2019 là năm "lấp lánh ánh sao": Tuyển tập nữ trang đắt đỏ, nổi tiếng

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 16:24 PM (GMT+7)

Những hình ảnh dưới đây giải thích tại sao 2019 được coi là năm của thời trang lấp lánh.

Tin tức thời trang quốc tế HOT Sự kiện:

Kim cương Tiffany & Co. 128-carat của Lady Gaga tại lễ trao giải Academy: Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 đánh dấu một trong những đêm lớn nhất trong sự nghiệp của Lady Gaga. Được đề cử cho cuộc hẹn hò với nông dân, cuộc song ca của cô với A Star is Born, bạn diễn của Bradley Cooper, cô đang tranh cử Oscar đầu tiên của mình và cần một cái nhìn có thể nắm bắt được tầm quan trọng của khoảnh khắc đó. Và trong khi chiếc váy Alexander McQueen bóng bẩy của cô ấy thật đẹp, thì chính viên kim cương Tiffany đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

Viên đá 141 tuổi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1877 tại Kimberly Mines của Nam Phi và sau đó được mua bởi người sáng lập thương hiệu, Charles Lewis Tiffany, một năm sau đó. Viên kim cương màu vàng lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, viên đá thô đã được nhà đá quý George Frederick Kunz biến thành một kiệt tác 128,54 carat rực rỡ với 82 mặt. Từng được Audrey Hepburn mặc trong bộ ảnh quảng cáo của cô cho Bữa sáng tại Tiffany's , viên ngọc đã được tái hiện cho vẻ ngoài Oscar của Gaga. Đặt trong một chiếc vòng cổ bạch kim gồm 16 viên kim cương trắng được cắt bằng đệm và 46 viên kim cương sáng chói hơn, nó mang lại cảm giác tuyệt vời cho đêm trọng đại của cô.

Angelina Jolie lấp lánh trong bộ phim hoạt hình Robert Procop Scorpion tại công chiếu Maleficent: Mistress of Evil: Để trở lại thảm đỏ trong buổi ra mắt thế giới Maleficent: Mistress of Evil, Angelina Jolie đã thể hiện tinh thần của nhân vật Disney hung ác của mình thông qua trang sức mang đậm chất xa xỉ Haute Couture do cô đồng thiết kế với Robert Procop. Chiếc trâm cài hình bọ cạp đáng kinh ngạc có 50 cara kim cương trắng được đặt bằng bạch kim, và làm cho một sự bổ sung bất ngờ và đẹp cho chiếc váy Atelier Versace của cô. Jolie và Procop đã làm việc cùng nhau trong gần một thập kỷ với các tác phẩm tùy chỉnh và bộ sưu tập mang phong cách Jolie của nữ diễn viên. Để phù hợp với cam kết từ thiện của Jolie, tác phẩm có một không hai mà họ tạo ra cho buổi ra mắt Maleficent được đưa ra đấu giá để làm từ thiện.

Kate Middleton dùng bông tai của Công nương Diana tại BAFTAs: Một trong những đặc quyền của việc trở thành hoàng gia sở hữu vô số trang sức, nhưng Kate Middleton luôn chu đáo đến những lựa chọn của cô. Tại lễ trao giải của Viện hàn lâm nghệ thuật điện ảnh và truyền hình Anh năm 2019, nữ công tước đã chia sẻ về đôi hoa tai từng thuộc về mẹ chồng quá cố của cô, Công nương Diana. Cặp ngọc trai và kim cương được Công nương xứ Wales đeo lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1995 tại bữa tối United Cerebral Palsy, nơi cô nhận được một giải thưởng cho hoạt động nhân đạo của mình.

Đồ trang trí tóc Cartier của Rachel Weisz tại lễ trao giải Oscar: Trong vai Sarah, Nữ công tước Marlborough trong The Favourite, Rachel Weisz là người xảo quyệt, tháo vát và quyến rũ. Được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2019, Weisz tỏ lòng tôn kính với nhân vật đáng nhớ của cô với vương miện giống nhân vật của cô. Hai chiếc trâm cài Cartier cổ điển từ năm 1903 đã được kết hợp để tạo ra một chiếc băng đô bằng kim cương và bạch kim tuyệt đẹp. Được chăm sóc cẩn thận vào mái tóc của cô ấy bởi nhà tạo mẫu tóc Mark Townsend để có vẻ liền mạch, họ đã thêm một yếu tố thanh tao cho vẻ ngoài của nữ diễn viên.

Brie Larson và Scarlett Johansson mang viên đá vô cực vào cuộc sống: Các bộ phim Avengers trở thành bom tấn, và nó còn lăng xê cả xu hướng về trang sức. Khi MacGuffin được nhượng quyền thương mại, Infinity Stones khởi động cốt truyện, và đưa ra màn hình, điều đó có ý nghĩa rằng các nữ chính của Avengers: Endgame sẽ tìm cách tái tạo các viên ngọc và găng tay phù hợp cho lần ra mắt của bộ phim. Cả Brie Larson và Scarlett Johansson đều mặc các phiên bản của ý tưởng này ra mắt thế giới vào tháng 4, mang lại sự hư cấu trong thế giới thực với sự giúp đỡ của các nhà thiết kế Irene Neuwirth và Sonia Boyajian.

