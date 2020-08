8 bí quyết mặc đồ màu trắng cho mùa thu sắp đến

Thứ Năm, ngày 06/08/2020 23:42 PM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu các bí quyết mặc đồ màu trắng cho mùa thu sắp đến mà không cần vội vàng mua quần áo mới.

Mùa thu có thể đang đến, nhưng đừng vội cất quần áo màu trắng của bạn vào tủ. Năm nay là năm 2020, và câu hỏi không còn là liệu bạn có thể mặc đồ trắng vào mùa thu hay không mà bằng cách nào. Hóa ra nó rất dễ dàng để làm cho màu trắng hoạt động trong phần còn lại của năm, đặc biệt là khi bạn thêm một vài món đồ quan trọng vào tủ quần áo của bạn.

Bạn hãy xem một số lời khuyên sau đây về cách mặc màu trắng trong những tháng mùa thu và mùa đông, khi nhiệt độ thực sự giảm xuống. Tuyệt vời hơn nữa, các nhà tạo mẫu nổi tiếng cũng đã cân nhắc khi chia sẻ những cách tốt nhất để kết hợp màu trắng vào trang phục cho hầu hết mọi mùa hoặc dịp.

Sử dụng các sắc thái khác nhau

Không cần thiết để các món đồ màu trắng phải kết hợp một cách hoàn hảo, vì vậy bạn không cần phải chạy ra ngoài và mua một bộ đồ mới chỉ để phối với màu trắng bạn có - chỉ cần sử dụng những gì bạn đã có trong tủ quần áo của mình. Bạn càng dùng nhiều lớp quần áo, bạn càng có thể nhận được nhiều thứ bất ngờ hơn, vì vậy hãy thử mọi thứ và xem những gì phù hợp. Ví dụ: một chiếc áo phông trắng trơn trông sẽ rất ngầu khi được tạo kiểu với quần vải và một đôi giày thể thao trắng. Hoặc, hãy thử một bộ veston màu trắng với những đôi bốt của bạn.

Cân bằng mọi thứ

Nếu ý nghĩ mặc toàn đồ trắng là điều khiến bạn nản lòng, hãy thử thoải mái theo đuổi nó cùng với các màu sắc theo mùa khác. Các sắc thái như màu bột yến mạch sẽ có vẻ nhạt hơn khi kết hợp với các màu trắng, vì vậy hãy nghĩ đó là một cách ăn gian trang phục. Ở phía bên kia của bánh xe màu, các vật phẩm tối hơn dễ dàng hòa nhập với thời tiết se lạnh.

Để kết hợp màu sáng và tối, bạn hãy thử mặc một chiếc quần trắng với áo cao cổ tối màu hơn và đi một đôi bốt tối màu để có kiểu dáng đẹp và đơn giản.

Giữ một chiếc váy dài đan tiện dụng

Một chiếc váy trắng nhỏ chắc chắn là một món đồ chính của mùa xuân và mùa hè, nhưng có một chiếc váy dài hơn sẽ làm cho việc chuyển mùa dễ dàng hơn một chút. Bạn có thể kết hợp một chiếc váy midi trắng với dép chunky, sau đó kết hợp nó với giày thể thao nếu trời lạnh hơn. Những chiếc váy được làm từ chất liệu vải dày hơn như vải đan là cách hoàn hảo để mặc trong thời tiết se lạnh mà không phải tạm biệt phong cách mùa hè của bạn.

Thêm một chiếc áo cổ lọ màu trắng

Áo cổ lọ màu trắng thực sự là anh hùng vô danh của tủ quần áo mùa đông ở khắp mọi nơi. Cũng giống như áo phông trắng trong những tháng hè, áo cổ lọ là món đồ lý tưởng để mặc với mọi thứ. Chúng trông đặc biệt tốt bên dưới một chiếc áo nhẹ vào mùa thu, và với áo len dày hoặc áo nỉ vào mùa đông.

Đừng quên giày và phụ kiện

Theo xu hướng, phụ kiện hoặc giày dép màu trắng là lựa chọn hoàn hảo để cập nhật trang phục bạn đã mặc hàng trăm lần trước đó. Bạn hãy thử nghiệm với một chiếc băng đô màu trắng, thắt lưng trắng hoặc ủng trắng. Đây đều là những cách an toàn, sang trọng để vẫn kết hợp màu sắc cho mùa thu và mùa đông.

Thử một bộ đồ jumpsuit

Hãy nghĩ về bộ jumpsuit như một cách dễ dàng để làm cho mình trông tuyệt vời trong vòng một phút. Mặc dù bạn có thể đã có một chiếc màu đen hoặc màu hải quân, một bộ đồ jumpsuit màu trắng sẽ thực sự nổi bật và thêm một số điểm nhấn cho bạn. Các tùy chọn vải dày hơn, sẵn sàng cho mùa đông được làm từ vải nhung hoặc denim tạo nên sự thay thế hoàn hảo cho thời tiết lạnh. Bạn thậm chí có thể mặc chúng bên ngoài áo cổ lọ để tăng thêm độ ấm.

Kết hợp họa tiết, hình in

Sử dụng các họa tiết, hình in là một cách thú vị để thử mặc các màu sáng hơn. Hiện nay, các họa tiết in hình da bò, ngựa vằn và rắn có ở khắp mọi nơi, vì vậy có rất nhiều tùy chọn để bạn lựa chọn. Nếu bạn muốn giữ cho kiểu dáng của bạn cổ điển hơn, hãy chọn họa tiết sọc mỏng hoặc chấm bi. Để có một bộ trang phục công sở, hãy thử cách điệu một chiếc váy in họa tiết với áo sơ mi hoặc áo phông đơn giản.

Kết hợp nhiều sắc thái với nhau

Kết hợp các sắc thái quần áo khác nhau có thể làm cho ngay cả những trang phục cơ bản nhất trông cao cấp hơn và thời trang hơn. Lời khuyên cho bạn là nên kết hợp một vài bộ quần áo với nhau, đặc biệt nếu chúng có chất liệu khác nhau.

Một kiểu dáng toàn màu trắng rất tươi mới và vượt thời gian, bạn có thể lựa chọn một vài món đồ khác trong tủ quần áo của mình để kết hợp và làm nổi bật chúng lên. Một chiếc quần jeans trắng tuyệt vời được kết hợp với một chiếc áo len đan chunky hoặc áo phông mát mẻ, sắc sảo, thêm vào chiều sâu cho bộ trang phục.

Nguồn: http://danviet.vn/8-bi-quyet-mac-do-mau-trang-cho-mua-thu-sap-den-5020206823432210.htmNguồn: http://danviet.vn/8-bi-quyet-mac-do-mau-trang-cho-mua-thu-sap-den-5020206823432210.htm