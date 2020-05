Điều gì làm nên chiếc túi cổ điển có thể thừa kế lại cho con cháu

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 08:47 AM (GMT+7)

Làm thế nào để bạn xác định đâu là chiếc túi "cổ điển" và những chiếc túi nào trong tủ quần áo của bạn mang tính "biểu tượng"?.

Chiếc Rockstuds của Valentino.

Giới tín đồ thời trang vẫn có nhiều tranh cãi về khái niệm "cổ điển". Mới đây, trên một chuyên trang về túi nổi tiếng đã khẳng định mẫu túi Rockstuds không thể nhầm lẫn của Valentino được coi là một tác phẩm kinh điển cho đến bây giờ, gần mười năm sau khi Valentino ra mắt chúng. Nếu như chúng ta cho rằng tối giản là cổ điển thì có lẽ chiếc túi nạm đinh tán kể trên của Valentino không đúng. Vậy điều gì tạo nên một chiếc túi cổ điển, thậm chí mang tính kinh điển?

Cổ điển có một vài ý nghĩa khác nhau. Việc sử dụng hàng ngày của từ này được định nghĩa là "đáng nhớ trong lịch sử" hoặc "mang một số tiêu chuẩn xuất sắc, giá trị được công nhận, vững bền cùng thời gian". Ngược lại, định nghĩa thời trang của cổ điển là "đặc trưng bởi các đường đơn giản, phù hợp".

Từ cổ điển, khi được áp dụng cho thời trang, và nhất là đối với túi xách đặc biệt khá khách quan. Về cơ bản đó là những chiếc túi kinh điển với thiết kế có sức hấp dẫn vượt thời gian, có nghĩa là chúng sẽ vẫn còn phù hợp trong nhiều năm tới. Một số ví dụ như: Nếu bạn hỏi bất kỳ người yêu túi xách nào, túi Speedy của Louis Vuitton, túi 2.55 và Classic Flap của Chanel và 2 đại diện xuất sắc nhất của Hermès chính là Kelly và Birkin sẽ được đưa vào hầu hết mọi câu trả lời.

Chiếc túi kinh điển của Chanel.

Về cơ bản, chúng gần như không thể lỗi mốt và kết hợp với đa dạng đồ. Những chiếc túi này đã đứng trước thử thách của thời gian và được khẳng định nhờ những khách hàng khó tính nhất. Và nếu một người muốn mua một chiếc túi mà có thể truyền lại cho cháu gái hoặc đứa con tương lai của mình, một trong số đó sẽ là chiếc túi của tôi.

Birkin và Kelly.

Một điểm khác có liên quan để thực hiện là ý tưởng về một chiếc túi cổ điển so với phong cách cổ điển. Người ta có thể lập luận rằng mọi người yêu túi đều cần một chiếc túi nắp đen trong tủ quần áo của họ bởi vì đó là một kiểu cổ điển, nhưng thực ra chính là từ mục đích: mặc được với nhiều kiểu trang phục. Một phong cách cổ điển, có thể dễ dàng đi với da dạng quần áo, phụ kiện. Do đó, khi nói về tính cổ điển, người ta đề cập đến sự đơn giản và dễ mặc trong phong cách so với một thiết kế cụ thể của một nhà thiết kế.

Ví dụ, khi bộ sưu tập của bạn thiếu một chiếc túi nắp đen mà tôi có thể đeo hàng ngày, bạn có thể chọn một chiếc túi cổ điển thế hệ mới là chiếc Marmont của Gucci. Chiếc túi này không quá đắt, thấp hơn nhiều nếu so với những chiếc túi kinh điển của Chanel hay Hermes, và là một chiếc túi màu đen đơn giản, hàng ngày, bản thân chiếc túi được coi là hợp thời trang hơn.

Chiếc Marmont của Gucci.

Một điểm thứ ba cũng đáng chú ý là ý tưởng về một chiếc túi mang tính biểu tượng so với cổ điển. Túi kinh điển khác với túi biểu tượng của hãng. Iconic - biểu tượng, được định nghĩa là một cái gì đó "được công nhận rộng rãi và tượng trưng cho nét đặc trưng của thương hiệu", và nó có tính thời điểm, mặc dù đây là khái niệm rộng hơn và dễ xác định hơn. Những người yêu thích túi xách có thể đồng ý về một chiếc túi mang tính biểu tượng (nghĩa là được công nhận) dù họ có thích hay không.

Book Tote ấn tượng của Dior.

Ví dụ, Book Tote của Dior đã trở thành một biểu tượng cho thương hiệu trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù không phải ai cũng đích thân mặc hoặc mua một chiếc, Book Tote ngay lập tức được nhận dạng và được công nhận bởi những người yêu thích túi xách trên toàn thế giới, làm cho nó trở thành một định nghĩa thực sự của từ chỉ kiểu túi rộng rãi này.

Trong khi những chiếc túi mang tính biểu tượng có thể đến và đi, một chiếc túi cổ điển sẽ vẫn còn phù hợp trong nhiều thập kỷ tới. Nhìn chung, một chiếc túi cổ điển có nghĩa là một thiết kế vượt thời gian mà người ta có thể để lại cho con cái mà không sợ chúng chê lỗi thời. Vì khắt khe như vậy nên làm thế nào để bạn xác định đâu là chiếc túi "cổ điển" và những chiếc túi nào trong tủ quần áo của bạn mang tính "biểu tượng"?.

