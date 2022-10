Xe số Honda Biz 125 2023 trình làng, giá 60 triệu đồng

Từ Brazil, Honda mới đây đã giới thiệu mẫu xe số Biz 125 2023 với giá bán 13.110 Real Brazil - khoảng gần 60 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Ngoài phiên bản 125i thì Biz cũng có phiên bản 110cc với giá bán rẻ hơn.

Honda Biz 125 2023 có thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe số mà Honda bán tại Việt Nam khi sở hữu những đường nét cơ bắp thể thao, dải đèn LED kết hợp xi nhan trước tạo hình tia sét ở mặt nạ trước hiện đại và độc đáo, trong khi đèn pha đặt phía trên. Bộ vành đúc 5 chấu kép được sơn đen cũng tạo điểm nhấn thể thao ấn tượng trên Biz 125 2023.

Một điểm nhấn của Biz 125 2023 so với các mẫu xe máy số khác là nó sử dụng cụm đồng hồ LCD toàn phần, với hiệu ứng 3D đưa tới giao diện vừa dễ nhìn vừa thú vị. Xe cũng sở hữu một cốp chứa đồ khá rộng có thể chứa vừa mũ bảo hiểm 3/4 đầu, và còn kèm theo cổng sạc 12V tiện dụng khi chẳng may điện thoại của người sử dụng bị hết dọc đường, không có chỗ sạc. Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước, tang trống sau với công nghệ phanh kết hợp CBS phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau mang tới an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, Honda Biz 125 2023 sử dụng khối động cơ xy lanh đơn dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 9,2 mã lực tại 7500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,1 Nm tại 3500 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, đồng thời sở hữu bình xăng dung tích tới 5,1 lít.

Với kích thước tổng thể 1894 x 714 x 1085 mm, chiều cao yên 753mm và khối lượng 100kg, Honda Biz 125 phù hợp với nhiều người sử dụng khác nhau, đặc biệt cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được bán tại thị trường Nam Mỹ, còn tại Việt Nam Honda vẫn đang bán ra 5 dòng xe máy số để đáp ứng nhu cầu người sử dụng.

