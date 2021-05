Chiếc áo tiếp nối di sản của Dior

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 15:41 PM (GMT+7)

Chiếc áo khoác được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập New Look của Dior và tiếp tục di sản vượt thời gian của nó

“Quý bà Bricard là một trong những người ngày càng hiếm, những người tạo nên sự sang trọng cho chiếc raison d’être. Ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài cửa sổ của khách sạn Ritz, có thể nói, cô ấy cực kỳ thờ ơ với những mối quan tâm trần tục như chính trị, tài chính hay thay đổi xã hội”, Christian Dior viết về nàng thơ Mitzah "Mizza" Bricard của mình.

Giám đốc Sáng tạo Maria Grazia Chiuri đã bày tỏ sự kính trọng đối với nàng thơ nổi tiếng của nhà mốt Madame Bricard với chiếc áo khoác Bar gợi cảm được lấy cảm hứng từ tình yêu mèo của cô cho bộ sưu tập Pre-Fall 2021 mới nhất. Chiếc áo khoác được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập New Look của Dior và tiếp tục di sản vượt thời gian của nó. Phần eo lên cao làm nổi bật phần hông với các túi chức năng được chế tác theo kiến ​​trúc chỉ với một mảnh vải lụa in họa tiết da báo độc đáo đã tạo nên thương hiệu “Mizza.” Áo khoác bao gồm một sợi dọc được in để tạo hiệu ứng ấn tượng thay vì một màu đồng nhất.

Là một quý cô Paris Parisienne trong thời trang, phong cách Bricard thường đi kèm với kiểu dáng bao gồm ngọc trai, mũ và họa tiết da báo. Cách ăn mặc, cư xử và cách ăn nói của cô đã truyền cảm hứng cho sự sang trọng tại nhà mốt vì Dior có một tình bạn thân thiết với cô ấy. Bricard là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của Dior, đồng thời là người đứng đầu nhà máy sản xuất tại nhà mốt. Người ta nói rằng Bricard đã đặt ra cụm từ “Miss Dior” đã trở thành tên của dòng nước hoa và trang điểm của Dior. Bricard nổi tiếng về lần hợp tác với Dior để phát triển hoạ tiết “Jungle” trên những chiếc váy của mình để nâng tầm hoạ tiết lên độ tinh xảo thay vì sự liên kết giữa hoạ tiết với trang phục hàng ngày vào thời điểm đó.

“Để mặc da báo, bạn phải có một sự nữ tính và một chút cầu kỳ. Nếu bạn ngọt ngào, đừng mặc nó.."- Dior đã từng nói.

Da báo đã được tưởng tượng ở châu Âu vào thế kỷ 18 thông qua việc chế tạo thổ cẩm nhưng nó đã đạt được sự phổ biến và sang trọng tối đa khi Dior làm như vậy. Dưới thời Chiuri, chiếc áo khoác có một đường viền savoir mới với dòng chữ "CHRISTIAN DIOR" viền phía sau áo khoác. Sẽ không có ai hỏi bạn rằng bạn đang mặc gì.

Di sản của Bricard sẽ luôn được ghi nhớ thông qua các hoạ tiết da báo, thứ đã thay đổi thời trang như chúng ta biết.

