7 quy tắc để tìm một chiếc quần jean ưng ý

7 quy tắc để tìm một chiếc quần jean ưng ý giúp bạn không còn phải đau đầu lựa chọn.

1. Đi tìm các vật liệu và đường chỉ dày

Bạn nên tìm quần có các đường khâu dày xung quanh đường viền, túi và mặt bên cho thấy rằng các đường may sẽ không bị kéo hoặc tách ra khi chịu lực. Ngoài ra, hãy để ý đến các loại vải nặng hơn và các nút và khóa kéo được kết cấu tốt, đây là dấu hiệu cho thấy chiếc quần của bạn sẽ bền lâu và chúng sẽ vừa vặn với bạn hơn.

2. Làm theo quy luật của tỉ lệ

Nếu có điều gì đó trên cơ thể bạn mà bạn không muốn thu hút sự chú ý hoặc tránh xa, bạn luôn có thể sử dụng tỷ lệ. Nếu bạn không thích cặp đùi dày của mình, hãy chọn một chiếc quần bootcut để kéo dài vóc dáng của bạn. Tự ý thức mình có vòng hông rộng? Hãy chọn những đôi chân thẳng hoặc hơi loe để làm thon gọn chúng một cách trực quan. Một chiếc quần được cắt vừa vặn sẽ giúp bạn trông cao hơn. Một kiểu dáng với thắt lưng cao sẽ mang lại cảm giác như cơ thể bạn được nâng cao hơn.

3. Chọn quần với một chút co giãn

Bạn vẫn có thể mặc đồ hơi co giãn một chút nếu bạn muốn có kiểu dáng vừa vặn hơn để tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của mình. Hãy chọn những kiểu quần có không quá 2% Lycra hoặc Spandex để đảm bảo chúng không bị hỏng trong quá trình giặt hoặc quá chật để chúng tạo cho bạn một đường ống quần dễ nhìn.

4. Mùa một loại quần với nhiều màu khác nhau

Nếu chiếc quần đó phù hợp với bạn nghĩa là nó phù hợp với bạn. Vì vậy, đừng phát điên khi cố gắng tìm kiếm trên thế giới một chiếc quần khác phù hợp khi bạn đã tìm thấy chúng. Nếu có một thương hiệu cụ thể và kiểu cắt phù hợp với bạn, hãy mua nó với một vài màu khác nhau và giúp bạn giảm bớt căng thẳng.

5. Khi nghi ngờ, hãy chọn màu tối hơn

Khi nói đến chất liệu denim mang lại hiệu quả giảm béo, những chiếc quần màu tối luôn giúp tiết kiệm thời gian. Quần jean màu chàm đậm, màu than hoặc đen ngay lập tức tạo ra một kiểu dáng liền mạch và trông chuyên nghiệp hơn khi đi bốt. Bạn hãy tránh xa những đường vân dập nổi chỉ xuất hiện ở mông hoặc đùi.

6. Đi kèm giày cao gót

Cho dù bạn yêu hay ghét, giày cao gót luôn đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Một đôi giày cao gót phù hợp sẽ không chỉ kéo dài đôi chân của bạn mà còn giúp tôn lên toàn bộ kiểu dáng của bạn ngay lập tức. Các kiểu quần ống crop, ống rộng và bootcut luôn trông đặc biệt tuyệt vời với một đôi giày cao gót. Một ngoại lệ với quy tắc này là những chiếc quần jean skinny dài đến mắt cá chân thường trông đẹp hơn với bốt hoặc giày bệt.

7. Tùy chỉnh chiều dài quần

Việc tuyển dụng một chuyên gia may đo có vẻ như là một bước nhảy vọt, nhưng lợi nhuận thu về là xứng đáng. Thợ may địa phương của bạn có thể biến đôi chân rộng quá dài nhưng cực kỳ tôn dáng đó trở thành món đồ mới của bạn. Một người thợ may giỏi luôn có thể giúp đo chiều dài, nhưng hiếm khi vừa vặn nghĩa là bạn nên mua thứ gì đó vừa vặn qua hông và đùi, nhưng đừng lo lắng nếu nó kéo trên mặt đất một chút. Một mẹo nữa là hãy mang theo bất kỳ đôi giày nào bạn thích nhất đến tiệm may cùng với bạn. Bằng cách đó, thợ may có thể điều chỉnh quần jean của bạn theo ý muốn.

