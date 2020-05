Cuộc chiến chưa hồi kết của 2 kiểu quần chip nam thông dụng nhất

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 09:11 AM (GMT+7)

Những chiếc quần lót đã trở nên quá thân quen với bất kì người đàn ông nào trong xã hội hiện đại. Thực tế chúng đẫ xuất hiện từ thời cổ đại và gắn liền với đàn ông trong mọi tầng lớp

Văn hóa quần lót nam

Vào thời La Mã cổ đại, đàn ông bắt đầu có nhiều sự lựa chọn hơn khi nói đến thiết kế đồ lót. Đàn ông có thể có đồ lót ở dạng quần short hoặc như một cái khố quấn. Khi thế kỷ 13 đến, những chiếc quần lót braies được phát minh từ vải lanh và được mặc bởi mọi tầng lớp từ nông dân, hiệp sĩ đến nhà vua.

Trong thời Phục hưng, quần lót braies đã phát triển thêm một bước tiến mới. Chúng trở nên ngắn hơn và được tạo ra với một vạt ở khu vực đáy quần để đi tiểu qua. Trong vài thế kỷ sau đó, đàn ông đã chọn những chiếc quần lót làm từ cotton, lụa hoặc vải lanh. Chúng có chiều dài đến đầu gối và có một nút ở phía trước.

Những chiếc quần lót này là tiền thân của bộ đồ “union suit”, được cấp bằng sáng chế lần đầu tiên vào năm 1868. Đây là một loại đồ lót dài một mảnh. Nó trở thành một bộ đồ lót thay thế rất phổ biến cho những thiết kế đồ lót trước đó. Nhưng sau cuộc cách mạng công nghiệp, sự xuất hiện của những chiếc quần lót brief và boxer trở nên ngày càng nhiều hơn.

Khi những chiếc xe đạp được phát minh, điều này được theo sau bởi sự phát triển của những chiếc quần lót jockstrap vào năm 1874. Vào năm 1935, quần lót jockstrap đã được thiết kế lại và được bán ở Chicago dưới tên Jockey brief, với phần mở hình chữ Y cổ điển. Nhiều người so sánh việc giới thiệu những chiếc quần lót Jockey brief với phát minh chiếc áo ngực của phụ nữ vào năm 1913 hoặc phát minh quần tất năm 1959. Kiểu quần lót nam này đã trở thành một hiện tượng ngay lập tức.

Vào những năm 1920, Jacob Colombia, người sáng lập thương hiệu thể thao Everlast, đã tạo ra một phiên bản nhẹ hơn của quần short đấm bốc, được mặc làm đồ lót. Và đây chính là quần short boxer đầu tiên. Trong thế kỷ 20, chúng ta đã thấy một trận chiến liên tục giữa quần lót brief và quần lót boxer. Những người đàn ông ưa thích quần lót boxer nói rằng chúng cho cảm giác tự nhiên hơn, vì chúng cho phép không khí lưu thông và ngăn ngừa co thắt và nứt nẻ. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ 20, quần lót bó lại cực kỳ phổ biến. Và ở Anh vào những năm 70, quần jean bó sát đã trở thành mốt của nam giới, khiến cho quần lót brief trở thành lựa chọn đồ lót tối ưu.

Quần dáng boxer.

Quần brief.

Xu hướng đã thay đổi một lần nữa vào những năm 80 khi nhiều người mẫu được nhìn thấy mặc quần short boxer thể thao trong quảng cáo của các thương hiệu như Levi. Quần lót boxer được xem là dành cho những người đàn ông trưởng thành, trong khi quần lót brief được xem là dành cho trẻ con. Điều này đã được nhấn mạnh trong bộ phim Risky Business (1983) có Tom Cruise đóng và nhảy múa trong chiếc quần brief trên nền nhạc bài ‘Old Time Rock’n’Roll’. Đến những năm 1990, chúng ta đã thấy một sự kết hợp giữa quần boxer và quần brief, duy trì hình dạng dài hơn của boxer nhưng vẫn giữ được sự vừa vặn của quần brief.

Xu hướng hiện nay về đồ lót nam giới

Ở các nước phương Tây, có vẻ như sự lựa chọn đồ lót phổ biến nhất dành cho nam giới là quần lót trunk, là một loại đồ lót ngắn. Loại quần lai giữa boxer và brief này có thể cung cấp sự hỗ trợ tối đa cho bộ phân sinh dục trong khi tránh các ý nghĩa tiêu cực của chúng. Đồng thời, nhu cầu ngày càng giảm đối với quần boxer và tăng đối với quần brief.

Thị trường đồ lót nam giới đang bùng nổ và tại thời điểm này, có vẻ như hầu hết đàn ông đang lựa chọn quần trunk thay vì quần boxer và quần brief. Sẽ rất thú vị khi thấy xu hướng đồ lót nam thay đổi một lần nữa trong tương lai gần.