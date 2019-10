8 xu hướng "đáng đồng tiền bát gạo" nhất Thu Đông 2019

Nếu coi họa tiết kẻ ô chỉ là một cuộc dạo chơi nhất thời, bạn sẽ sớm nhận ra mình đã lầm.

Sự phát triển của các kiểu mốt thời trang đôi khi gây ra những mâu thuẫn không hề nhỏ cho người tiêu dùng. Một mặt, chúng ta muốn mua sắm thật nhiều để được công nhận là người sành sỏi. Mặt khác, chúng ta lại muốn học theo Marie Kondo – sống tối giản và sở hữu tủ quần áo gọn gàng nhất có thể.

Chất lượng quan trọng hơn số lượng khi nói về mua sắm thời trang

Vậy làm thế nào để dung hòa cả hai ý muốn? Câu trả lời chỉ có thể là mua sắm chọn lọc, biết đâu là món cần đầu tư, đâu là món có nhắm mắt lướt qua cũng vẫn ổn.

Dưới đây là 8 item giúp bạn mặc đẹp xuyên suốt mùa lạnh năm nay. Không bao giờ là thừa nếu rót hầu bao vào những món được coi là “signature” của thời trang thu đông 2019:

1. Motorcycle boot

Sau những ngày hè thả dáng trên phố với sandal quai mảnh, giày kitten nhẹ nhàng, nữ tính, phái đẹp có xu hướng tìm kiếm những kiểu giày ấm áp, dày dặn và hầm hố hơn đôi chút trong mùa lạnh. Những đôi bốt da khỏe khoắn với dây buộc, đai thắt, phần khóa kéo đặc trưng, nhìn như của dân đua xe, hay còn gọi là motorcycle boot đang rất được lòng các tín đồ. Chúng giúp mang lại hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ, hợp với hình tượng các cô gái thị thành, có thể mix với trang phục cá tính hay nữ tính đều rất thú vị.

2. Áo choàng cape

Từ Miu Miu cho tới Celine, các sàn diễn thời trang đều tích cực triệu hồi sự trở lại của những chiếc áo khoác dáng cape. Đây thực sự là kiểu áo khoác có thể đem đến vẻ quý tộc, biến bạn thành quý cô quyền lực trong giây lát. Với thiết kế rộng rãi, bay bổng đặc trưng, áo khoác cape nên được mix cùng các trang phục gọn gàng, mỏng mảnh để đem tới cảm giác cân bằng.

3. Tất in logo

Những item in dày đặc logo của các thương hiệu lớn đã rất thịnh hành vào năm ngoái. Năm nay, xu hướng ấy vẫn giữ một vị thế đặc biệt trong lòng các tín đồ. Chỉ có điều, ngoài các thiết kế quen thuộc như túi xách, giày dép hay váy áo, có thêm một món phụ kiện in logo đang chiếm lĩnh tủ đồ của nhiều quý cô, đó là những đôi tất dài. Bạn có thể kết hợp tất in logo với bất cứ thứ gì, miễn là độ dài vừa phải để phần bắt mắt nhất của đôi tất không bị che khuất.

4. Họa tiết kẻ ô

Nếu coi họa tiết kẻ ô chỉ là một cuộc dạo chơi nhất thời, bạn sẽ sớm nhận ra mình đã lầm. Chúng xứng đáng được đầu tư và bảo quản cẩn trọng từ năm này qua năm khác. Mùa đông năm nay cũng vậy. Một bộ suit kẻ ô có thể đi cùng nhau hoặc mix riêng rẽ với các item khác để tạo nên những set đồ cổ điển, thanh lịch và tuyệt đối không lo về sự lỗi thời.

5. Áo khoác dáng dài

Chẳng cần đến những công thức mix match cầu kỳ, chỉ cần trang phục thật tối giản, thêm áo khoác dáng dài bên ngoài là bạn đã có thể yên tâm tuyệt đối về diện mạo thời trang của mình. Luôn là trang phục đáng tiền hàng đầu trong mùa thu đông, áo khoác dáng dài năm nay tiếp tục là mục tiêu săn đón của các tín đồ. Dĩ nhiên, nên đầu tư vào một chiếc áo khoác thượng hạng, chất lượng thay vì hàng bình dân chỉ đẹp trong một mùa.

6. Quần short da

Giữa vô vàn item bằng da hoặc giả da đang thịnh hành khắp nơi, nếu còn chưa biết nên mua món nào, bỏ món nào, hãy dành hầu bao cho các thiết kế quần short, đặc biệt là dạng bermuda short. Tuy có độ dài lửng lơ tưởng như khó mặc, song khi kết hợp với chất liệu da, đây lại là trang phục giúp bạn làm chủ nhiều công thức mặc đẹp trong mùa thu đông, thậm chí sang cả đầu xuân hè năm tới.

7. Váy vải tuyn

Các thiết kế làm từ chất liệu Tulle hay vải tuyn không chỉ để “làm màu” trên sàn runway. Ngay giữa đời thường, bạn hoàn toàn có thể hóa quý cô duyên dáng, điệu đà với các mẫu váy hoặc chân váy vải tuyn, xóa tan cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông. Kết hợp váy vải tuyn cùng một đôi motocycle boot, dám chắc không ai có thể đọ được với bạn về độ ấn tượng, phá cách.

8. Túi xách gắn lông

Ấm áp và sang trọng, đó là những cảm nhận mà túi xách gắn lông mang lại. Chúng có thể đòi hỏi sự nâng niu hơn bình thường đôi chút từ phía người dùng, nhưng hiệu quả thời trang mà chúng tạo ra thì hoàn toàn xứng đáng. Mix túi xách gắn lông cầu kỳ với trang phục nền nã, tinh tế, bạn sẽ tự trách mình sao không “tậu” item này sớm hơn chút nữa.