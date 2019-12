10 nghệ sĩ tài năng của triển lãm thời trang "Cục im lặng" là ai?

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 21:57 PM (GMT+7)

10 nghệ sĩ trong triển lãm thời trang "Cục im lặng" mới được tiết lộ.

10 nghệ sĩ đương đại kết hợp cùng “anh cả làng thời trang Việt" trong buổi Triển lãm Thời trang Nguyễn Công Trí và Nghệ thuật Đương đại “Cục Im Lặng” bao gồm: Nghệ sĩ Thị giác Ngô Đình Bảo Châu, Nghệ sĩ Múa - Biên đạo múa đương đại Ngô Thanh Phương, Kiến trúc sư VUUV, Nghệ sĩ Thị giác Lu Yang, Nghệ sĩ Thị giác Trương Công Tùng, Nhiếp ảnh gia Thời trang - Nghệ sĩ Thị giác Hứa Như Xuân, Nghệ sĩ Thị giác Tùng Crazy Monkey, Nghệ sĩ Thị giác Truc-Anh và Đạo diễn - Nhà sản xuất phim Bảo Nguyễn.

Nghệ sĩ Thị giác Ngô Đình Bảo Châu

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Đình Bảo Châu sớm nhận được sự ngưỡng mộ bởi khả năng linh hoạt trong việc ứng dụng nhiều cách thức biểu đạt của nghệ thuật như hội hoạ, sắp đặt hay điêu khắc trên các nền chất liệu mang đậm tính duy mĩ. Từ 2009, Ngô Đình Bảo Châu tham gia vào các dự án nghệ thuật và nhanh chóng dành được chú ý của giới hàn lâm nghệ thuật trong nước và quốc tế. Một số những triển lãm Ngô Đình Bảo Châu từng tham gia gồm: “My Eldest Sister” (San Art, 2010, Vietnam), “Silk of Light” (San Art, 2013, Vietnam), “Out of Nowhere” (Sao La, 2014, Vietnam)...

Ngô Đình Bảo Châu đối thoại với bộ sưu tập No.1 của Nguyễn Công Trí, nơi màu trắng tinh khôi là điểm gặp gỡ đầu tiên giữa nghệ sĩ và nhà thiết kế.

Tốt nghiệp Đại học Folkwang tại Đức, Ngô Thanh Phương trở về Việt Nam và làm việc với tư cách biên đạo múa chính tại Arabesque Dance Company. 2012, Ngô Thanh Phương nhận giải thưởng “Biên đạo múa Xuất sắc” tại cuộc thi Modern Dance ở Hàn Quốc. Kể từ năm 2017, Ngô Thanh Phương tìm thấy sự đồng điệu trong ngôn ngữ nghệ thuật từ rẻo cao Tây Nguyên, Champa huyền bí cho đến Việt Nam đương đại.

Khi được giới thiệu về bộ sưu tập No.2 của Nguyễn Công Trí, biên đạo múa đương đại Ngô Thanh Phương đã “cảm nhận ngay mối liên hệ từ sự phá vỡ và tái tạo mãnh liệt của nhà thiết kế đối với giá trị truyền thống gắn liền trong bộ áo dài”. Từ trải nghiệm cá nhân ấy, kết hợp cùng các mẫu áo dài tái-cấu-trúc của Nguyễn Công Trí, cô sáng tác vở múa “The Talks” – tác phẩm dẫn dắt bằng ngôn ngữ cơ thể qua chuyển động múa đương đại.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ No.2 trở thành một biến thể về hình thức nghệ thuật trình diễn truyền thống sang một tiếp cận đổi mới hơn.

Kiến trúc sư VUUV

Thành lập nhóm năm 2016, VUUV là một trong những tên tuổi được chú ý trong giới nghệ sĩ và kiến trúc tại Việt Nam. Bộ đôi kiến trúc sư Vũ Hoàng Sơn và Vũ Hoàng Hà, sau gần 20 năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại châu Âu, tương đồng trong ý niệm hướng tới kiến trúc bền vững thông qua sự linh hoạt của công năng. Họ đi tìm giải pháp cho những không gian nhỏ của kiến trúc đô thị, khai thác những khía cạnh mới của các phần tử kiến trúc, tương tác cảm xúc giữa vật liệu và không gian, kết nối kiến trúc và các ngành nghệ thuật khác… để tạo ra những không gian sáng tạo đầy duy mĩ.

