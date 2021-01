Covid-19 đẩy ngành thời trang vào khủng hoảng như đại dịch lịch sử Tây Ban Nha?

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 12:06 PM (GMT+7)

Những gì diễn ra trong năm 2020 với dịch cúm covid-19 gợi nhớ đến thập niên 1920 sau khi dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra. Liệu lịch sử có đang lặp lại và ngành thời trang chuẩn bị chứng kiến một cuộc cách mạng?

Bài viết hồi tháng 4 của The Guardian rằng dịch bệnh đã “khiến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la rơi vào khủng hoảng” hay tuyên bố vào tháng 8 của The New York Times về “Quần ngủ trường tồn” nói đến một ngành công nghiệp thời trang “đang sụp đổ”, một luồng dự đoán mới khả quan hơn đã nảy sinh.

Thảm kịch của dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 (cùng với Chiến tranh thế giới thứ nhất) được theo sau bởi một thập kỷ giải phóng xã hội, thịnh vượng kinh tế và phong cách nổi tiếng mà chúng ta ngày nay gọi là kỷ nguyên vàng hoặc những năm 20. Nó không hẳn là ảo tưởng khi nhìn thấy một ánh sáng vàng tương tự ở cuối đường hầm nhuốm màu covid hiện tại của chúng ta. Trên thực tế, nhà dịch tễ học xã hội và giáo sư đại học Yale, tiến sĩ Nicholas Christakis, dự đoán kết quả này trong cuốn sách gần đây của ông “Apollo’s Arrow: The Deep and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live”. Tiến sĩ Christakis cho biết trong một cuộc phỏng vấn thảo luận về cuốn sách của ông với tờ The Independent: “Trong thời kỳ bệnh dịch hoành hành, trong lịch sử, mọi người trở nên sùng đạo hơn, họ trở nên không thích rủi ro hơn, họ ngừng tiêu tiền và tránh giao tiếp xã hội”.

Thật vậy, giống như người Mỹ đang cố gắng hết sức để hạn chế các khoản chi tiêu tài chính và xã hội, và không có gì bí mật khi ngành công nghiệp thời trang đã thành công với tất cả sự tiết kiệm. Trong một thế giới không có covid-19 “bình thường”, các thương hiệu có thể tiếp tục hoạt động bất chấp sự thay đổi kinh tế, vì cốt lõi của họ là cung cấp một sản phẩm cần thiết là quần áo. Tuy nhiên, một xã hội bị giãn cách xã hội, làm việc tại nhà có thể dẫn đến quần áo không cần thiết nữa.

Đáp lại, các thương hiệu ưu tiên đầu tư vào các sáng tạo quần áo thoải mái và ấm cúng hơn. Dior đã tung ra một bộ sưu tập capsule loungewear để đánh lạc hướng mọi người khỏi những thiết kế trên sàn diễn của nhà mốt trước đó. Proenza Schouler đã bỏ bốt cao đến đùi để chuyển sang những đôi giày bệt lấy cảm hứng từ dép lê. Balenciaga, Colina Strada và Ambush đều kết hợp những bộ đồ nỉ từ đầu đến chân vào bộ sưu tập Xuân/hè 2021 của họ.

Vậy, mọi người đã mặc gì trong thập kỷ 20 vừa qua? Nhiều người liên tưởng thời đại "ầm ĩ" với sự hào nhoáng và quyến rũ, nhưng nó thực sự mang tính cách mạng nhất đối với sự phát triển của những chiếc váy dạ hội tiến bộ dành cho phụ nữ. Xung đột toàn cầu và bệnh dịch trong những năm trước đó đã tác động không thể đảo ngược đến xã hội vào thời điểm đó.

Những tác động mà nhà sử học về trang phục Jayne Shrimpton viết trong Tạp chí Thời trang những năm 1920, dẫn đến “sự phát triển của tủ quần áo nữ hiện đại, tiện lợi hơn như một xu hướng chính của những năm 1920 và đạt được nhờ sự đơn giản hóa trang phục khi thập kỷ này phát triển, từ chối hình thức và kết cấu trang phục nhiều lớp, ủng hộ sự thoải mái và hiệu ứng nhẹ nhàng, tự nhiên hơn”.

Với những hình dạng đơn giản hơn, chiếc váy la garcçonne hình ống còn được gọi là flapper nổi bật với vòng eo thấp, rộng rãi và đường viền được nâng lên. Phụ nữ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đảm nhận những công việc đòi hỏi sự vận động nhiều hơn so với những loại trang phục bó sát, phức tạp vào thời đó. Có vẻ hợp thời trang, la garcçonne là biểu tượng của người phụ nữ lao động không chịu bó buộc trong chiếc áo nịt ngực hay vào bếp.

