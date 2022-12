Vì sao Piaggio MP3 có 3 bánh nhưng được xếp là mô tô 2 bánh?

Ngày 24/11, Piaggio MP3 400 HPE chính thức ra mắt thị trường Việt và hiện là mẫu xe tay ga 3 bánh duy nhất được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Song trên thực tế, các loại xe 3 bánh đã không được cấp phép mới và cho lưu hành từ năm 2008.

Piaggio MP3 được xếp vào loại xe mô tô 2 bánh tại Việt Nam

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 với chủ trương cấm sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới và lưu hành xe 3 bánh nói chung.

Trong đó có quy định "không cấp phép mới, cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới 3 bánh; đối với các loại xe cơ giới 3 bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới 3 bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật)”.

Trên cơ sở này, Bộ GTVT đã có công văn số 1762/BGTVT-VT ngày 24/3/2008 chỉ đạo cơ quan đăng kiểm ngừng việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới 3 bánh kể từ ngày 1/5/2008 (trừ các loại xe cơ giới dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật).

Tuy nhiên tại Việt Nam, Piaggio MP3 400 HPE có giấy chứng nhận kiểu loại là xe mô tô 2 bánh, do đó được phép lưu hành và lăn bánh trên đường.

Lý do bởi theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 14:2015/BGTVT) do Bộ GTVT ban hành, tại Điểm 1.3.2 có giải thích xe mô tô là phương tiện chạy bằng động cơ, có 2 hoặc 3 bánh, vận tốc thiết kế lớn nhất cao hơn 50 km/h, có động cơ nhiệt dung tích hơn 50 cm3 hoặc động cơ điện công suất lớn nhất cao hơn 4 kW và đối với xe 3 bánh có khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg.

Ngoài ra, Điểm 1.3.9 của QCVN 14:2015/BGTVT cũng giải thích bánh kép là 2 bánh xe được lắp đồng trục, khoảng cách giữa tâm vết tiếp xúc của hai bánh xe này với mặt đường không lớn hơn 460 mm. Bánh kép được hiểu là một bánh đơn.

Piaggio MP3 có khoảng cách giữa 2 bánh trước nhỏ hơn 460 mm

Do có khối lượng ướt 257 kg và khoảng cách 2 bánh trước là 457 mm, Piaggio MP3 400 HPE đáp ứng đủ quy chuẩn để xếp vào loại xe mô tô 2 bánh tại Việt Nam. Với dung tích động cơ 399 cm3, người lái cần GPLX hạng A2 để điều khiển mẫu MP3.

Piaggio MP3 ra mắt lần đầu trên toàn cầu năm 2006 và hiện tại đã bước sang thế hệ thứ 3. Phiên bản 400 HPE bán tại Việt Nam dùng động cơ có công suất 35,3 mã lực, mô-men xoắn 37,7 Nm.

Điểm tạo nên sự đặc biệt cho dòng xe MP3 là thiết kế 3 bánh nghiêng với 2 bánh trước kích cỡ 13 inch và dùng lốp 110/70. Bánh đơn phía sau có đường kính 14 inch, dùng lốp 140/70. 2 bánh trước có thể nằm ở độ cao chênh lệch tối đa 20 cm, phục vụ cho các tình huống dừng, đỗ trên dốc hay vỉa hè.

Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát chống trượt ASR, đi kèm phanh chân. Ngoài ra còn có hệ thống tự động giữ xe thăng bằng khi dừng mà không cần chống chân. Tại Việt Nam, giá bán chính hãng của Piaggio MP3 400 HPE là 330 triệu đồng.

