Đầu rắn, những chiếc váy dục tính....: Ý nghĩa đằng sau các biểu tượng của Versace

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 16:26 PM (GMT+7)

Gianni đã mang đến những thiết kế mang tính biểu tượng và trường tồn cho Versace và thế giới thời trang. Dưới đây là ý nghĩa và nguồn cảm hứng cho những thiết kế của ông.

Medusa

Logo nhà Versace là đầu của quái vật Medusa, một trong ba Gorgons trong thần thoại Hy Lạp. Gianni, một người yêu thích nghệ thuật và lịch sử, đã được truyền cảm hứng từ những tàn tích lịch sử của Ý mà anh lớn lên gần đó và bởi những câu chuyện Hy Lạp, La Mã cổ đại thống trị phần lớn nghệ thuật Ý.

Theo truyền thuyết, Medusa là một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại trở thành yêu quái. Mái tóc vàng óng ả của cô biến thành rắn, và bất cứ ai dám nhìn vào khuôn mặt cô ấy sẽ lập tức trở thành đá. Mặc dù một con quái vật ghê rợn có vẻ là một lựa chọn kỳ quặc cho một nhà mốt, Versace đã chọn Medusa làm đại diện cho thương hiệu của mình. Trước khi Medusa là một con quái vật, bất cứ ai nhìn vào cô đều không có lựa chọn nào khác ngoài yêu cô ấy. Sau khi cô ấy là một con quái vật, ngay cả những người kinh hoàng với cô ấy cũng không bao giờ có thể rời mắt. Sự hiểu biết và nâng tầm của Gianni về huyền thoại Medusa phản ánh khả năng của ông trong việc pha phối thời trang với văn hóa.

Họa tiết Baroque

Tình yêu lịch sử nghệ thuật của Gianni đặc biệt bị cuốn hút với những tác phẩm đầy màu sắc, phức tạp của thời kỳ Baroque, một sự phát triển vượt bậc của thời kỳ Phản Cải cách, trong đó nhà thờ Công giáo dựa vào nghệ thuật biểu đạt để giao tiếp. Dựa trên biểu tượng và bảng màu phức tạp của thời đại này, Versace đã tạo ra hàng loạt các họa tiết Barocco lấy cảm hứng từ thời kỳ, lần đầu tiên giới thiệu họa tiết cho mùa Xuân/Hè 1992.

Những người nổi tiếng như Lil ’Kim yêu thích những tác phẩm rực rỡ này, thường xuyên mặc và tham khảo chúng cho đến khi các thiết kế tươi sáng của Versace trở thành một phần của từ điển văn hóa. Nhà thiết kế thường sử dụng lụa hoặc các loại vải phản chiếu khác cho các họa tiết này để tạo cho thiết kế của mình cảm giác mượt mà nhưng lại trông như kim loại được thấy trong các bức tranh Baroque đa sắc tố. Hiệu ứng này là hoàn hảo cho những nghệ sĩ biểu diễn như Beyonce, người đã mặc trang phục cho cả đoàn múa của mình bằng họa tiết Versace’s Barocco năm 2018. Trong các bộ sưu tập gần đây, nhà mốt thậm chí còn đưa ra họa tiết Caravaggio, một họa sĩ Baroque nổi tiếng.

Oroton

Chính Gianni lần đầu tiên phát minh ra loại vải kim loại dạng lưới phổ biến hiện nay là Oroton. Sợi dệt chainmail giống như một chất lỏng kim loại phản chiếu. Versace lần đầu tiên phát triển loại vải nhẹ vào năm 1982 và ra mắt nó tại một buổi trình diễn thời trang ở Paris Opera. Kiểu dệt này có ý nghĩa giống với cách xếp nếp truyền thống của thế giới cũ, một dấu hiệu đặc trưng của hàng may mặc Versace; nhà thiết kế được biết đến với việc loại bỏ các mẫu may thông thường, và thay vào đó, họ chế tạo tất cả các sản phẩm may mặc của mình bằng cách trải vải trực tiếp lên một người mẫu. Gần đây, các ngôi sao như Dua Lipa và Kylie Jenner đã mặc những chiếc váy Oroton đặt làm riêng.

Bondage

Các thiết kế của nhà mốt Ý thường tôn vinh nét đẹp giới tính của phụ nữ. Vào mùa Thu/Đông 1992, Gianni đã tạo ra bộ sưu tập Miss S và M, giờ đây thường được gọi là bộ sưu tập bondage của ông. Kiểu dáng bằng da đen quyến rũ, có quai với các chi tiết kim loại ám chỉ sự tôn vinh sở thích tình dục kỳ lạ. Bộ sưu tập đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Các nhà phê bình cho rằng bộ sưu tập biến phụ nữ thành đối tượng tình dục bị ngược đãi, trong khi những người khác nhận thấy nó có sức mạnh. Donatella bày tỏ lòng tôn kính với bộ sưu tập bondage ban đầu cho Versace Thu/Đông 2019, mang dây đai và khóa quay trở lại.

