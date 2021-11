Xế nổ đời cuối cùng Honda CB1100RS The Last Legend về Đông Nam Á

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Honda vừa ra mắt mẫu mô tô mới CB1100RS với diện mạo cổ điển nổi bật, đậm chất thể thao và lịch lãm một cách hoàn hảo.

Honda CB1100RS The Last Legend (Huyền thoại cuối cùng) là ấn phẩm mới nhất mà Honda dành tặng cho các tín đồ yêu thích xe thể thao cổ điển. Với tuyệt phẩm The Last Legend, Honda đem tới cho CB1100RS một diện mạo thể thao nổi bật và diện mạo trơn mượt, lịch lãm tới hoàn hảo.

CB1100RS mới tạo sự bắt mắt với lớp sơn màu xanh da trời kim loại, kết hợp với tông màu nâu đen trên yên ngồi, một đặc trưng về màu sắc mà Honda dành cho dòng xe RS cổ điển. Ấn tượng hơn nữa, trên CB1100RS mới còn có sự điểm tô vành xe màu vàng rất có cảm xúc về mặt thị giác.

Hơn nữa CB1100RS mới còn có một thiết kế cổ điển với đèn pha khuôn tròn mang sự hấp dẫn vô thời gian. Trong khi đèn xi nhan loại bóng LED, bình xăng cổ điển có các đồ họa mới đem tới một diện mạo thể thao hơn.

Mẫu xế nổ cổ điển mới CB1100RS The Last Legend trang bị động cơ 4 thì, 4 xy lanh DOHC, dung tích 1.140cc, làm mát bằng không khí và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Sức mạnh xe được truyền qua hộp số thể thao 6 cấp.

Mặc dù là dòng xế cổ điển nhưng CB1100RS mới có nhiều trang bị hiện đại. Nổi bật là hệ thống treo trước loại Showa lớn 43 mm với các vavle nén kép và khả năng tùy chỉnh tải trước. Trong khi giảm xóc sau là loại giảm xóc kép Showa với bình dầu phụ, có thể tùy chỉnh với khả năng tải và nén tốt.

Honda CB1100RS The Last Legend có giá bán niêm yết tại thị trường Thái Lan là 559.000 Baht (khoảng 380 triệu đồng). Đây chắc chắn sẽ là ấn phẩm rất cuốn hút với các tín đồ yêu thích mô tô cổ điển.

