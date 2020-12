7 nhà thiết kế đương đại có thể định hình tương lai của thời trang

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 10:22 AM (GMT+7)

Dưới đây là 7 nhà thiết kế đương đại dã ghi dấu ấn của mình trong thế giới thời trang.

1. Phoebe Philo

Nhà thiết kế người Anh đã tách ra độc lập vào năm 2018, sau hơn hai thập kỷ làm việc cho các hãng thời trang như Chloé và Céline. Các kế hoạch của Phoebe vẫn đang được hoàn thiện mặc dù có tin đồn rằng nhà thiết kế đang hướng tới một thương hiệu tối giản thân thiện với môi trường. Bạn nên xem các tác phẩm hiện tại và trước đây của Phoebe là một cách tuyệt vời để làm quen với nền tảng của thời trang hiện đại và đương đại. Nếu bạn định nói về những nhà thiết kế đột phá hiện nay, bạn cần biết Phoebe Philo.

2. Arjé

Được thành lập bởi bộ đôi vợ chồng, Bessie Afnaim Corral và Oliver Corral, Arjé mang đến những thiết kế thời trang sang trọng một cách khác biệt. Thương hiệu có một tầm nhìn mới lạ về khả năng tiếp cận được xây dựng dựa trên các bộ sưu tập được phát hành trong vòng vài tuần thay vì vài tháng và một triết lý sống rộng hơn trong thời điểm hiện tại. Kết quả là một tập hợp các thiết kế tối giản bao gồm màu sắc và chất liệu như những khối xây dựng của thời trang thực sự xuất sắc. Hơn nữa, quần áo của Arjé không đòi hỏi sự chú ý mà tạo ra những khối xây dựng lý tưởng cho một tủ quần áo tinh tế nhưng tuyệt đẹp.

3. Chantal

Nhà mốt cao cấp của Ý Chantal đã chế tác những đôi giày chất lượng theo phong cách vượt thời gian trong hơn 25 năm. Thương hiệu này tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa những đôi giày cổ điển và những phong cách đơn giản mà bạn có thể sử dụng cho một ngày ở văn phòng hoặc một buổi tối và những thiết kế táo bạo hơn nhưng vẫn tinh tế. Mỗi đôi giày Chantal đều có những yếu tố nhỏ từ những nghệ nhân Ý thực sự đã chế tác nó theo những dấu ấn thiết kế đương đại.

4. Misha Nonoo

Với nguồn gốc hỗn hợp giữa Iraq và Anh, Misha Nonoo là một nhà thiết kế đương đại gốc Bahrain với nhiều thập kỷ giao thoa giữa các nền văn hóa. Sau khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2011, Misha nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình bằng cách thiết kế quần áo cho người nổi tiếng và làm chao đảo thế giới thời trang rộng lớn. Thương hiệu của Misha Nonoo gói gọn những nét cơ bản đơn giản và thanh lịch nhưng trong một khung hình hiện đại. Vì vậy, nếu phong cách của bạn là cơ bản được nâng cao, bạn có thể muốn xem xét thoát khỏi Uniqlo và dùng thử Misha Nonoo.

5. Sandra Sandor

Nếu bạn yêu thích phong cách cơ bản hiện đại nhưng phá cách, bạn phải thử thương hiệu thời trang của Sandra Sandor’s, Nanushka. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trong cách các tác phẩm của nhà thiết kế. Sau đó, bạn hãy quan sát các lựa chọn thiết kế nhỏ mang thương hiệu của Sandor và phong cách độc đáo. Hơn hết, đây là một thương hiệu bền vững chú ý đến tất cả các vật liệu được sử dụng.

6. No name

Thương hiệu giày của Pháp này đã thể hiện rất tốt đặc tính của họ bằng văn bản: “Ở đây, thương hiệu không được ưu tiên, chỉ có sản phẩm mới là vấn đề”. No Name lấy rất nhiều cảm hứng từ những năm 90, tạo ra một loạt các giày thể thao platform vui nhộn trong đó thứ gần nhất với biểu trưng mà bạn sẽ tìm thấy là một vòng tròn bị gạch chéo. Nếu bạn hoài niệm những năm 90 hoặc chỉ muốn vui chơi, No Name là một thương hiệu thiết kế đương đại bền vững mà bạn nên tìm hiểu.

7. Josep Font

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn mang một sinh viên kiến ​​trúc đến lĩnh vực thời trang? Được thúc đẩy bởi niềm đam mê của mình đối với các nguyên tắc kiến ​​trúc, Josep Font đã tạo ra những bộ quần áo đáng kinh ngạc và không tưởng. Josep Font là một nhà thiết kế dành cho những người tránh xa sự thực dụng để ủng hộ những bộ quần áo truyền cảm hứng và sự kinh ngạc. Quần áo của Josep rất hoang dã, dựa trên các họa tiết táo bạo, “cực kỳ nữ tính” và kỹ thuật Haute Couture để tạo ra những bộ trang phục mà khi nhìn vào chúng ta đều biết nó chỉ có thể đến từ một người mà thôi.

