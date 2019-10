Cô gái "náo loạn" Nam Kinh vì hớ hênh khi mặc váy ngắn đi xe phân khối lớn

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 14:18 PM (GMT+7)

Hình ảnh cô gái mặc áo hai dây cùng chân váy ngắn phản cảm đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Hình ảnh phản cảm của cô gái trên đường phố Trung Quốc.

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc đưa tin về cô gái làm náo loạn đường phố Nam Kinh bởi hành động ăn mặc phản cảm. Cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen, phối cùng chân váy tennis, đeo tất cao cổ và dùng phụ kiện đai chân gợi cảm. Không có gì cho đến khi cô lái xe phân khối lớn với tốc độ cao nhưng không mặc đồ bảo hộ nên hở toàn bộ nội y. Thậm chí cảnh sát còn yêu cầu cô xuống xe vì lái xe với vận tốc nguy hiểm, không có bằng lái xe và đỗ xe sai làn đường. Mặc dù trở thành đối tượng bị chỉ trích nhưng cô gái này vẫn thản nhiên trước "gạch đá".

Mặc gì khi đi xe phân khối lớn?

Đi xe phân khối lớn hiện giờ là xu hướng được giới trẻ ưa mạo hiểm lựa chọn. Không chỉ có những chàng trai đam mê tốc độ mà cả những cô gái tưởng yếu đuối cũng nhanh chóng nhập cuộc trào lưu này. Thứ "văn hóa" đặc biệt trên không chỉ thể hiện ở tốc độ, dáng xe mà còn ở cả trang phục của người mặc.

Trang phục mặc khi đi xe phân khối lớn thời trang nhưng cũng phải đảm bảo an toàn.

Những bộ đồ được mặc khi lái xe phân khối lớn thường hướng đến sự đơn giản nhưng mạnh mẽ và cá tính. Chính bởi vậy những chiếc áo da hay áo khoác denim là gợi ý được nhiều người lựa chọn. Thêm vào đó là một chiếc quần jean motor được thiết kế riêng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Loại quần này có lớp bảo vệ đầu gối và thoải mái khi ngồi trên xe, không khiến chân và đầu gối bị bó, cứng và khó chịu. Ngoài ra những bộ jumpsuit cá tính cũng thường được những tay chơi xe phân khối lớn ưa diện.

Phong cách diện đồ khi đi xe phân khối lớn hướng đến sự năng động, mạnh mẽ.

Ngoài ra, đẹp thôi chưa đủ, những người lái xe phân khối lớn còn phải đảm bảo an toàn, trang bị thêm đồ bảo hộ chuyên biệt. Áo bảo hộ sẽ được làm từ nhựa ABS cao cấp, chịu lực giúp hạn chế tổn thương phần lưng và ngực do va chạm. Áo khoác được thiết kế với kiểu dáng thể thao được may bằng vải dù, vải lưới kết hợp da nhân tạo.

Không phải đôi giày nào cũng giống nhau, tùy thuộc vào mục đích mà mỗi người sẽ chọn lựa kiểu giày khác nhau. Với các phượt thủ, những đôi giày motor chống trượt sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Giày cũng được thiết kế chú trọng và sự êm ái, khoáng khí cho người đeo.

Có những món đồ chuyên biệt dành riêng cho việc đi xe phân khối lớn.

Tỉ mỉ hơn nữa là đồ bảo hộ tay, chân chịu được áp lực giúp tránh vết thương mềm và hạn chế ảnh hưởng xương khớp khi có va chạm. Một đôi găng tay có độ ma sát cao, bảo vệ đôi tay khi điều khiển phương tiện sẽ giúp bạn an tâm hơn khi lái xe.

Găng tay cũng cần thiết khi lái xe phân khối lớn.