Chi tiết kim loại vàng

Nhiều bộ sưu tập của Versace có chi tiết kim loại nặng. Gianni thích thúc đẩy ranh giới của quần áo và rất lâu trước khi có Valentino Rockstud hoặc xu hướng đinh tán hiện tại mà ông đang thử nghiệm với phần cứng rộng rãi. Mặc dù sử dụng bạc, Gianni thường làm việc với tông màu vàng lấy cảm hứng từ Baroque. Từ việc sử dụng dây xích làm dây đai để thiết kế ghim thời trang cao cấp hoặc tạo điểm nhấn cho những chiếc váy bằng kim loại đính kết khổng lồ, nhà thiết kế về cơ bản đã kết hợp trang sức vào trang phục của mình.

Nghệ thuật Pop art

Gianni được truyền cảm hứng từ văn hóa pop art, cũng như nghệ thuật cao cấp. Nhà thiết kế đã tạo ra toàn bộ bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật pop art cho mùa Xuân/Hè 19991, kết hợp các họa tiết của Andy Warhol về Marilyn Monroe và James Dean vào trang phục của mình. Gianni thường sử dụng kỹ thuật nghệ thuật pop art để lặp lại hình tượng nổi tiếng trong suốt tác phẩm. Gianni yêu nghệ thuật đương đại và vào năm 2009, nhà đấu giá Sotheby đã thực sự bán bộ sưu tập cá nhân của nhà thiết kế gồm các tác phẩm của thế kỷ 20 với giá hơn 13 triệu đô la.

Kim băng

Elizabeth Hurley mãi mãi trở thành một biểu tượng phong cách khi cô đến dự buổi ra mắt bộ phim “Bốn đám cưới và một đám tang” trong chiếc váy đính kim sa của Versace. Chiếc váy nổi tiếng đến nỗi sở hữu riêng một trang Wikipedia của riêng mình. Thiết kế đến từ bộ sưu tập Xuân/Hè 1994 được tách ở hai bên và đùi, nhưng được giữ lại cùng nhau với các chi tiết trang trí bằng ghim lớn. Hurley thực sự đã mặc chiếc váy này vì vào thời điểm đó, cô không đủ khả năng tài chính để mua riêng cho mình. Cô ấy là người hẹn hò với Hugh Grant trong sự kiện và nam diễn viên đã đề nghị Versace cho cô ấy mượn một chiếc váy vào buổi tối nhưng chiếc váy là món đồ duy nhất còn lại trong văn phòng báo chí của nhà mốt. Nó vừa vặn, kết hợp với vòng vàng và một chiếc vòng tay chunky, nó nhanh chóng trở thành một trong những kiểu dáng mang tính biểu tượng nhất của thập niên 90.

Mặc dù một số nhà phê bình gọi chiếc váy này là dâm dục, nhưng Hurley bảo vệ công việc của Gianni, nói rằng "không giống như nhiều nhà thiết kế khác, Versace thiết kế quần áo để tôn vinh hình thể phụ nữ hơn là loại bỏ nó". Con trai bà Damian thậm chí còn tạo ra chiếc áo blazer tri ân của riêng mình vào năm 2019 và họa tiết ghim an toàn đã thường xuyên xuất hiện trong các bộ sưu tập của Versace kể từ khi Gianni qua đời.

Họa tiết trang trí đậm

Nhà thiết kế tài ba yêu thích sử dụng vật liệu phản chiếu để thu hút mọi ánh nhìn. Gianni thường sử dụng các họa tiết trang trí đậm để tạo ra các biểu tượng dễ nhận biết và đơn giản là tạo ra các mẫu đẹp. Từ những bộ váy xuyên thấu đến những món đồ trang sức lấp lánh đơn giản hơn, Gianni biết cách vận dụng ánh sáng để thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, các thiết kế ban đầu của ông vẫn được các ngôi sao yêu thích cho đến ngày nay. Gần đây, Zendaya đã mặc một chiếc váy lụa đính cườm cổ điển của Versace năm 1996 tới Lễ trao giải Thảm xanh.

Họa tiết nhiệt đới

Mặc dù Jennifer Lopez đã mặc chiếc váy đi rừng nổi tiếng đó sau khi Gianni qua đời, ảnh hưởng của ông vẫn còn trên bộ váy khét tiếng này. Trang phục không chỉ vượt qua ranh giới để tôn vinh hình thức phụ nữ, mà họa tiết hình chiếc lá tươi sáng tạo nên nét đặc trưng của Versace. Bản thân Gianni yêu Miami, và giúp thu hút sự chú ý của cả nước đối với nền thời trang South Beach địa phương. Với tình yêu của mình đối với thành phố, không có gì ngạc nhiên khi ông bị thu hút bởi các họa tiết nhiệt đới. Vào những năm 90, nhà thiết kế đã cho ra mắt một số thiết kế in hình vỏ sò và sao biển, cũng mang các họa tiết dưới nước đến các phụ kiện bằng vàng. Donatella đã làm sống lại nguồn cảm hứng này bằng một buổi trình diễn Xuân/Hè 2021 theo chủ đề Atlantis.

Nguồn: http://danviet.vn/dau-ran-nhung-chiec-vay-duc-tinh-y-nghia-dang-sau-cac-bieu-tuong-cua-versace-5...Nguồn: http://danviet.vn/dau-ran-nhung-chiec-vay-duc-tinh-y-nghia-dang-sau-cac-bieu-tuong-cua-versace-50202071216272264.htm