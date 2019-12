"Con nhà giàu Việt" chi tiền gấp 50 lần để mua giày G-Dragon thiết kế

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 16:54 PM (GMT+7)

Đôi giày do G-Dragon và Nike hợp tác thiết kế ngay sau anh ra quân đã hết hàng nhanh chóng khi lên kệ bày bán.

Neymar với đôi giày ai cũng muốn có.

Nike và G-Dragon "nợ" Hypebeast một lời cảm ơn

Đôi giày này là niềm mơ ước của rất nhiều tín đồ thời trang và những "thương lái" đã hốt sạch ngay khi mở bán. Đơn giản, họ luôn chi tiền tươi thóc thật để mua những món đồ mang lại xu hướng ngay từ khi dự định hợp tác giữa Nike và G-Dragon mới được kí kết. Những thông tin hành lang vô cùng giá trị cho những đầu giày chất chơi.

Tính tới thời điểm hiện tại, việc sở hữu đôi Nike hoa cúc chỉ được trao tay với giá cắt cổ vì chúng đã không còn sản xuất. Tại Việt Nam, một số tín đồ chơi giày, nhất là cộng đồng hypebeast tiết lộ những mức giá giật mình để mua lại đôi giày đã qua sử dụng, dao động từ 40 triệu đồng và có thể lên tới 200 triệu đồng trong khi giá niêm yến bán ra thị trường của hãng chỉ khoảng 4 triệu đồng.

"Đây là đôi giày giá rẻ tạo nên cơn sốt mạnh nhất trong nhiều năm qua. Giá của đôi giày sẽ được tish từ chi phí sản xuất, tới sức ảnh hưởng bởi độ nổi tiếng của G-Dragon nên cao mấy thì vẫn có người hốt"- một hypebeast Việt nhận định.

Đỉnh như Fabo Nguyễn - một tay chơi giày đình đám trong giới trẻ Việt đã tháo sơn trên giày Nike hoa cúc và custom lên một diện mạo mới để trở nên khác biệt.

Định nghĩa ngắn gọn về Hypebeast, một tín đồ cho hay: "Hypebeast là 1 người sẵn sàng bỏ ra 1 số tiền khổng lồ, gấp nhiều lần so với Retails (giá niêm yết được bán ra của hãng) của 1 sản phẩm để được sở hữu nó. Thường là các thương hiệu: Supreme - Bape - Yeezy - Off White x Nike - Anti Social Social Club... Họ luôn bị ám ảnh, điên cuồng bởi cơn sốt mang tên giày, quần áo, phụ kiện mà đang rất HOT trên thị trường. Đôi khi là những món đồ có từ những thời điểm rất lâu trước đó nhưng vẫn mang giá trị sưu tầm cao! Thứ nhất là vì sở thích cũng như đam mê và họ muốn chứng tỏ bản thân, khẳng định cái tôi của chính mình trong cộng đồng. Đôi khi chỉ là để nhận được lời khen, sự chú ý từ những người xung quanh".

Trà Hằng sở hữu đôi giày hoa cúc với niềm phấn khích khi được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Kỳ Duyên khoe chiến tích đi giày đã bong sơn vì càng bong càng đẹp.

Không phủ nhận độ nổi tiếng của Nike, của G-Dragon nhưng cũng nhờ Hypebeast mà đôi giày Nike hoa cúc trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều và kích thích sự chiếm hữu của những tín đồ thời trang. Họ mong muốn được sở hữu và ao ước hãng có thể sản xuất thêm. Tuy nhiên, trong lịch sử hợp tác sản xuất của Nike với những người nổi tiếng luôn có giới hạn về số lượng và với suy nghĩ "những thứ khó có được mới tạo nên dấu ấn và khiến người ta nhớ lâu".

Đặc điểm của Nike hoa cúc

Đôi giày có tính phủ sóng toàn cầu.

Thoạt nhìn, AF1 chỉ có màu đen trắng không có gì đặc sắc. Nhưng khi mở hộp, G-Dragon và Nike đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng chắc chắn đã làm trong một thời gian dài và với việc phát hành nó. Họ đã nhanh chóng thay đổi bối cảnh sneaker. Tất nhiên, những đôi giày này không chỉ đơn giản là AF1.

Nhiều người có thể thấy đôi giày được quảng cáo. Trong quảng cáo, G-Dragon đeo tạp dề có logo Nike Swoosh trong studio, có một bó hoa cúc trong túi, màu sơn dường như khắp trên người của anh, và anh đã dùng cọ vẽ và thuốc xịt lên tường. Và G-Dragon đã đặt tên tên cho sự hợp tác này là “Para-noise”

Para-Noise: Là tượng trưng cho các âm thanh vượt thời gian và không gian, chúng kết hợp với nhau và tạo thành một âm thanh mới. Âm thanh là những gì anh có khi mình còn trẻ, và lúc anh còn trẻ anh đã phát triển nhờ cảm hứng và sự tác động của âm thanh, nó làm ảnh hưởng tới anh, và sau đó anh đã tạo được âm thanh cho riêng mình. Và chính âm thanh đó đã làm ảnh hưởng đến công chúng. Những người bị ảnh hưởng bởi nó đã đem nó vượt ra bên ngoài. Và bây giờ những điều này, anh định nghĩa nó là “Para-noise”

Cuối cùng, dường như G-Dragon muốn nói về sự tác động của anh đối với những người xung quanh, ảnh hưởng đến các idols khác và hi vọng mình truyền cảm hứng cho họ.

Lớp Sơn: Sơn đen phủ lên đôi giày. G-Dragon x Nike Air Force 1 'Para-Noise' có ý tưởng rằng với đôi giày là lớp sơn bị bong ra một chút mỗi khi bạn đi bộ. Và G-Dragon một lần nữa thiết kế dây giày rất phổ biến vào những năm 1990 chúng có thể được buộc lộn ngược. Logo hoa cúc trên lưỡi cũng làm nổi bật tầm quan trọng của sự hợp tác này.

JUST DO IT (Cứ Làm Đi) Sự hợp tác này cùng Nike, Người Hàn Quốc đầu tiên đã kết hợp với Nike. Và nó tác động đến toàn cầu? Đó là lí do tại sao Hypebeast, hi vọng GD và Nike sẽ hợp tác tồn tại lâu dài. Trong hộp đựng sneaker có logo ‘Just Swoosh’ được khắc trên hộp.

Đôi giày khiến mọi tín đồ ao ước.

