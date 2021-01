5 nhiếp ảnh gia định nghĩa lại ngành thời trang trong kỷ nguyên mới

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 10:33 AM (GMT+7)

Dưới đây là 5 nhiếp ảnh gia định nghĩa lại ngành thời trang trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh có sức nặng lớn trong việc xác định nhận thức của chúng ta về thế giới và những người sống trong đó. Trong lịch sử, nhiếp ảnh là lĩnh vực thống trị của nam giới da trắng với các nhiếp ảnh gia cả trong và ngoài ngành thời trang thường được coi là vô trách nhiệm và đóng khung hình ảnh thông qua "góc nhìn của người da trắng".

Thế hệ tiếp theo của các nhiếp ảnh gia thời trang mang một hình thức khác so với những người tiền nhiệm của họ, một hình thức cũng chân thực không kém vì nó đang làm say mê thế giới thời trang theo hướng toàn diện hơn. Từ việc chụp các chiến dịch lớn cho các thương hiệu xa xỉ đến triển lãm trong các phòng trưng bày trên khắp thế giới, dưới đây là năm nhiếp ảnh gia đang định nghĩa lại thời trang và hơn thế nữa qua ống kính máy ảnh.

Shaniqwa Jarvis

Kết hợp thẩm mỹ thời trang đương đại với chân dung thân mật, khi xem các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Shaniqwa Jarvis, có thể thấy rõ cảm xúc không thể kiềm chế mà cô chắt lọc từ các đối tượng của mình một cách thành thạo. Sinh ra và lớn lên ở Upper West Side của New York, Jarvis theo học Trường Thiết kế Parsons về nhiếp ảnh, nơi cô nuôi dưỡng cảm giác tin cậy thiêng liêng giữa nhiếp ảnh gia và chủ thể. Jarvis đã trở thành một nhiếp ảnh gia đứng đầu khi cộng tác với một loạt các thương hiệu như Adidas, Supreme và Standard Hotel Group trong khi thu thập được danh mục chân dung phong phú từ Tổng thống Barack Obama đến Cardi B.

Mở rộng con mắt sáng tạo của mình thành một nguồn tài nguyên giáo dục, Jarvis đã phát động Nghiên cứu xã hội với sự hợp tác của Something Special Studios và Baque Creative vào năm 2017. Việc kích hoạt trải nghiệm hướng đến giới trẻ nhằm mục đích giáo dục thông qua các hội thảo sáng tạo cho phép cộng đồng trẻ gồm các nghệ sĩ và nhà sáng tạo mới chớm nở.

Renell Medrano

Sinh ra và lớn lên ở Bronx, Renell Medrano đã chụp ảnh con người và thời trang của Thành phố New York từ năm 14 tuổi. Trước khi tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons vào năm 2014, Medrano đã được trao giải thưởng New York Times Lens Blog và kể từ đó cô đã củng cố thêm thành công thu hút được một lượng lớn người theo dõi nhờ khả năng tạo chân dung thân mật của cô. Thiên hướng của Medrano về màu sắc rực rỡ và sự thô mộc đã biến cô trở thành trụ cột trong lĩnh vực thời trang, đồng thời là tấm gương cho một thế hệ tài năng mới như Solange, Tyler the Creator, Megan Thee Stallion và Virgil Abloh.

Tuy nhiên, danh mục đầu tư hấp dẫn của cô còn vượt ra ngoài những người nổi tiếng, các chức danh biên tập viên tên tuổi và các chiến dịch thời trang. Trong năm ngoái, ngôi sao đang lên đã thể hiện hai bộ ảnh mang tính cá nhân sâu sắc; một minh chứng cho khả năng làm chủ của cô. Peluca, có nghĩa là "tóc giả" trong tiếng Tây Ban Nha, là một lời ca tụng đối với cộng đồng Bronx của cô và là một kỷ niệm về việc công chúng chấp nhận tóc giả vào văn hóa chính thống.

