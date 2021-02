4 bộ trang sức siêu đắt giá và đáng mơ ước trong tác phẩm điện ảnh kinh điển

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 15:19 PM (GMT+7)

Trong khi những tác phẩm nổi tiếng như Emily in Paris và The Queen's Gambit thường gây chú ý với những khoảnh khắc thời trang gây ấn tượng mạnh, trong đó có những món đồ trang sức đắt tiền bắt mắt.

Trong khi những tác phẩm nổi tiếng như Emily in Paris và The Queen's Gambit thường gây chú ý với những khoảnh khắc thời trang gây ấn tượng mạnh, thì những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất trên màn ảnh lại liên quan đến những món đồ trang sức đắt tiền bắt mắt. Trong suốt bộ phim, giống như trong cuộc sống, một trong những cách tốt nhất để minh họa sự sang trọng của nhân vật bằng cách không lời, nhưng hiệu quả là thông qua việc trang trí bằng những viên đá quý xa hoa. Tuy nhiên, thật khó để người xem không khỏi thắc mắc: đó là những viên đá thật hay chỉ là "phép thuật của Hollywood?" Mặc dù trang sức hóa trang không phải là hiếm (nó được gọi là "trang sức hóa trang" vì một lý do) nhiều bộ phim đã đi theo con đường thực tế và hợp tác với các thương hiệu lớn như Tiffany & Co. và Chanel để giới thiệu những phụ kiện có giá trị cao như một phần của tủ quần áo của các nhân vật trong phim. Để có cái nhìn rõ hơn về một số chi tiết hậu trường này, chúng ta cùng nhìn lại những trang sức đắt nhất trong điện ảnh.

Bộ phim Breakfast at Tiffany's ra mắt năm 1961, và khán giả ngay lập tức say mê hình ảnh nhân vật Holly Golightly sành điệu của Audrey Hepburn. Câu chuyện vô cùng sâu sắc về một cô gái mơ ước mở được chiếc hộp màu xanh của riêng mình từ Tiffany & Co. đã trở thành một bộ phim tinh túy dành cho những người yêu thích thành phố New York, thời trang và những món đồ trang sức đắt tiền. Mỗi bộ quần áo của Holly đều tôn vinh sự tinh tế và nữ tính của những phụ nữ trẻ trung, quốc tế. Trong cảnh quay mang tính biểu tượng khi Holly mặc chiếc váy Chanel màu đen nhỏ và đeo kính râm với chiếc bánh sừng bò và cà phê trên tay nhìn ra cửa sổ cửa hàng, người xem bị thu hút bởi chiếc vòng cổ ngọc trai tuyệt đẹp của cô với một chiếc trâm kim cương ở giữa, mang tên Tiffany. Trong sự nghiệp của mình, người sáng tạo ra chiếc charm của công ty, Roger Scemama, đã làm việc với một số lượng lớn các thương hiệu lớn, bao gồm Dior và Yves Saint Laurent. Chiếc vòng cổ nổi tiếng thế giới có tên Rhapsody ước tính khoảng 3.5 triệu đô là Mỹ.

Ngoài câu chuyện tình yêu xuyên thấu và bi thảm được mở ra trong The Great Gatsby, bộ phim còn mô tả chính xác thời đại đó với sự giàu có và sự dư thừa đã định nghĩa những năm 20 từ những dinh thự đắt tiền và những bữa tiệc lộng lẫy đến những chiếc xe hơi sáng bóng và những bộ trang phục tinh tế.

Tuy nhiên, một trong những chi tiết điển hình nhất phim thuộc về một trong những nhân vật chính, Daisy Buchanan. Trong suốt bộ phim, Carey Mulligan trong vai Daisy đeo một số món đồ trang sức, nhưng có lẽ món trang sức ngoạn mục nhất (và chắc chắn là đắt nhất) trong số đó là chiếc vương miện Savoy, một chiếc mũ đội đầu bằng ngọc trai và kim cương được thiết kế để phù hợp với những chiếc băng đô phổ biến của thời đại. Chiếc vương miện hiện có giá trị 335.000 đô la Mỹ, Tiffany & Co. đã hợp tác với nhà thiết kế trang phục Catherine Martin để tạo ra toàn bộ bộ sưu tập đồ trang sức những năm 1920 đặc biệt cho bộ phim, được gọi là sách xanh.

Những người hâm mộ trung thành của Keira Knightley đã quen thuộc với sở thích của nữ diễn viên dành cho Chanel. Knightley gắn bó với thương hiệu đến mức, sau khi được chọn vào vai nhân vật chính trong bộ phim chuyển thể năm 2014 của Anna Karenina, cô đã yêu cầu Chanel cung cấp một số đồ cho tủ quần áo. Rõ ràng, những người thợ kim hoàn của nhà mốt đã rất vinh dự khi đã tạo ra một bộ sưu tập đặc biệt của Chanel Haute Joaillerie. Theo Knightley, Anna Karenina là một người phụ nữ hư hỏng, và những món đồ trang sức đắt tiền, hoành tráng chỉ làm nổi bật khía cạnh này của nhân vật nữ chính. Bộ sưu tập Chanel Haute Joaillerie có một số thiết kế từ trâm cài và hoa tai đến vòng cổ và vòng tay nhưng đáng nhớ nhất (và một lần nữa, đắt nhất) trong số đó là chiếc vòng cổ kim cương Camelia Poudre trị giá 2 triệu đô la Mỹ, được làm theo phong cách Chanel truyền thống với hoa trà ( Hoa yêu thích của Coco Chanel) ở cả hai mặt.

Khi nghĩ đến thời trang hoàng gia được yêu thích, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hầu hết mọi người tất nhiên là cố Công nương Diana. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ đến công nương nổi tiếng và được yêu thích không kém của Monaco, Grace Kelly. Trong bộ phim Princess of Monaco năm 2014, Nicole Kidman đảm nhận vai diễn cựu nữ diễn viên Hollywood trở thành thành viên hoàng gia. Và một nàng công chúa không có thần thái thì sẽ như thế nào? Đối với bộ phim, Cartier đã tái tạo đồ trang sức đặc trưng của Grace Kelly những năm 1950. Bộ sưu tập bao gồm các bản sao chính xác của đồ trang sức Cartier nguyên bản của công chúa, trong đó đắt nhất là chiếc vòng cổ năm 1955 gồm ba sợi kim cương. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, giá trị của chiếc vòng cổ dao động từ 400.000 đến 600.000 đô la Mỹ.

Nguồn: http://danviet.vn/4-bo-trang-suc-sieu-dat-gia-va-dang-mo-uoc-trong-tac-pham-dien-anh-kinh-dien-5...Nguồn: http://danviet.vn/4-bo-trang-suc-sieu-dat-gia-va-dang-mo-uoc-trong-tac-pham-dien-anh-kinh-dien-5020219215202556.htm