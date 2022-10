Honda Wave 125i hoàn toàn mới trình làng, giá 33,8 triệu đồng

Xe số hoàn toàn mới Honda Wave 125i trình làng cùng với khẩu hiệu ấn tượng “Leader who everyone believes in – Người lãnh đạo người người đều tin yêu”. Mẫu xe được kỳ vọng đem tới một ấn phẩm khẳng định bản sắc về chất lượng và tiếp tục giữ được vị trí là mẫu xe số gia đình ăn khách hàng đầu hiện nay tại Thái Lan.

Honda Wave 125i mới có thiết kế thể thao, với chất liệu khung gầm mới và các kỹ thuật kết nối các thành phần trên thân xe giúp cho xe trở nên dẻo dai hơn, nhẹ hơn, dễ kiểm soát hơn và nhanh nhẹn hơn so với phiên bản đời trước. Đồng hồ trên xe loại LCD Multi Meter cũng thuộc loại mới, có thiết kế theo mô-đun thanh lịch.

Trong khi đó, đèn hậu xe cũng thuộc loại mới có kiểu dáng đẹp, với bóng LED hình chữ X ấn tượng. Đèn pha xe cũng thuộc loại bóng LED, ăn nhịp hài hòa với thiết kế của cụm đồng hồ. Hộc đựng đồ trước mới, có ngăn để đồ đa năng và dễ sử dụng. Hệ thống treo trên xe cũng thuộc loại mới, với phuộc treo trước và sau có thể hấp thụ sốc tốt, giúp duy trì cân bằng xe tốt hơn trên đường đi.

Dưới yên ngồi của Wave 125i mới là cốp đựng đồ rộng rãi thiết kế kiểu U-Box kích cỡ XL đạt dung tích lên tới 17 lít, để vừa một mũ bảo hiểm cả đầu. Bình xăng xe lớn 5,4 lít, giúp xe chạy được quãng đường xa liên tục. Trên xe có các nút tùy chỉnh nhanh tiện ích, yên xe dễ dàng mở, còn hệ thống khóa cổ nhanh nhạy và an toàn.

Sức mạnh của Wave 125i lần này đến từ hệ thống động cơ thông minh Honda Smart Engine, dung tích 125cc, phun xăng điện tử PGM-Fi nâng tầm tiêu chuẩn mới của dòng xe gia đình. Xe đạt hiệu suất tốt hơn, vận hành linh hoạt và đặt biệt siêu tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ trung bình chỉ ở ngưỡng 71,4 km/lít. Hệ thống bơm xăng Piston Oil Jet giúp giảm nhiệt và độ mài mòn, lại hoạt động bền bỉ. Bên cạnh đó hệ thống điều chỉnh độ căng xích tự đồng bằng thủy lực mới, giúp xe hoạt động đạt công suất tối ưu liên tục ở mọi tốc độ, giảm tiếng ồn cho động cơ.

Honda Wave 125i hoàn toàn mới có 2 phiên bản khác nhau tại thị trường Thái Lan. Trong đó phiên bản vành đúc có 4 màu tùy chọn (đỏ xám, xanh xám, trắng đỏ và đen xám) với giá đề xuất 56.500 baht (35,8 triệu đồng), còn bản vành nan có các màu như đỏ, xanh và đen với giá đề xuất 54.300 baht (33,84 triệu đồng). Về tổng thể Wave 125i ở Thái Lan ngang cơ với Honda Future ở Việt Nam.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/honda-wave-125i-hoan-toan-moi-trinh-lang-gia-33-8-trieu-ong-a573190.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/honda-wave-125i-hoan-toan-moi-trinh-lang-gia-33-8-trieu-ong-a573190.html