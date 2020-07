"Cô gái Hà Nội gây loạn phòng gym" khẳng định mặc mỏng mát qua đêm có 4 lợi ích

Thứ Sáu, ngày 03/07/2020 03:00 AM (GMT+7)

Mặc thoải mái khi ở nhà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hot gymer Hà thành chia sẻ về sở thích mặc ở nhà.

Thông thường, khi ở nhà là lúc chị em được ăn vận thoải mái nhất trong ngày. Họ không cần phải trưng diện cho người khác ngắm, có thể trút bỏ hết những bộ đồ công sở cứng nhắc hoặc váy áo cầu kỳ lúc đi chơi, dự tiệc. Đặc biệt với ai ở một mình độc lập, bạn hoàn toàn có thể ăn vận tùy ý tại ngôi nhà của mình.

Việc mặc mỏng mát, cởi bỏ áo chíp, thả lỏng toàn thân khi ở nhà mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Đặc biệt khi bạn duy trì trạng thái này qua đêm. Đó là ý kiến của hot gymer Bùi Khánh Huyền (biệt danh Huyền Dior) - người thường xuyên nghiên cứu các phương pháp giúp bản thân khỏe và đẹp từ bên trong.

Cụ thể, Khánh Huyền đề cập tới 4 lợi ích của việc cho phép bản thân mặc thoải mái như sau:

1. Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ nhanh hơn: Trên thực tế, nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến đồng hồ sinh học của chúng ta. Nhiệt độ cơ thể thay đổi trong cả ngày và có xu hướng giảm vào buổi tối. Đó là lý do tại sao chúng ta thường có cảm giác buồn ngủ vào khoảng thời gian này. Mặc đồ thoải mái, rộng rãi sẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ trên da, khiến bạn đi vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Ngoài ra, nó còn giúp giảm tình trạng thức giấc nửa đêm.

2. Hạn chế nguy cơ bị viêm da: Đây là việc dễ xảy ra với người có cơ địa bị dị ứng. Việc mặc quần áo bí bách có thể gây đổ nhiều mồ hôi, dẫn đến nguy cơ bị viêm da, nhất là trong mùa hè oi bức.

3. Giảm căng thẳng thần kỳ: Việc mặc thoải mái ở nhà và đi ngủ giúp cải thiện giấc ngủ. Khi bạn ngủ đủ giấc và ngủ ngon, cơ thể bạn được phục hồi, lưu thông máu, giảm đau nhức nhanh chóng. Thiếu ngủ và ngủ không ngon có thể gây căng thẳng kéo dài, tăng nguy cơ mắc một số bệnh như béo phì, trầm cảm, tim mạch, cao huyết áp...

4. Tăng sức khỏe vòng 1: Việc "thả rông" ở nhà giúp chị em giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Phong cách "no bra" được kêu gọi thực hiện trên toàn thế giới vì thế đã sinh ra ngày Quốc tế không áo lót hàng năm.

Khánh Huyền cho rằng mặc thoải mái ở nhà mang lại nhiều lợi ích.

Bản thân Khánh Huyền khuyến khích chị em mặc tự do ở nhà để nâng cao sức khỏe. Cô cũng làm như vậy. Nữ gymer tiết lộ: "Do đặc trưng công việc (huấn luyện viên gym) thường xuyên phải mặc đồ bó và ôm sát, nhiều khi gây cảm giác khó chịu, nên khi ở nhà tôi thích mặc đồ tạo cảm giác dễ chịu nhất có thể. Tôi ưu tiên những bộ đồ đơn giản nhưng thoải mái, nhìn vẫn xinh xắn. Ưu tiên số 1 của tôi là những chiếc áo phông rộng hoặc những set quần ngắn kèm áo hở eo, may bằng chất liệu cotton hoặc lụa."

Khi xã hội ngày càng phát triển hiện đại, chị em không còn bị bó buộc trong những nguyên tắc ăn vận kín cổng cao tường như trước. Xu hướng mặc dễ chịu, mỏng mát khi ở nhà đang trở thành điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, chị em cũng cần lưu ý giữ lại hình ảnh nết na, nữ tính khi ở chung với gia đình đông người, có người lớn. Sự phóng khoáng vẫn cần có chừng mực, nếu không bạn sẽ bị phê phán.

