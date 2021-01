Cuộc xâm chiếm dần vào làng thời trang cao cấp của "vải phế liệu"

Các thương hiệu nổi tiếng đang ngày càng chú ý đến thời trang bền vững và một trong những phương pháp họ lựa chọn là sử dụng vải deadstock.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thời trang đã trải qua những suy ngẫm nghiêm túc, đặt ra câu hỏi liệu hành tinh này có thể duy trì sản xuất và tiêu dùng liên tục mà chúng ta đã quen thuộc hay không. Với việc các thương hiệu liên tục tung ra các bộ sưu tập, không thể tránh khỏi một số lượng nhất định các sản phẩm bị tồn kho. Trong những năm trước, những hàng tồn kho này đã bị bỏ quên, bị loại bỏ và thậm chí bị đốt cháy, khiến nhiều người băn khoăn về tính bền vững đằng sau một số thương hiệu yêu thích của chúng ta. Người tiêu dùng thời trang, chủ yếu là thế hệ Gen-Z, ngày càng tập trung vào đạo đức của các công ty mà họ là người bảo trợ và nhiều người đã chọn chỉ mua sắm tại những thương hiệu quan tâm đến tính minh bạch bền vững. Bất chấp những lo ngại này, đã có một loạt các nhà thiết kế nổi tiếng và mới nổi đang ứng phó với cuộc xung đột này thông qua việc thay thế sáng tạo các loại vải dệt không sử dụng khác có tên là vải deadstock. Vậy chính xác thì deadstock là gì?

Nói một cách đơn giản, deadstock là bất kỳ vật liệu, vải hoặc đồ dệt may nào không còn được sử dụng hoặc sản xuất. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có gần 1.7 triệu tấn chất thải dệt may hàng năm, cho thấy mức độ phổ biến ngày càng nghiêm trọng của sản xuất dệt may và tiêu thụ quá mức. Trong bối cảnh toàn ngành thúc đẩy sự bền vững, deadstock ngày càng trở nên phổ biến trong giới thiết kế tìm cách kết nối thế giới của thẩm mỹ và thiết kế có ý thức về sinh thái.

Trong một nỗ lực để giảm thiểu tác động của việc sản xuất thừa vải, các nhà thiết kế đã kết hợp các loại vải dệt đã qua sử dụng lại và các vật liệu không mong muốn (thậm chí từ các bộ sưu tập trước đây của chính họ) như một cách để mang lại sức sống mới cho các sản phẩm mà lẽ ra sẽ bị chôn vùi trong bãi rác. Bằng cách sử dụng các vật liệu này, các nhà thiết kế đang góp phần giảm bớt lượng vải sử dụng để tạo ra hàng dệt mới và cắt giảm lượng khí thải carbon lớn dùng cho vận chuyển và vận tải các mặt hàng mới. Cho dù đó là vải denim tân trang từ các cửa hàng cổ điển hay một họa tiết kỳ quặc của những năm 2000, những nhà đổi mới này đã hoan nghênh thách thức trong việc hình dung lại thứ mà nhiều người coi là rác thải không sử dụng được. Tại đây, chúng ta đi sâu vào tìm hiểu một số thương hiệu đã đi đầu trong việc hình dung lại hệ thống thời trang thông qua chất liệu vải deadstock.

Alexander Mcqueen

Giám đốc Sáng tạo Sarah Burton đã xem xét tính bền vững và ý thức sinh thái cho các bộ sưu tập gần đây nhất của thương hiệu. Với một loạt các loại vải thô như vải nỉ len được nâng cấp từ các mùa trước, thương hiệu đã phát triển một cách liền mạch trong khi vẫn lưu ý đến các đặc tính của Lee McQueen. Đồ họa cắt may và thao tác dệt phức tạp cho thấy các thương hiệu có thể đi đầu trong sự đổi mới trong khi vẫn tập trung vào tính bền vững.

Collina Strada

Deadstock và các chất liệu up-cycled là lựa chọn tự nhiên cho thương hiệu New York có ý thức về môi trường gần đây đã trình diễn những thiết kế kỳ quặc của họ tại sự kiện hợp tác Guccifest. Giám đốc Sáng tạo Hillary Taymour đã sử dụng vải deadstock theo cách hoàn thành sứ mệnh của thương hiệu về tính minh bạch triệt để và thêm vào các thiết kế nhẹ nhàng của cô. Bộ sưu tập Thu/Đông 2020 được làm gần như hoàn toàn bằng vải deadstock và kết hợp nhiều phụ kiện phù hợp với tính bền vững của thương hiệu như các dụng cụ làm vườn và chai nước lấp lánh.

Prada

Hầu như không có gì có thể nêu bật lên phong cách Prada giống như ba lô và phụ kiện nylon đặc trưng của họ. Trong chiến dịch Re-Nylon mới của thương hiệu, Miuccia Prada và Raf Simons đã thực hiện một cách tiếp cận có ý thức về môi trường phù hợp chặt chẽ với DNA vốn có của nhà mốt. Với bộ sưu tập quần áo may sẵn và phụ kiện phong phú được tạo ra từ nylon tái sinh, Prada đã âm thầm trở thành một trong những thế lực bền vững hàng đầu trong lĩnh vực xa xỉ.

ACNE Studios

Với bộ sưu tập capsule Repurposed gần đây của họ, nhà mốt có trụ sở tại Stockholm đã làm sống lại kiểu dáng sang trọng của họ thông qua lăng kính thân thiện với môi trường. Những thứ thiết yếu như áo khoác và áo sơ mi làm bằng vải từ các bộ sưu tập trước nói lên triết lý của nhà mốt trong khi khám phá các chủ đề về sự bền vững. Các bộ sưu tập giới hạn thể hiện sự tập trung của thương hiệu vào chủ nghĩa tiêu dùng có đạo đức, điều mà nhiều thương hiệu ngày càng trở nên dễ tiếp nhận trong những năm gần đây.

Marine Serre

Nhãn hiệu Paris đã đạt được những bước tiến trong ngành thông qua những dự đoán về ngày tận thế đầy phong cách và không ngừng tập trung vào tính bền vững. Phần lớn các phụ kiện của thương hiệu được mua lại từ các cửa hàng cổ điển và Giám đốc Sáng tạo cùng tên đã đặt ra cụm từ “tái tạo” để mô tả các sản phẩm ready-to-wear được nâng cấp của cô bao gồm denim, cotton và lụa được hồi sinh. Đối với bộ sưu tập Xuân/Hè 2020 của thương hiệu, Serre đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về quá trình tái tạo của cô ấy, đặt ra một tương lai khả thi cho thời trang cao cấp bền vững.