Trong thiết kế của mình, Công Trí dùng các chất liệu nguyên bản để tạo nên bộ trang phục theo cơ thể người mặc – tựa như một lớp vỏ kiến trúc từ tự nhiên ôm lấy cấu trúc vật lý của con người. Tương tự với điều đó, công trình của VUUV là một biến thể từ ngôn ngữ đan lát tre nứa truyền thống tạo ra bầu không khí kiến trúc dung chứa con người chính là khách tham quan.

Nghệ sĩ Thị giác Lu Yang

Nữ nghệ sĩ người Thượng Hải mê hình thái rực rỡ từ phong cách mĩ thuật của anime, trò chơi điện tử và khoa học viễn tưởng, rồi lấy đó làm chất liệu nền để sáng tạo ra những tác phẩm mang cảm hứng đối lập giữa hư ảo và hiện thực cuộc sống. Yu Yang có loạt triển lãm solo trên khắp thế giới, được kể đến như “Electromagnetic Brainology” (Âme Nue, 2018, Germany), “Encephalon Heaven” (M Woods Museum, 2017, Beijing)...

Lu Yang đem đến triển lãm tác phẩm video nổi tiếng nhất và cũng đầy khiêu khích của cô, “Mạn Đà La Hoang Tưởng” (2015) như một trình hiện hòa chung với thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập No.4 của Nguyễn Công Trí. Tác phẩm nghệ thuật xoay quanh câu hỏi: tận cùng bản thể học của con người là gì? Phải chăng chính là xác thịt, thứ liên đới tối mật giữa sự sống rồi cái chết.

Nghệ sĩ Thị giác Trương Công Tùng

Sinh năm 1986, Trương Công Tùng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành sơn mài. Anh có nhiều năm quan sát và nghiên cứu về khoa học, vũ trụ và triết học. Anh trở thành thành viên của Art Labor và thực hiện rất nhiều Triển lãm trong nước và quốc tế.

“Sự vây hãm của con người trước những cám dỗ từ tiện nghi vật chất hiện đại” là ý niệm trong bộ sưu tập no.5 của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí mà nghệ sĩ Trương Công Tùng đồng cảm. Nếu nhìn vào trang phục của Công Trí, ta thấy ẩn dụ về chiếc lồng giam giữ con người; thì tác phẩm của Công Tùng tựa như một ám chỉ ngầm cho trạng thái nhân loại đang mắc kẹt dưới hang động của kỉ nguyên công nghệ.

Nhà giáo dục múa đương đại Alexander Tú

Trong hơn nửa thập kỉ, Alexander Tú mang chất liệu nghệ thuật dân gian cùng tinh thần Việt đến với công chúng, thông qua kĩ thuật vũ đạo mang hơi thở thời đại. Nhắc đến anh là nhắc đến những sáng tạo như “Diem Xua” (2018), “Cung Se Chim Troi” (2018), “Sac Mau” (2017) và loạt MV vũ đạo đẳng cấp quốc tế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hoá Việt.

Trong bộ sưu tập no.6, Nguyễn Công Trí mường tượng một viễn cảnh nơi con người không còn là trung tâm của mọi sự sống mà là loài nấm, và hình hóa cụ thể nấm thành những mẫu trang phục tựa điêu khắc. Trong vở múa “Thế Giới Mới Gan Dạ”, Alexander Tú cùng với nhóm LYRICÍST sử dụng chính chuyển động của cơ thể diễn viên múa để diễn tả những đặc tính của loài nấm – sinh thể có sức sống mãnh liệt do nó luôn đặt mình nằm ở ngưỡng quân bình giữa những nghịch lý.

Nhiếp ảnh gia Thời trang Như Xuân Hứa

Được đào tạo bài bản tại Paris về Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Lịch sử nghệ thuật - sáng tạo của Hứa Như Xuân phong phú những câu chuyện thị giác được biểu thị toàn vẹn, đầy mĩ cảm thông qua nhiều hình thái nghệ thuật đa dạng. Năm 2017, công chúng từng rung động trước những tác phẩm sắp đặt của Như Xuân nằm trong khuôn khổ dự án “Tropism - consequences of a displaced memory”. Hứa Như Xuân là người đã chụp ảnh bìa cho nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám BTS trên tạp chí Time danh tiếng của Mỹ

Trong triển lãm này, Hứa Như Xuân lần đầu tiên thử nghiệm nghệ thuật sắp đặt dành riêng cho No.7 của Nguyễn Công Trí - bộ sưu tập đầy tính hoài niệm về Sài Gòn. Kết nối với hoài niệm ấy, đây cũng là tác phẩm mà Như Xuân – người con xa xứ – dành tặng cho thành phố này. Sử dụng ánh sáng và sân khấu dựng cảnh, sắp đặt vị nơi chốn này vượt khỏi giới hạn một giấc mơ siêu thực, tìm lại kho báu tình cảm cho tính Việt đã mất đi.

