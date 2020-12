10 trang phục được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet năm 2020

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 11:53 AM (GMT+7)

Dưới đây là 10 bộ trang phục đã gây chú ý nhất trong năm qua và được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng internet.

Noah Cyrus với bộ bikini bị chỉ trích

Tiếp bước chị gái, em út của Cyrus, Noah, đã biểu diễn ca khúc "This Is Us" cùng Jimmie Allen tại Lễ trao giải CMT 2020 vào tháng 10 trong bộ đồ bodysuit tuyệt đẹp với thiết kế bikini dây nhỏ được đính đá quý của Saga NYC. Cô kết hợp bộ quần áo với đôi bốt cao đến đùi của Jeffrey Campbell màu trắng và một bộ găng tay dài được tô điểm và một chiếc mũ cao bồi của Phallic Cvnt.

Sau khi đối mặt với những lời chỉ trích trên mạng về sự lựa chọn tủ quần áo của mình, Cyrus đã vỗ tay đáp trả bằng cách tweet: "Đó là sự lựa chọn của tôi"

Maria Taylor và bộ đồ da bó sát

Phóng viên của ESPN, Maria Taylor, đã gây chú ý vào tháng 9 sau khi chỉ trích bình luận khiêu khích của người dẫn chương trình phát thanh Dan McNeil về trang phục lên sóng của cô. Trong một dòng tweet hiện đã bị xóa, McNeil gợi ý rằng trang phục của Taylor trong chương trình Bóng đá Đêm Thứ Hai phù hợp hơn với Giải thưởng Video Tin tức Người lớn.

Taylor đã tweet lại McNeil và nhà đài của anh ấy, "Chà Danny thân mến nhất nếu bạn muốn tiếp tục đưa ra những nhận xét phân biệt giới tính về tôi ... hãy mang theo những lời bình luận sai lầm của bạn đến với NBA Countdown Doubleheader mà tôi sẽ tổ chức vào tối mai. Này các bạn nữ nhớ rằng các bạn có thể mặc bất cứ thứ gì bạn cảm thấy tự tin! ”.

Lil Nas X diện cây hồng lên thảm đỏ Grammy

Lil Nas X đến với Lễ trao giải Grammy 2020 với tư cách là nghệ sĩ nam được đề cử nhiều nhất của buổi lễ trong bộ trang phục Versace màu hồng nóng bỏng từ đầu đến chân, hoàn chỉnh tổng thể trang phục với dây nịt dạng lồng, một chiếc quần tôn dáng với áo khoác, giày bốt phù hợp và một chiếc mũ cao bồi sáng màu.

Billie Eilish mang set Gucci lên thảm đỏ

Nổi tiếng với tủ quần áo quá khổ, nữ ca sĩ "bad guy" Billie Eliish đã mang về nhà Cô gái nhỏ mang trong tay 5 giải Grammy trong bộ đồ Gucci có chữ lồng màu đen và xanh lá cây với găng tay và kính râm hình chữ nhật nhỏ đã trở thành biểu tượng mới của giới trẻ.

Lizzo

Tháng 12 năm ngoái, Lizzo đã khiến khán giả phải trầm trồ khi cô cho khán giả xem chiếc quần lót đen của mình trong trận đấu bóng rổ giữa Lakers vs. Timberwolves. Nữ ca sĩ cũng thể hiện kỹ năng nhảy múa trước khi ngồi lại để tận hưởng phần còn lại của sự kiện.

Bodysuit tuyệt đẹp của Jennifer Lopez

Vào tháng 2, Jennifer Lopez đã đánh cắp sân khấu tại chương trình Superbowl LIV Halftime với màn trình diễn xuất sắc của mình và thay đổi quần áo nhanh như chớp. Tuy nhiên, bộ bodysuit Versace đặt làm riêng của cô lại được khán giả yêu thích nhất năm nay.

Travis Scott trong trang phục Batman

Không giống như một số người khác trong danh sách này, trang phục Halloween của Travis Scott không được người hâm mộ yêu thích. Màn hóa trang Batman của anh ấy bị chỉ trích và bị so sánh với "con gián" hay "con bọ chét". Sau phản ứng dữ dội, rapper đã đóng trang Instagram của mình.

Melania Trump diện váy đầm xanh lộng lẫy

Chiếc váy tham gia buổi gặp mặt của đảng Cộng hòa của Melania Trump nhanh chóng được những người dùng mạng lưu ý và đánh giá là chiếc váy hoàn hảo để sử dụng làm phông xanh cho quay phim. Những tìm kiếm liên quan đến chiếc váy Valentino màu xanh lá cây đã đưa kiểu dáng này lên gần đầu các tìm kiếm của Google năm nay.

Harry Styles mặc đồ nữ

Đó là kiểu dáng đã tạo ra hàng nghìn tweet, chiếc váy của Harry Styles cho ấn phẩm tháng 12 của Vogue là chủ đề của cả niềm vui và sự chỉ trích trên mạng xã hội gần đây. Nhà bình luận bảo thủ Candace Owens gọi đây là một "cuộc tấn công hoàn toàn", với dòng tweet "Mang trở lại những người đàn ông nam tính!" Người hâm mộ đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực Styles, chê bai Owens vì lòng dạ hẹp hòi của cô.

Trong số báo này, Styles thảo luận về phong cách không phân biệt giới tính của anh, nói rằng, "Khi bạn loại bỏ khái niệm quần áo nam hay nữ và mọi rào cản khác liên quan, rõ ràng là bạn mở ra đấu trường mà bạn có thể thoải mái tung hoành".

Shakira với trang phục của Versace tại Super Bowl

Giống như trang phục Versace của J-Lo, bộ trang phục hai mảnh màu đỏ của Shakira trong chương trình Superbowl LIV Halftime đã chứng tỏ được sức hút lớn với khán giả quê nhà. Kiểu dáng của cô do Peter Dundas đặt làm riêng, bao gồm một đôi bốt nạm Swarovski.

