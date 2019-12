Với số tiền 200 triệu đồng, giới mày râu sắm xe gì chơi Tết? (P2)

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Dưới đây là một số lựa chọn xe mô tô cho phái mạnh với giá mua dưới 200 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

10. Royal Enfield Himalayan

Giá bán 131 triệu đồng

Himalayan được ví như mẫu mô tô "nồi đồng cối đá" cho tín đồ mê phượt, xe dễ dàng chinh phục những cung đường khắc nghiệt nhất. Xe đi kèm bộ khung kim loại bảo vệ bình xăng, ốp kim loại bảo vệ lốc máy, phuộc trước có hành trình dài đến 200 mm.

Royal Enfield Himalayan

Royal Enfield Himalayan trang bị khối động cơ SOHC xylanh đơn, dung tích 411cc, sản sinh công suất cực đại 24,5 mã lực tại vòng 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn 31 Nm tại 4.000 vòng/phút, chiều cao yên xe 800mm, dung tích bình xăng 13,5 Lít.

11. Benelli Leoncino 500

Giá bán 149 triệu đồng

Benelli Leoncino

Trong tiếng Ý, leoncino có nghĩa là lion cub – sư tử nhỏ, cái tên gợi nhớ đến mẫu srambler của hãng ra đời vào thập niên 50. Sức mạnh của xe đến từ động cơ hai xi-lanh dung tích 499,6 cc DOHC làm mát bằng chất lỏng và phun nhiên liệu, công suất 46,8 mã lực và mô-men xoắn 45 Nm. Động cơ đạt chuẩn Euro 4, kết hợp với hộp số 6 cấp.

12. Benelli BN TRK 502

Giá bán 136 triệu đồng

Benelli BN TRK 502

Thêm một lựa chọn trong tầm giá 200 triệu đồng, đó chính là dòng xe Benelli TRK 502 với ngoại hình đồ sộ theo phong cách Adventure chuẩn mực cùng mức giá không tưởng chỉ 136 triệu đồng tại Việt Nam.

Xe có thiết kế to lớn cùng dàn đầu khủng kết hợp với kính chắn gió, tay lái cao và trọng tâm thoáng.

13. Honda Rebel 300

Giá bán 125 triệu đồng

Ngoài việc bổ sung thêm tùy chọn màu mới, xanh xám và đen xám, ngoại hình của Honda Rebel 300 2019không có khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Honda Rebel 300

Sức mạnh của Honda Rebel 300 2019 đến từ động cơ DOHC 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 286 cc, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 27,2 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 25,1 Nm tại 7.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp côn tay.

14. Benelli BN 302

Giá bán 118 triệu đồng

So với các đối thủ của mình, dòng naked-bike Benelli 302S 2019 có giá bán cạnh tranh hơn ở mức 118 triệu đồng, trong khi đó còn được trang bị nhiều hơn các tiện ích như công nghệ LED cho toàn bộ hệ thống đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan trên xe, màn hình màu TFT...

Benelli BN 302

Về trang bị an toàn, Beneli 302S 2019 tạo lợi thế hơn so các đối thủ khi được trang bị hệ thống phanh ABS trước/sau đem lại sự an toàn tối đa cho người lái kết hợp cùng hệ thống đĩa phanh đôi phía trước và đĩa đơn phía sau.

15. KTM 200 Duke

Giá bán 110 triệu đồng

KTM 200 Duke

KTM 200 Duke 2019 được biết với khả năng cung cấp năng lượng mạnh mẽ và xử lý sắc nét. Chiếc xe máy này lấy sức mạnh từ động cơ tiêm một xi-lanh đơn 199,5 cc, sản xuất công suất 25 mã lực và mô-men xoắn 19 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số 6 cấp. Mức giá khởi điểm của dòng xe này là 110 triệu đồng cho bản không hỗ trợ ABS.

16. Kawasaki W175 SE

Giá bán 68 triệu đồng

Kawasaki W175 SE

Đây là mẫu xe côn tay có dung tích nhỏ nhất, giá rẻ nhất của thương hiệu Nhật tại Việt Nam, chỉ từ 68 triệu đồng. Điểm đặc biệt là, yên xe chỉ cao 775 mm, ghi-đông đặt không quá cao, khổ người từ 1m60 trở lên là có thể tự tin cầm lái W175. Xe trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 177 cc, SOHC, làm mát bằng gió, cho công suất cực đại 13 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