Sự nổi lên mang tính cách mạng của Gabrielle “Coco” Chanel với tư cách là một nhà thiết kế nữ cũng ngụ ý về sự độc lập cho phụ nữ những năm 20. Những thiết kế luôn được ưa chuộng của bà khiến túi áo được ưu tiên, những đường viền cổ áo thấp hơn được hoan nghênh và khuyến khích sự hiện diện chưa từng có của phụ nữ trong thể thao. Những phát triển này bây giờ có vẻ tầm thường, nhưng hãy nghĩ lại khi đó, những gì đơn giản như một chiếc túi áo ngụ ý: một nơi để mang theo chìa khóa của riêng bạn, cất ví của riêng bạn, đặt bàn tay của bạn chứ không phải trong lòng bàn tay của một người đàn ông.

Sự nổi tiếng của Activewear cũng dẫn đến việc thần tượng các vận động viên nữ như một biểu tượng phong cách. Ví dụ, vận động viên quần vợt người Pháp Suzanne Lenglen có thể được ghi nhận với chiếc váy quần vợt xếp ly ngắn tay được mặc rộng rãi và chiếc băng đô đang trở nên thịnh hành. Nhà thiết kế Jean Patou thậm chí còn may cho Lenglen một chiếc váy và vòng tay riêng để chơi. Kết quả của sự hợp tác thể hiện rõ khi phụ nữ khắp nơi bắt đầu thức dậy “đi ăn trưa tại các nhà hàng thời trang; thực tế là chúng thường được mặc cho đến giờ uống cocktail”, M.E. Brooke đã viết trong một ấn phẩm năm 1928 của The Tatler.

Trang phục casual hơn cũng làm cho “kiểu dáng thời trang” trở nên dễ tiếp cận hơn vì các chất liệu như jersey và lụa nhân tạo đặc biệt làm quần áo có giá cả phải chăng hơn. Những người thường thiếu tài chính cần thiết để ăn mặc đẹp có thể bù đắp bằng phong cách cá nhân. Do đó, bắt đầu cái mà bây giờ được gọi là "dân chủ hóa thời trang", cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Logomania, văn hóa Hypebeast và những ám ảnh về trang web bán lại trong những năm gần đây không may đã có những tác động tiêu cực đến thái độ này, khiến những bộ quần áo có vẻ dễ tiếp cận trở nên độc quyền. Đáng ngạc nhiên là các thương hiệu bị cách ly và những người có ảnh hưởng đến thời trang có thể vừa cứu vãn vừa phát triển bình đẳng thời trang. Các nhà thiết kế trẻ tận dụng mọi thứ từ đồ cổ điển đến những đồ gia dụng độc đáo thành những sản phẩm có thể bán được đang truyền cảm hứng cho các nhà mốt cao cấp làm theo. Nhiều nhà mốt lâu đời như Miu Miu, Maison Margiela và Alexander McQueen đã tăng cường các bộ sưu tập cách ly từ các trang phục của các mùa trong quá khứ hoặc có nguồn gốc từ các kho dự trữ và vải phế liệu đang sử dụng.

Ngay cả trong sự gia tăng của các phong cách đơn giản hơn vào những năm 1920, một số phụ nữ đã chọn mặc nhiều lớp và váy dài hơn. Điều này không nhất thiết là một cái gật đầu với chủ nghĩa bảo thủ, mà còn hơn thế nữa vì sự đa dạng. Các nhà thiết kế như Jeanne Lanvin, người đã chọn không mô phỏng lại DNA thương hiệu của mình, đã bất chấp thời trang với Robe de Style của mình với những chiếc váy lụa rộng, chạm sàn. Tương tự như vậy ngày nay, các nhà thiết kế như Valentino, Oscar de la Renta, và nhiều nhà thiết kế khác tiếp tục trình làng những chiếc váy rộng rãi ngay cả khi họ không có chỗ mặc chúng.

Tuy nhiên, điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với tương lai của thời trang? Nếu năm 2020 dạy chúng ta bất cứ điều gì đó là chuẩn bị cho điều bất ngờ (và điều tồi tệ nhất tuyệt đối), nhưng trong nỗ lực chống lại sự cám dỗ của tư duy theo thứ tự thời gian, hãy cùng xem xét những mặt tích cực có thể có. Sự mở cửa trở lại của thế giới chắc chắn sẽ châm ngòi trở lại cho ngành thời trang sau nhiều tháng ngủ đông.

Nguồn: http://danviet.vn/covid-19-day-nganh-thoi-trang-vao-khung-hoang-nhu-dai-dich-lich-su-tay-ban-nha...Nguồn: http://danviet.vn/covid-19-day-nganh-thoi-trang-vao-khung-hoang-nhu-dai-dich-lich-su-tay-ban-nha-5020212111273586.htm