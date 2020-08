12 điều bạn chưa biết về thiên tài Coco Chanel của đế chế thời trang 2 chữ C

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 15:24 PM (GMT+7)

Coco Chanel là một biểu tượng và huyền thoại của thế giới thời trang. Tuy nhiên còn rất nhiều điều mà ít người biết về bà cũng như thương hiệu cùng tên của bà.

Thời trang cao cấp không phải là sở trường của tất cả mọi người, nhưng ngay cả khi bạn không phải là fan của thời trang, có một số cái tên quen thuộc mà mọi người đều biết, như Prada, Gucci, Dior, và tất nhiên, Chanel. Coco Chanel vẫn luôn là một biểu tượng về phong cách thời trang: các thiết kế của bà mang tính cách mạng và hương nước hoa đặc trưng của bà là một kiệt tác của mọi thời đại (ngay cả Marilyn Monroe cũng là một người hâm mộ). Nhưng, ngoài tên của bà Coco Chanel, bạn thực sự biết gì về người phụ nữ đằng sau chữ C kép?

Coco Chanel là ai?

Chanel thường được gán cho một câu nói "phụ nữ nên có hai điều, đẳng cấp và sang trọng". Trong cuộc đời bà, bà có cả hai điều đó. Từ những thiết kế nổi tiếng nhất của bà đến phong cách thời trang của chính bà, đây là một vài sự thật cần biết về người phụ nữ đã ban phước cho chúng ta với chiếc váy đen nhỏ (LBD)

Coco Chanel ra đời khi nào?

Coco Chanel sinh ngày 19 tháng 8 năm 1883 tại Saumur, Pháp.

Thời thơ ấu của Coco Chanel như thế nào?

Thật không may, tuổi thơ của nhà thiết kế thời trang khác xa với một câu chuyện cổ tích. Chanel được sinh ra bởi Eugénie Jeanne Devolle, một thợ giặt trong bệnh viện từ thiện do Sisters of Providence điều hành, và Albert Chanel, một người bán rong. Chanel chỉ mới 12 tuổi khi mẹ bà qua đời vì nhiều yếu tố, bao gồm bệnh lao, nghèo đói, mang thai và viêm phổi, theo báo cáo từ The Telegraph UK. Sau khi mẹ bà qua đời, cha của Chanel đã bỏ rơi bà và hai chị em của bà, thả họ tại một trại trẻ mồ côi do tu viện điều hành, nơi họ được các nữ tu nuôi dưỡng.

Công việc đầu tiên của Coco Chanel là gì?

Giống như nhiều người vĩ đại khác, Coco Chanel bắt đầu từ dưới lên với vai trò là một thợ may vào ban ngày và một ca sĩ câu lạc bộ vào ban đêm ở Moulins, một xã ở Pháp.

Coco Chanel lấy tên từ đâu?

Coco Chanel tên khai sinh là Gabrielle Bonheur Chanel. Bà có biệt danh 'Coco' trong thời gian ngắn làm ca sĩ quán rượu. Một giả thuyết cho rằng Chanel được mệnh danh là 'Coco' sau những bài hát mà bà hát ("Ko Ko Ri Ko" và "Qui qu'a vu Coco dans l'Trocadéro?"), nhưng theo một bài báo đăng trên The Atlantic, Chanel tuyên bố “Coco” là viết tắt của “'cocotte ', từ tiếng Pháp có nghĩa là ‘người phụ nữ được gìn giữ’

Chanel được thành lập khi nào?

Chanel mở cửa hàng đầu tiên của mình vào năm 1910. Cửa hàng nằm trên đường Rue Cambon ở Paris, nơi nhà thiết kế bắt đầu thành lập thương hiệu bán mũ cùng tên của mình.

Thiết kế nổi tiếng nhất của Coco Chanel là gì?