Tác phẩm sắp đặt được giới thiệu tại Milk Studios ở New York và tổ chức đêm khai mạc quy tụ nhiều ngôi sao, với danh sách khách mời là bạn trai của cô, rapper A $ AP Ferg, và những người mẫu thân thiết như Bella Hadid và Kendall Jenner. Trong LFW 2020, Medrano đã chia sẻ về công việc của mình bằng một cuộc triển lãm khám phá di sản Dominica của cô. Với tựa đề Pampara, loạt phim hấp dẫn này đã tôn vinh vô số mùa hè mà cô đã trải qua ở Cộng hòa Dominica khi lớn lên.

Nadine Ijewere

Sinh ra và lớn lên ở Đông Nam London với nguồn gốc Nigeria-Jamaica, nhiếp ảnh của Nadine Ijewere thường khám phá sự phức tạp của sự đa dạng và bản sắc đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp của cô. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, Ijewere đã lấy bằng cử nhân nhiếp ảnh tại Đại học Nghệ thuật London College of Fashion và kể từ đó đã ra mắt trong các cuộc triển lãm quy mô lớn như triển lãm Tate Britain Generation, Unseen Amsterdam, và tại Lagos Lễ hội Ảnh năm 2017. Mảng công việc của cô cũng bao gồm các chiến dịch quảng cáo cho các hãng thời trang cao cấp như Stella McCartney và Valentino.

Các bức chân dung của cô gái 28 tuổi này tạo ra một khung cửa sổ rõ ràng tôn vinh vẻ đẹp không theo khuôn mẫu và đối tượng của cô. Triển lãm mới nhất của cô Tallawah được trưng bày vào đầu năm nay tại Phòng trưng bày Cob ở London, là một dự án hợp tác với nhà tạo mẫu tóc thử nghiệm Jawara. Bộ đôi đã thắp sáng vẻ đẹp quyến rũ của vùng Caribê trong bộ sưu tập các bức chân dung. Ijewere đã phát triển một đặc tính và sự cống hiến để minh họa sự linh hoạt và vẻ đẹp của phụ nữ da đen.

Campbell Addy

Tốt nghiệp trường Central Saint Martins, những bức ảnh mang tính cách điệu cao của Campbell Addy đã được đưa vào một số ấn phẩm quý giá nhất của ngành thời trang. Nhiếp ảnh gia người Anh-Ghana đi đầu về cách miêu tả các câu chuyện và khuôn mặt được thể hiện dưới hình thức, theo cảm xúc chân thực. Show diễn đầu tay của anh, Matthew 7: 7 & 8, khám phá và tôn vinh tình dục. Addy đã mang các bức ảnh của mình đi khắp thế giới từ Phòng trưng bày Bunjil Place ở Melbourne với Aperture đến The Het Nieuwe Instituut ở Rotterdam, và Somerset House ở London.

Triển lãm nêu bật những sáng tạo của người da đen và những nhà hoạt động đã để lại dấu ấn ấn tượng và tiên phong trên thế giới. Kỹ thuật nhiếp ảnh điêu luyện đã giành được nhiều giải thưởng, và với công ty quản lý người mẫu và tạp chí mang tên Addy, Addy đã "kết hợp tinh thần kinh doanh với sự trao quyền thực sự."

Tyler Mitchell

Nhiếp ảnh gia 25 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhà sáng tạo người Mỹ gốc Phi đầu tiên chụp trang bìa cho tạp chí Vogue vào tháng 9 năm 2018 có sự góp mặt của Beyoncé. Tác phẩm của Mitchell, tập trung vào các chi tiết sâu sắc của nỗi buồn và niềm vui trong cộng đồng da đen, đã được ca ngợi và ghi lại trên một số thương hiệu bao gồm JW Anderson, Converse, Nike, Givenchy và Marc Jacobs. Danh mục tác phẩm của Mitchell cũng bao gồm tác phẩm với Kevin Abstract của Brockhampton và bìa kỹ thuật số của tạp chí Teen Vogue có các nhà hoạt động kiểm soát súng ở tuổi vị thành niên.

Nguồn: http://danviet.vn/5-nhiep-anh-gia-dinh-nghia-lai-nganh-thoi-trang-trong-ky-nguyen-moi-5020211110...Nguồn: http://danviet.vn/5-nhiep-anh-gia-dinh-nghia-lai-nganh-thoi-trang-trong-ky-nguyen-moi-502021111034436.htm