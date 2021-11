Chanel kỷ niệm 100 năm ra đời của chai nước hoa kinh điển và nổi tiếng nhất

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 08:56 AM (GMT+7)

Là nước hoa bán chạy nhất, đáng chú ý nhất và đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi một người phụ nữ, lẽ tự nhiên, lễ kỷ niệm 100 năm ra đời nước hoa mang tính biểu tượng N°5 của Chanel chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Chai nước hoa số 5 được xem là chai nước hoa bán chạy nhất, đáng chú ý nhất và đầu tiên trên thế giới được tạo ra bởi một người phụ nữ. Tính tới nay, chai nước huyền thoại này đã 100 năm tuổi.

Giữa tháng 10, Chanel đã tập hợp một danh sách khách mời đầy sao, bao gồm những người bạn của nhà mốt để kỷ niệm chương tiếp theo của hành trình lịch sử và độc đáo của Chanel N°5 trong việc tôn vinh 100 năm thành lập Chanel N°5 In the Stars. Buổi triển lãm ca tụng hương thơm được yêu thích đã biến đổi khu vực ngoài trời của Channel Gardens tại Trung tâm Rockefeller của Thành phố New York với một màn trình diễn hoành tráng của sân trượt băng nổi tiếng nhất trên thế giới được che giấu trong biểu tượng Chanel N°5.

Lễ khai mạc đã quy tụ những người nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trong ngành như Lily Allen, Rebecca Dayan, Dylan Penn, Tommy Dorfman, Phoebe Tonkin, và nhiều người khác. Khách được chào đón bằng các hoạt động trải nghiệm khác nhau từ các hoạt động chụp ảnh theo chủ đề N°5 đến một loạt trò chơi như thẻ cào thưởng và kiểm tra khả năng tương thích với hương thơm. Ở những nơi khác, Chanel đã thắp sáng sân băng với một loạt các buổi biểu diễn bao gồm Ban nhạc Brass Queens và vận động viên trượt băng chuyên nghiệp Elladj Baldé. Sự kiện khép lại bằng màn trình diễn sôi động của Mary J. Blige trước bức tượng Prometheus mạ vàng của Trung tâm Rockefeller. Khi nói đến Chanel N°5, 100 năm chưa bao giờ có vẻ đẹp như vậy.