Bạn có thể cảm ơn Coco Chanel vì chiếc váy đen nhỏ (LBD) treo trong tủ quần áo của bạn, ngay cả khi chiếc váy LBD của bạn không mang thương hiệu Chanel. Coco đã ra mắt chiếc váy huyền thoại, nay là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của bạn, vào đầu những năm 1920 và nó đã được chứng minh là một cuộc cách mạng thời trang của thời đại.

Chanel cũng được biết đến với những bộ đồ veston hai mảnh. Bộ áo khoác vải tuýt không cổ và váy ôm vừa vặn mang đến cho phụ nữ kiểu dáng đáng mơ ước nhưng không gây cảm giác thô cứng.

Cảm hứng phong cách của Coco Chanel đến từ đâu?

Coco Chanel lớn lên trong thời kỳ mà phụ nữ phải mặc những món đồ bó sát, nhưng bà có một tầm nhìn khác. Mục tiêu của Chanel là thiết kế những sản phẩm may mặc sang trọng, thời trang nhưng vẫn thoải mái, lấy cảm hứng từ trang phục nam và nhu cầu thiết thực.

Khi nào Chanel tạo ra nước hoa Chanel số 5?

Năm 1921, Chanel cho ra đời loại nước hoa đầu tiên của mình với sự giúp đỡ của nhà pha chế nước hoa Ernest Beaux. Cái tên này xuất phát từ thực tế rằng nó là mẫu thứ 5 trong số 10 mẫu được tạo ra.

Mối liên hệ của Coco Chanel với Sư tử là gì?

Sư tử là một biểu tượng gắn liền với thương hiệu và được đưa vào các bộ sưu tập. Đó là bởi vì Coco Chanel lấy cảm hứng từ thành phố Venice, nơi được mệnh danh là thành phố của Sư Tử, và bà cũng là người có cung hoàng đạo thuộc chòm sao Sư Tử.

Coco Chanel đã kết hôn với ai?

Coco Chanel chưa bao giờ kết hôn, nhưng bà đã có những người cầu hôn, và họ đóng một vai trò quan trọng trong thành công của bà. Lần đầu tiên, bà được liên kết với môt người thừa kế đế chế dệt may của Pháp và chủ sở hữu ngựa đua Etienne Balsan, người đã giúp Chanel trở thành một người bán mũ. Tuy nhiên, chính Arthur 'Boy' Capel, một tay chơi polo giàu có, người đã giúp Chanel thành lập cửa hàng trên đường Rue Cambon, và cuối cùng là một cửa hàng ở Deauville. Capel được cho là tình yêu đích thực của Chanel.

Sau khi Capel qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1919, Chanel coi đàn ông chỉ như một phương tiện để kết thúc. Bà chọn người yêu dựa trên địa vị và sự giàu có của họ để duy trì sự độc lập của mình.

Điều gì đã khiến Coco Chanel có sức ảnh hưởng đến vậy?

Coco Chanel nổi tiếng với nhiều thứ - giàu có, thành công, gây tranh cãi - nhưng điều khiến bà có ảnh hưởng chính là những thiết kế nổi loạn nhưng rất thời trang. Chanel tiếp cận thời trang theo cách mà các nhà thiết kế khác không có vào thời điểm đó. Bà ấy làm cho quần áo hợp thời trang, đẹp và thoải mái. Bà chọn màu đen trầm buồn và làm cho nó trở nên sang trọng, bà chọn trang phục nam và áp dụng nó cho trang phục nữ. Bà bất chấp những hạn chế và khuyến khích phụ nữ làm điều tương tự - trong lĩnh vực thời trang, và các mặt khác.

Coco Chanel chết khi nào?

Coco Chanel qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 10 tháng 1 năm 1971 tại khách sạn Ritz ở Paris. Bà đã 87 tuổi.

Nguồn: http://danviet.vn/12-dieu-ban-chua-biet-ve-thien-tai-coco-chanel-cua-de-che-thoi-trang-2-chu-c-502020198152562.htm