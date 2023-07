Từ 15/8/2023, có thể đăng ký xe tại Công an cấp xã, nơi tạm trú

Cụ thể, ngày 01/07/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Thông tư này có những điểm mới nhất định và bắt đầu hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc đại phương đó. Như thế, người dân cũng có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần phải di chuyển về nơi đăng ký thường trú để làm.

Về cơ quan đăng ký xe, Thông tư 24/2023/TT-BCA cho phép Công an cấp xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký xe; trừ các loại đăng ký xe thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo Khoản 4 Điều 4 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là Công an cấp xã) thực hiện đăng ký xe như sau:

a) Công an cấp xã của các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương;

b) Công an cấp xã của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ Công an cấp xã nơi Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thị xã, thành phố đặt trụ sở) có số lượng đăng ký mới từ 150 xe/năm trở lên (trung bình trong 03 năm gần nhất) thực hiện đăng ký xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương.