Áo ngực bằng vàng nguyên khối của Zoe Kravitz: Đồ trang sức tuyệt vời không chỉ là về dây chuyền và hoa tai và trong bữa tiệc Oscar hàng năm của Vanity Fair, Zoe Kravitz đã cho thấy chính xác mức độ sáng tạo của nữ trang. Nữ diễn viên rạng ngời trong bộ dây bằng vàng 18 cara được thiết kế bởi Elsa Peretti cho Tiffany và Co. Lấy cảm hứng từ chuyến đi đến Jaipur, Ấn Độ, tác phẩm cổ điển được thể hiện như một phần của bộ sưu tập mùa thu năm 1975 của Halston cùng với chiếc khăn quàng cổ phù hợp. Được phục sinh bởi Kravitz và sau đó kết hợp với một chiếc váy Saint Laurent, nó đã chứng minh sự quyến rũ của nét đẹp cổ điển dù hơn 40 năm sau.

Rihanna thêm sự tinh tế cho trang phục thể thao: Ai nói bạn phải ăn mặc đầm dạ hội khi dùng đồ trang sức? Khi Rihanna hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy của New York hồi tháng 7, cô đã mặc một bộ trang phục thể thao, được bổ sung đôi giày cao gót màu bạc Manolo Blahnik và một đôi bông tai thả hoa pha lê quá khổ của Balenciaga. Ban đầu được giới thiệu trên sàn diễn mùa thu 2018 của thương hiệu, chiếc bông tai đá quý đã trở thành một trong những món đồ quý hiếm mà Rihanna đã đeo hơn một lần.

Nữ trang Cindy Sherman của Cate Blanchett tại Liên hoan phim Venice: Cate Blanchett đeo hoa tai sardonyx của Sherman. cô đẹp và chi tiết như bức họa chân dung. Nữ trang tinh xảo từ thạch anh hồng và chanh, cặp đôi nữ trang mà Blanchett chọn cho buổi ra mắt của Joker mang phong cách đặc biệt.

Serena Williams lấp lánh hóa trang phục Nike Swoosh tại Wimbledon: Không ai hiểu sự hợp nhất của thời trang và thể thao tốt hơn Serena Williams. Là một nhà vô địch quần vợt và nhà thiết kế thời trang, Williams giữ phong cách sáng tạo trên sân và năm nay tại Wimbledon, cô ấy đã khoác lên mình biểu tượng Nike với một chút trợ giúp từ Swarovski. Chiếc trâm cài bằng pha lê mà cô ấy đeo trong trận đấu với Simona Halep là một bản cập nhật tinh tế từ logo quen thuộc, nhưng nó đã nói lên rất nhiều, với 34 viên pha lê phản ánh tuổi của siêu sao tại thời điểm chiến thắng cuối cùng của cô tại giải đấu.

Elle Fanning đưa "trái tim mình" lên trên ngón tay tại Liên hoan phim Cannes: Kim cương không phải là loại đá giá trị nhất, độc tôn. Lần đầu tiên làm bồi thẩm tại Liên hoan phim Cannes, Elle Fanning đã đeo một loạt trang sức đặc biệt, nhưng không có gì nổi bật như chiếc nhẫn Chopard hình trái tim mà cô chọn cho lễ khai mạc. Nó được làm bởi loại đá tourmaline màu tím khổng lồ 47,81 carat với thân trang sức bằng vàng hồng.

Jennifer Lopez đeo trang sức Tồng Tím: Chắc chắn, Jennifer Lopez mang trên cổ viên trang sức nạm đá quý Harry Winston trị giá tới 8,8 triệu đô la tại Met Gala năm nay. Viên sapphire 63,32 carat nổi tiếng ở trung tâm của vòng cổ Rồng Tím được bao quanh bởi những viên kim cương, kết hợp hoàn hảo với mũ Versace đính cườm của Lopez, tác phẩm này có ý nghĩa đặc biệt. Viên ngọc lớn nhất làm nổi bật toàn bộ diện mạo của nữ Diva.

Dua Lipa đeo ngọc lục bảo gần 36 carat: Tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, Dua Lipa mang tới vẻ đẹp lộng lẫy của đá quý. Nổi bật là chiếc vòng cổ Bvlgari High Jewelry đính ngọc lục bảo 35,64 carat ở trung tâm, giúp chủ nhân tỏa ra sự thanh lịch. Viên đá có màu sắc rực rỡ tương phản với chiếc váy Miu Miu màu hồng bong bóng của cô, làm tăng thêm vẻ tự nhiên và sôi động.

Harry Styles đeo khuyên tai quý bà trong Met Gala: Sự mềm mại tuyệt đỉnh, đó là những gì mà bông tai ngọc trai duy nhất của Harry Styles tại Met gala được mô tả. Khán giả cho rằng anh ta đã lăng xê thành công xu hướng nam giới mới ngay chính trong sự kiện này.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/2019-la-nam-lap-lanh-anh-sao-tuyen-tap-nu-trang-dat-do-noi-tieng-nhat-nam-...Nguồn: http://danviet.vn/dep/2019-la-nam-lap-lanh-anh-sao-tuyen-tap-nu-trang-dat-do-noi-tieng-nhat-nam-1045857.html