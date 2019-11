Sienner Miller được ví như "tia nắng bừng sáng thảm đỏ" với thiết kế của Công Trí

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 17:43 PM (GMT+7)

Bộ sưu tập "Đi nhặt hạt sương nghiêng" được diễn ở tuần thời trang New York được diễn ra tại Mỹ hồi tháng 9 đã giúp NTK Công Trí bổ sung cho mình danh sách khách hàng là dàn sao "khủng", như Michelle Obama, Camila Cabello, Julia Garner, Sienna Miller.

Vogue, Dailymail, GlamSquad đều viết về Sienna Miller như một trong mỹ nhân có phong cách nổi bật nhất Lễ Trao giải Điện ảnh Hollywood Thường niên 2019 (được tổ chức vào Chủ Nhật vừa qua tại Beverly Hilton). Đây là sự kiện vinh danh những tên tuổi trong giới nghệ thuật quốc tế.

Trong thiết kế màu vàng cúc thuộc BST Cong Tri Xuân Hè 2020, Sienna Miller khoe khéo đôi vai trần, gợi cảm và thanh lịch. Sự tinh tế trong việc xử lí màu của nhà thiết kế người Việt Nam gây ấn tượng mạnh với báo giới quốc tế, khi hầu hết các biên tập viên thời trang đều dành những lời có cánh cho sắc vàng (marigold yellow) ấn tượng này.

Trong khi Vogue UK đánh giá sự xuất hiện của Sienna Miller đã truyền cảm hứng thay đổi tư duy thông thường trong việc sử dụng các màu trầm buồn của mùa cuối năm, thì trang CountyPress ví von Sienna Miller “như một tia nắng làm bừng sáng thảm đỏ”, và dành những lời khen ngợi sự xuất hiện hoàn hảo của nữ minh tinh tại sự kiện.

Michelle Obama trong thiết kế Công Trí.

Công Trí tiếp tục chứng minh khả năng xử lí chất liệu tài tình khi sáng tạo ra một thiết kế có độ mềm rũ tinh tế, tôn vinh tính nữ và sự gợi cảm của nàng thơ Anh quốc trong mỗi bước chuyển động. Chi tiết xẻ tà trái tạo báo giúp tôn vinh đôi thân thon dài của Sienna Miller. Bản thân Sienna Miller nổi tiếng với phong cách nữ tính. Cô có nguyên tắc: khi lựa chọn quần áo không phải là theo đuổi một thương hiệu nổi tiếng, mà phải nhìn sâu hơn vào giá trị ẩn sau chúng.

Thiết kế gốc trên sàn diễn.

Sienna Miller sinh năm 1981, là một diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Miller là một người mẫu ảnh và thường được so sánh với huyền thoại Kate Moss. Năm 2009, Hugo Boss Fragrances thông báo Miller là đại sứ cho nhãn hiệu nước hoa phụ nữ BOSS Orange. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Factory Girl, The Edge of Love, G.I. Joe: The Rise of Cobra, Foxcatcher và American Sniper.

Sự nghiệp diễn xuất của Sienna Miller gặt hái được nhiều thành công đáng kể như đề cử giải BAFTA cho Ngôi sao mới nổi vào năm 2008, đề cử BAFTA cho diễn viên xuất sắc nhất và một Quả cầu vàng với phim truyền hình "The Girl" năm 2012. Năm 2015, Miller được chọn vаo ban hội thẩm của Liên hoan phim Cannes.