Bộ sưu tập Fendi Xuân Hè 2022 thanh tao và mềm mại

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 10:11 AM (GMT+7)

Kim Jones đã mở ra sự quyến rũ của nhạc disco trên sàn diễn với bộ sưu tập Xuân/Hè 2022.

Đối với buổi trình diễn ready to wear thứ hai và là buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên với Fendi, Giám đốc nghệ thuật, Kim Jones đã mở ra sự quyến rũ của nhạc disco trên sàn diễn với bộ sưu tập Xuân/Hè 2022. Sự hòa nhập, sự phóng khoáng và chỉ đơn thuần là sự vui nhộn xuyên suốt chương trình. Jones nói: "Người phụ nữ của chúng ta đã buông lỏng một chút, cô ấy đi ra ngoài, mặc quần áo. Tất cả chúng ta đã bị giam giữ quá lâu nên tôi nghĩ rằng đó là những gì chúng ta cần ngay bây giờ".

Nguồn cảm hứng của Jones cho các thiết kế mùa này đến từ bản phác thảo logo thương hiệu do họa sĩ thời trang Antonio Lopez lấy từ kho lưu trữ. Được sử dụng xuyên suốt, các phiên bản được hình dung lại của nét vẽ của Lopez tô điểm cho những bộ quần áo mềm mượt, những bức vẽ hoa truyền cảm hứng cho phụ kiện tóc tráng men cũng như những bức vẽ tượng hình chuyển đổi thành da và dây buộc, với sự hợp tác của The Estate and Archive của Antonio Lopez và Juan Ramos. Jones giải thích: “Trong khi tôi đang xem xét di sản của Karl tại nhà mốt, tôi cũng đang tìm kiếm xung quanh anh ấy, những người cùng thời với anh ấy, xem anh ấy quan tâm đến ai”, Jones giải thích. Anh ấy là người có tư duy cầu tiến, toàn diện, được tất cả mọi người từ Andy Warhol đến Steven Meisel và David Hockney ngưỡng mộ. Tôi muốn giới thiệu anh ấy với một thế hệ mới".

Buổi biểu diễn bắt đầu với những bộ veston được thiết kế riêng và ve áo phóng đại kết hợp với quần ống rộng, đi kèm với những chiếc áo kaftans. Bộ đồ sa tanh với màu hồng nhạt và vàng mù tạt trong áo khoác lông và bộ đồ sa tanh với áo ngực phù hợp. Ren ôm sát cơ thể với màu đen và nâu nổi bật với bảng màu đậm hơn.

Những hình dáng và phong cách từ Fendi xuất hiện trong bộ sưu tập với những nét mới mẻ. Chiếc túi Fendi First, thường được nhìn thấy bằng da màu trung tính, tạo nên một tuyên bố táo bạo với những đường nét tươi sáng tông màu ấm. Giày cao gót Fendi First là hiện thân của những năm 70 được nạm bằng nhựa thông và được sáng tạo lại bằng da sáng bóng và những đường sọc táo bạo.

Buổi biểu diễn giống như một lễ kỷ niệm hay một bữa tiệc Studio 54, với tinh thần của Lopez và những người phụ nữ mà anh từng lấy cảm hứng từ đó như Jerry Hall, Tina Chow, Pat Cleveland, Bianca Jagger, Grace Jones. Với bộ sưu tập xuân hè này, Jones đề cao sự tự tin của phái đẹp, lưu ý rằng tầm nhìn của anh đối với Fendi là "đa thế hệ".

