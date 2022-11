Cách phối áo phông cho phong cách streetwear

Thời trang có tính chu kỳ.

Chúng ta đã trải nghiệm xu hướng quá khổ vào đầu những năm 2000, hơn là nhanh chóng vượt qua một thập kỷ không có gì khác ngoài vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh và bây giờ kiểu dáng quá khổ đã quay trở lại và với sự báo thù. Đặc biệt với sự trỗi dậy của phong cách thời trang đường phố và phong cách thời trang cổ điển, áo phông quá khổ là một phần thiết yếu của thời trang năm 2022. Chúng là cách để thể hiện bản thân, phong cách và cá tính của bạn.

Tuy nhiên, đó không chỉ là một tuyên bố thời trang nó cũng rất thoải mái. Áo tee quá khổ mang lại cảm giác thoáng đãng, hờ hững gợi nhớ về những khoảng thời gian đơn giản hơn. Nó mặc và cảm thấy giống như một ngày hè mát mẻ, nơi bạn thư giãn với bạn bè.

Điều gì tạo nên một chiếc áo phông quá khổ tốt?

Một chiếc áo phông quá khổ vừa vặn theo cách trông có chủ đích và không luộm thuộm. Điều đó có nghĩa là gì? Khi bạn mặc một chiếc áo phông thông thường nhưng chỉ đơn giản là tăng kích thước, bạn sẽ không có được kiểu dáng như mong muốn. Bởi vì một chiếc áo phông thông thường không thực sự được may để quá khổ (không có vai dốc, tay áo baggier kết thúc gần khuỷu tay hơn và vừa vặn hình hộp). Một chiếc áo phông quá khổ tốt được tạo ra theo cách cố ý để trông quá khổ so với cách may và thiết kế của nó.

Mặc gì với áo phông quá khổ?

Áo phông quá khổ trông đẹp nhất khi mặc trang phục streetwear hoặc trang phục lấy cảm hứng từ cổ điển. Cả hai danh mục này đều khá lớn và bao gồm rất nhiều kiểu dáng khác nhau, vì vậy bạn sẽ không bao giờ hết cách để diện một chiếc áo phông quá khổ.

Một số cách yêu thích để tạo kiểu cho kiểu áo này như sau:

1. Quần baggy: kết hợp một chiếc quần baggy và áo phông quá khổ vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo. Đặc biệt nếu bạn chọn quần workwear hoặc một chiếc quần ống rộng.

2. Quần jean ống đứng light wash: một lần nữa, bạn không thực sự muốn quần quá rộng khi mặc một chiếc áo rộng baggy. Một chiếc quần jean ống đứng nhẹ nhàng mang đến cảm giác cổ điển không gì sánh được.

3. Trang sức và hình xăm: đồng hồ cổ điển, nhẫn và vòng tay chỉ nổi bật hơn khi bạn mặc một chiếc áo phông quá khổ. Nếu bạn có hình xăm trên cánh tay vì một lý do nào đó, chúng trông sẽ ngầu hơn khi kết hợp với kiểu áo này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cach-phoi-ao-phong-cho-phong-cach-streetwear-a567553.html