉ như Kering, LVMH thường xuyên thuê các nghệ sĩ không nổi tiếng và trả lương thấp ở Ấn Độ cho việc gia công các tác phẩm thêu.

Thoạt nhìn, có vẻ kỳ lạ khi những bộ trang phục thời trang cao cấp ngày càng được thiết kế để trông như thể người ta có thể sao chép chúng ở nhà. Tuy nhiên, điều làm cho hàng may mặc trở nên đặc biệt không phải là khả năng tiếp cận, mà là sự cẩn thận và thời gian dùng vào việc thiết kế và xây dựng chúng. Khi một món đồ được chần bông hoặc dệt bằng tay, nó tượng trưng cho số lượng lao động và nghệ thuật được đặt vào chúng. Khi các nhà thiết kế gửi các thiết kế macrame và crochet xuống sàn diễn thời trang, họ tham khảo tác phẩm của các nghệ sĩ trong quá khứ, tôn vinh những di sản chưa được công nhận của sự sáng tạo và đổi mới. Bằng cách tạo ra những truyền thống lớn hơn dựa trên những loại vải dệt dễ tiếp cận hơn, các nhà thiết kế tạo ra những sản phẩm may mặc có ý nghĩa lớn hơn tất nhiên với điều kiện là được ghi công xứng đáng. Ví dụ, đối với bộ sưu tập Pre-Fall 2021 dành cho nam của mình, Dior đã thuê các bậc thầy thêu để tô điểm các sản phẩm may mặc bằng cách thêu hạt giống truyền thống của Trung Quốc, một phương pháp nghệ thuật 2000 năm tuổi, nơi các nghệ sĩ sử dụng các mũi khâu “seed” nhỏ để tạo nên một hình ảnh đầy đủ.

Dior là một trong nhiều nhà mốt sang trọng tiếp tục tạo ra những kiểu dáng mang âm hưởng domestic art cho những mùa sắp tới. Gabriela Hearst, Salvatore Ferragamo và Bottega Veneta đã tập trung rất nhiều vào crochet để tạo ra những bộ váy và set đồ phù hợp trong bộ sưu tập Xuân/hè 2021 của họ. Balenciaga, Rick Owens và Hermès đã mang đến các thiết kế dệt bằng tay độc đáo. Kenzo, mặt khác, đã đi sâu vào phong cách domestic art hơn nữa với nhiều loại mũ nuôi ong khác nhau với kích cỡ khác nhau.

Thêm vào đó, ngoại hình lấy cảm hứng từ domestic art không chỉ thu hút sự chú ý trên sàn diễn thời trang. Việc cách ly xã hội đã khai sinh ra toàn bộ ngành công nghiệp thiết kế quy mô nhỏ dành cho các nhà thiết kế bán hàng trên mạng xã hội. Trong những tháng qua, các nghệ sĩ độc lập đã giúp hiện đại hóa các kiểu dáng DIY để tiến tới thời trang đương đại. Với một loạt các ý nghĩa và kiểu dáng, các món đồ thủ công và ngoại hình lấy cảm hứng từ DIY rõ ràng sẽ là xu hướng trong thời gian tới.

