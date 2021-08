"Tiếc đứt ruột" khi vừa mua SH150i mà Honda lại tung SH350i?

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Sau nhiều đồn đoán thì cuối cùng, Honda cũng đã tung ra SH350i hàng "made in Vietnam", với giá bán chỉ bằng 1/2 so với hàng nhập khẩu tư nhân.

Điều này đang khiến những người vừa mua SH150i 2021 cảm thấy hối tiếc vì đã mua chiếc xe của mình quá sớm còn những người đang sở hữu SH150i lại có ý định bán chiếc xe đang đi để mua SH350.

Tuy nhiên, có phải là quá đáng tiếc vì đã mua SH150i mà không phải là SH350i? Và những người đang sử dụng SH150i có hay chăng nên bán đi để lên đời xe mới?

1. SH350i yêu cầu bằng lái xe cao hơn

Những người đang đi SH150i thì theo luật chỉ cần sử dụng bằng lái xe hạng A1 (sử dụng cho xe dưới 175cc), đây là loại bằng lái phổ biến tại Việt Nam và hầu hết ai cũng có khi vừa đủ 18+.

Tuy nhiên, để điều khiển SH350i thì đòi hỏi bạn cần phải có bằng lái hạng A2 dành cho xe trên 175cc vì SH350i sử dụng động cơ 329cc. Và để được thi được bằng lái A2 không chỉ khá hiếm khóa học đào tạo mà chương trình thi cũng có độ khó hơn khá nhiều so với bằng lái A1, đặc biệt là phần thi thực hành.

Chính vì thế nếu như bạn đang chỉ có bằng lái xe A1 thì cũng không cần phải quá hối tiếc vì không chọn SH350i vì có mua thì bạn cũng chưa thể đi được luôn, đặc biệt là khi tình trạng dịch bệnh thế này không biết khi nào mới có lịch thi bằng lái xe khóa mới.

2. SH350i nặng và cồng kềnh hơn so với SH150i

Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡn năm 2019-2020 thì chiều cao bình quân của nam thanh niên Việt Nam là 168.1cm, trong khi của nữ giới là 156.2cm, nên so với chiều cao yên của SH150i là 790cm, thì không ít người còn phải nhón chân khi điều khiển.

Tuy nhiên đối với SH350i thì bạn không những cần cao hơn mà còn phải khỏe hơn vì chiều cao yên xe của SH350i là tới 805mm, và khối lượng xe là 172kg nặng hơn SH150i tới gần 30kg. Do đó nếu như bạn không cao hơn 1m75 thì cũng không nên quá tiếc vì đã không lựa chọn Sh350i bởi lẽ nếu có mua thì bạn cũng sẽ phải khá chật vật với việc điều khiển xe và đặc biệt là khi dắt xe ở bãi xe hoặc là lên chỗ để xe trong nhà.

3. Giá SH350i đắt hơn hẳn so với SH150i

Mức giá đề xuất cho SH350i là 146 triệu đồng, trong khi SH150i ABS là 96 triệu đồng, như vậy, mức chênh lệch giá giữa hai phiên bản này lên tới 50 triệu đồng. Đây rõ ràng là mức chênh lệch đáng kể bởi riêng mức chênh lệch đó bạn cũng có thể mua thêm một chiếc tay ga tầm trung trên thị trường hiện nay.

Đương nhiên, với vai trò là một chiếc xe mới trình làng và luôn nằm trong danh sách mong ước của nhiều người tiêu dùng thì giá bán tại đại lý của SH350i cũng sẽ "nóng bỏng tay" dành cho những ai muốn mua nó ngay trong những ngày đầu được bán ra.

4. SH350i tốn xăng hơn nhiều so với SH150i

Đương nhiên là xe Honda luôn nổi tiếng tiết kiệm xăng, nhưng với dung tích động cơ lớn hơn, khối lượng lớn hơn nên việc tiêu thụ xăng nhiều hơn là đương nhiên. Theo thông báo từ phía Honda thì mức tiêu thụ xăng của SH350i là 3.54 lít xăng/100km.

Trong khi đó, mức tiêu thụ xăng của SH150i chỉ là 2.24 lít xăng/100km. Như vậy, SH350i tốn xăng gấp 1.5 lần so với SH150, điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền xăng bạn chi ra cũng sẽ tốn kém hơn.

5. Chi phí phụ tùng, phụ kiện cũng đắt đỏ hơn

Là chiếc xe cao cấp hơn, đương nhiên giá bán các phụ tùng, phụ kiện cho SH350i cũng đắt đỏ hơn so với SH150i. Mặc dù hiện Honda chưa đưa ra những phụ kiện cho SH350i, nhưng bạn có thể so sánh giá bán phụ kiện của SH150i so với SH Mode thì cũng có thể đoán được mức chênh giá tương đương giữa SH150i và SH350i sau này.

Ngoài ra, lấy đơn cử như việc thay nhớt thì với dung tích bình nhớt là 1.5 lít thì SH350i cũng sẽ tốn tiền hơn so với SH150i với bình nhớt chỉ 0.9 lít.

Trong khi đó, với việc được trang bị đầy đủ hệ thống phanh ABS kênh đôi, hệ thống trượt HSTC, chìa khóa thông minh Smartkey, khả năng kết nối đồng hồ với smartphone...thì có thể nói các trải nghiệm trên SH150i không hề thua kém so với SH350i. Do đó, nếu như đang sử dụng SH150i thì bạn cũng không cần quá hối tiếc khi chưa mua được SH350i.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật SH350i và SH150i ABS

Tiêu chí Honda SH350i Honda SH150i Kích thước xe 2.160 mm x 743 mm x 1.162 mm 2.090mm x 739mm x 1.129mm Khối lượng 172kg 134kg Chiều cao yên 805mm 799mm Động cơ eSP+ xy lanh đơn 329cc, làm mát dung dịch. eSP+ xy lanh đơn 157cc, làm mát dung dịch Công suất cực đại 21,5 kW/7.500 vòng/phút 12,4kW/8.500 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm/5.250 vòng/phút 14,8N.m/6.500 vòng/phút Yêu cầu bằng lái xe A2 A1 Lốp xe Trước: 110/70-16 M/C 52SSau: 130/70R16 M/C 61S Trước: 100/80 - 16 M/C 50PSau: 120/80 - 16 M/C 60P Hệ thống phanh Phanh đĩa đơn trước sauABS kênh đôiHệ thống HSTC Phanh đĩa đơn trước sauABS kênh đôiHệ thống HSTC Hệ thống giảm xóc Phuộc ống dầu trướcLò xo đôi phía sau Phuộc ống dầu trướcLò xo đôi phía sau Giá bán đề xuất(VNĐ) 145,990,000 96,290,000

Nguồn: http://danviet.vn/tiec-dut-ruot-khi-vua-mua-sh150i-ma-honda-lai-tung-sh350i-50202131814584404.ht...Nguồn: http://danviet.vn/tiec-dut-ruot-khi-vua-mua-sh150i-ma-honda-lai-tung-sh350i-50202131814584404.htm