Nghệ sĩ Thị giác Tùng Monkey

Chặng đường Tùng Monkey đến với nghệ thuật thị giác từng được miêu tả như “đứa trẻ khao khát tìm điều mới mẻ”. Các sáng tạo của Tùng Monkey tập trung vào nghệ thuật trình chiếu kĩ thuật số thời gian thực. Các tác phẩm thị giác của Crazy Monkey tươi vui nhưng hàm chứa tính mỉa mai. Bảng thành tích ấn tượng của Crazy Monkey gồm Giải Nhất Vietnam Young Lions trong hạng mục phim (2010), Đại diện Việt Nam tại Cannes Young Lions ở Cannes, Pháp (2010)…

Là một nghệ sĩ sử dụng công nghệ làm chất liệu sáng tác chính, Tùng Khỉ dường như đứng ở tuyến đối lập với ý tưởng trong bộ sưu tập no.8 của Nguyễn Công Trí, khi các thiết kế xoay quanh chất vấn về sự vây hãm của Internet và mạng xã hội. “Cầu Võng” tạo một cái bẫy thị giác, hút người xem vào thế giới ảo, nơi các múi hình ảnh như neuron thần kinh kết nối nhau bằng tốc độ chớp mắt do vi tính tổng hợp và thao túng.

Nghệ sĩ Thị giác Truc-Anh

Các tác phẩm của Truc-Anh trải dài từ hội hoạ cho đến điêu khắc, sâu trong sáng tạo của Truc-Anh là những ý niệm sắc sảo và nhạy cảm được sinh ra đâu đó giữa thực tại và mộng ảo. Người nghệ sĩ Pháp gốc Việt sinh năm 1983 thành danh qua những giải thưởng như Prix de la Fondation Manganel năm 2006 và triển lãm solo “Truc-Anh: 8 Hearts” (Galerie Quynh, 2018, Vietnam), “Truc-Anh: Le Céleste Du Terrestre” (Galerie Sator, 2017, Pháp)...

Nghệ sĩ Truc-Anh thích thú với “tiếp cận của Công Trí trong bộ sưu tập no.9 khi anh ấy không phản đối những điều thường được xem là trái ngược nhau, như truyền thống và tính đương thời, hình học chính xác và dáng vẻ hữu cơ, ruộng lúa nông thôn và khoa học viễn tưởng.” Truc-Anh đưa sự đối lập này vào sáng tác của mình trong triển lãm lần này, với bộ tác phẩm đồ sộ gồm tranh vẽ, điêu khắc tĩnh, điêu khắc động...Phòng triển lãm là một không gian tỏa bầu không khí linh thiêng, tưởng chừng điện thờ của nữ thần sông, lúa gạo, mặt trăng, và thần rắn.

Đạo diễn, Nhà sản xuất phim Bảo Nguyễn

Đạo diễn, Nhà sản xuất phim Bảo Nguyễn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tốt nghiệp New York University bậc Thạc sĩ Nghệ thuật. Những tác phẩm điện ảnh của Bảo Nguyễn nhận được nhiều sự tán thưởng của báo giới quốc tế như tờ New York Times, HBO, Vice, NBC hay ARTE mà ba trong số ấy, bộ phim khoa học viễn tưởng Nước 2030 và phim tài liệu LIVE FROM NEW YORK! cùng phim điện ảnh Ròm đã nhận được nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim, gây tiếng vang lớn trong các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Bộ sưu tập “No.10 - Em Hoa” của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí được lấy cảm hứng từ hình ảnh quen thuộc của những gánh hàng hoa bán dạo ở Saigon khiến đạo diễn - nhà sản xuất phim bảo Nguyễn liên tưởng về sự kiện phát hiện Hang Sơn Đoòng – một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam. Nhà làm phim Bảo Nguyễn phát triển dựa trên ý tưởng này, như một câu chuyện ngụ ngôn về sự khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn ngay bên cạnh ta mà hằng lâu nay không biết. Đó có thể là một kì quan thế giới, một điều siêu nhiên vĩ đại, hay đơn giản là một đóa hoa, nhành cây hoang dại, một tình cảm giữa người với người trong mối quan hệ thân thương.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/10-nghe-si-tai-nang-cua-trien-lam-thoi-trang-cuc-im-lang-la-ai-1044855.htm...Nguồn: http://danviet.vn/dep/10-nghe-si-tai-nang-cua-trien-lam-thoi-trang-cuc-im-lang-la-ai-1044855.html